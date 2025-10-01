Orbán Viktornak most nagyon észnél kell lennie, ketrecharc vár rá: elindul az EU-csúcsra, de előtte megüzente a svédeknek is – "Nélkülünk nem lehet"

Ma irány Koppenhága. Észnél kell lenni. Veszélyes EU-csúcs elé nézünk. Ketrecharc lesz – írta néhány perccel ezelőtt Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Orbán Viktor: elindul az EU-csúcsra, de előtte üzent a svédeknek / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A magyar miniszterelnök felidézte, hogy

az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerint "Európa harcban áll",

a lengyel miniszterelnök azt mondja "el kell ismernünk, hogy az orosz-ukrán a mi háborúnk",

a svéd miniszterelnök pedig tegnap arról beszélt, "fokozni kell a nyomást Magyarországon", hogy Ukrajna EU-tagságában előre tudjanak lépni.

Baljós előjelek. Európa öles léptekkel halad a háború felé – kommentálta a kormányfő. Szerinte a magyar valóság az, hogy a szomszédban nem a mi háborúnkat vívják, majd egyértelmű üzenetet küldött:

Ukrajna EU-tagsága ügyében nincs európai egység, nélkülünk nem is lehet.

Hangsúlyozta azt is, hogy a magyarok pénzét nem fogják Ukrajnába küldeni. "Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig biztosan nem!" – zárta posztját Orbán Viktor.

Kész az EU-terve: így kerülnék meg Orbán Viktor vétóját

Közben – összefüggésben az EU-csúccsal – nyilvánosságra hozták, hogyan kerülnék meg Magyarország tiltakozását Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán. Ennek részleteiről az alábbi cikkben írtunk. Egy biztos: a magyar vétó most már központi ügy Brüsszelben, mivel eltökéltek abban, hogy Kijevet felveszik a közösségbe.

Most úgy tűnik, a helyzet kezelésére minden módszer felé nyitottak, így például alapvető szabályok megváltoztatására, illetve figyelmen kívül hagyására is. Egyelőre azonban nem látszik, hogyan lehetne kihagyni a döntéshozatali folyamatból Magyarországot. Ha pedig ez nem lehetséges, akkor Brüsszelnek más megoldást kell találnia, hogy átverje Ukrajna tagállammá válását.

A mostani dán uniós csúcson ezek a forgatókönyvek (ha hivatalosan nem is, de informálisan mindenképp), kikerülhetnek az asztalra. A fejleményekről a Világgazdaság tudósítani fog.