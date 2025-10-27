Deviza
14. havi nyugdíj
átlagos nyugdíj
támogatás
nyugdíj

Kevés nyugdíjas tudja, pedig sokaknak jár az egyszeri juttatás: itt a lista a támogatásokról

Jelenleg 2,267 millió nyugdíjas él Magyarországon, kétharmaduknak az átlagos 246 ezer forint alatti a nyugdíja, 440 ezernek pedig a havi 140 ezer forintot sem éri el a járandósága. A legnehezebb helyzetben lévők többféle egyszeri, állami és települési juttatásra jogosultak, sokan még sincsenek tisztában ezzel. Az időseknek komoly segítséget jelent a 13. és a tervezett 14. havi nyugdíj is. Várhatóan ekkora összegre számíthatnak a nyugdíjasok jövőre.
VG
2025.10.27, 16:10
Frissítve: 2025.10.27, 16:28

Ma Magyarországon nagyjából kétmillióan részesülnek öregségi nyugdíjban és korhatár előtti, valamint 267 ezren rokkantsági és rehabilitációs ellátásban, a Központi Statisztikai Hivatal így összesen 2,267 millió nyugdíjassal számol. Az átlagnyugdíj jelenleg 246 ezer forint körül mozog, a nyugdíjasok kétharmada ennél kevesebbet kap, 440 ezer főnek pedig a havi 140 ezer forintot sem éri el az ellátása, ők azok, akik igen nehéz helyzetben vannak – számolt be egy nyugdíjszakértő az Origónak.

nyugdij_2 nyugdíjasok nyugdíj
A magyar nyugdíjasok mindössze egyharmada kap magasabb összeget, mint a 246 ezer forintos átlagos nyugdíj / Fotó: Kurucz Árpád

Ezek az egyszeri juttatások segítik a nyugdíjasokat

Az Origo összegyűjtötte, mely juttatások és hogyan igényelhetők. Ilyen egyebek mellett

  • az egyszeri állami segély,
  • a méltányossági nyugdíjemelés
  • vagy a nyugdíjasokat is érintő települési támogatások.

Farkas András nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru portál szerkesztője a 13. havi nyugdíj fenntarthatóságáról beszélt a portálnak, valamint a tervezett 14. havi nyugdíjjal kapcsolatos hírekről, és arról is, hogy mire számíthatnak összegszerűen a nyugdíjasok jövőre és mit jelent mindez a költségvetésre nézve.

Nem október 23-án tette meg Orbán Viktor a legnagyobb bejelentését, hanem most: teljesen váratlanul az EU-csúcs után közölt új részleteket a 14. havi nyugdíjról – videó

A plusz, 14. havi juttatás a nyugdíjasoknak sok pénzt igényel, a kormány azon dolgozik, hogy meglegyen ennek a stabil pénzügyi alapja. Erről az EU-csúcs után beszélt a miniszterelnök. Nem lenne egyedülálló az öreg kontinensen, ha az Orbán-kormány bevezetné a 14. havi nyugdíjat: négy európai országban is létezik ez a juttatás.

