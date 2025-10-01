Deviza
EUR/HUF389.86 0% USD/HUF331.67 -0.17% GBP/HUF446.43 -0.04% CHF/HUF417.36 +0.04% PLN/HUF91.39 -0.01% RON/HUF76.73 +0.02% CZK/HUF16.03 +0.05% EUR/HUF389.86 0% USD/HUF331.67 -0.17% GBP/HUF446.43 -0.04% CHF/HUF417.36 +0.04% PLN/HUF91.39 -0.01% RON/HUF76.73 +0.02% CZK/HUF16.03 +0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
háború
EU-csúcs
Ukrajna
Orbán Viktor
Dánia
Koppenhága

Orbán Viktornak most nagyon észnél kell lennie, ketrecharc vár rá: elindul az EU-csúcsra, de előtte megüzente a svédeknek is – "Nélkülünk nem lehet"

Hangsúlyozta azt is, hogy a magyarok pénzét nem fogják Ukrajnába küldeni. Orbán Viktor Dániába utazik, ahol az ukrán háború és Ukrajna uniós csatlakozása lesz a fókuszban. Minden jel szerint Magyarország nagy nyomás alá kerül.
Hecker Flórián
2025.10.01, 07:12
Frissítve: 2025.10.01, 07:38

Ma irány Koppenhága. Észnél kell lenni. Veszélyes EU-csúcs elé nézünk. Ketrecharc lesz – írta néhány perccel ezelőtt Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Orbán Viktor
Orbán Viktor: elindul az EU-csúcsra, de előtte üzent a svédeknek / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A magyar miniszterelnök felidézte, hogy

  • az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerint "Európa harcban áll",
  • a lengyel miniszterelnök azt mondja "el kell ismernünk, hogy az orosz-ukrán a mi háborúnk",
  • a svéd miniszterelnök pedig tegnap arról beszélt, "fokozni kell a nyomást Magyarországon", hogy Ukrajna EU-tagságában előre tudjanak lépni.

Baljós előjelek. Európa öles léptekkel halad a háború felé – kommentálta a kormányfő. Szerinte a magyar valóság az, hogy a szomszédban nem a mi háborúnkat vívják, majd egyértelmű üzenetet küldött:

Ukrajna EU-tagsága ügyében nincs európai egység, nélkülünk nem is lehet.

 Hangsúlyozta azt is, hogy a magyarok pénzét nem fogják Ukrajnába küldeni. "Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig biztosan nem!" – zárta posztját Orbán Viktor.

 

Kész az EU-terve: így kerülnék meg Orbán Viktor vétóját

Közben – összefüggésben az EU-csúccsal – nyilvánosságra hozták, hogyan kerülnék meg Magyarország tiltakozását Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán. Ennek részleteiről az alábbi cikkben írtunk. Egy biztos: a magyar vétó most már központi ügy Brüsszelben, mivel eltökéltek abban, hogy Kijevet felveszik a közösségbe.

Most úgy tűnik, a helyzet kezelésére minden módszer felé nyitottak, így például alapvető szabályok megváltoztatására, illetve figyelmen kívül hagyására is. Egyelőre azonban nem látszik, hogyan lehetne kihagyni a döntéshozatali folyamatból Magyarországot. Ha pedig ez nem lehetséges, akkor Brüsszelnek más megoldást kell találnia, hogy átverje Ukrajna tagállammá válását.

A mostani dán uniós csúcson ezek a forgatókönyvek (ha hivatalosan nem is, de informálisan mindenképp), kikerülhetnek az asztalra. A fejleményekről a Világgazdaság tudósítani fog.

Rájött az EU, hogyan veheti semmibe Orbán Viktor vétóját: így jut el mégis Ukrajna az EU-csatlakozásig – csakhogy Magyarország nevethet a végén
Brüsszelben a legnagyobb kérdés a magyar vétó megkerülése. Most azt eszelték ki, hogy Ukrajna uniós csatlakozásán addig is lehet dolgozni, amíg a formális lépéseket nem teszik meg.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu