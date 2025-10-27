Kevés nyugdíjas tudja, pedig sokaknak jár az egyszeri juttatás: itt a lista a támogatásokról

Ma Magyarországon nagyjából kétmillióan részesülnek öregségi nyugdíjban és korhatár előtti, valamint 267 ezren rokkantsági és rehabilitációs ellátásban, a Központi Statisztikai Hivatal így összesen 2,267 millió nyugdíjassal számol. Az átlagnyugdíj jelenleg 246 ezer forint körül mozog, a nyugdíjasok kétharmada ennél kevesebbet kap, 440 ezer főnek pedig a havi 140 ezer forintot sem éri el az ellátása, ők azok, akik igen nehéz helyzetben vannak – számolt be egy nyugdíjszakértő az Origónak.

A magyar nyugdíjasok mindössze egyharmada kap magasabb összeget, mint a 246 ezer forintos átlagos nyugdíj / Fotó: Kurucz Árpád

Ezek az egyszeri juttatások segítik a nyugdíjasokat

Az Origo összegyűjtötte, mely juttatások és hogyan igényelhetők. Ilyen egyebek mellett

az egyszeri állami segély,

a méltányossági nyugdíjemelés

vagy a nyugdíjasokat is érintő települési támogatások.

Farkas András nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru portál szerkesztője a 13. havi nyugdíj fenntarthatóságáról beszélt a portálnak, valamint a tervezett 14. havi nyugdíjjal kapcsolatos hírekről, és arról is, hogy mire számíthatnak összegszerűen a nyugdíjasok jövőre és mit jelent mindez a költségvetésre nézve.