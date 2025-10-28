Deviza
Kitört a botrány, a horvátok becsapták a Mol szlovák finomítóját: visszatartanak 90 ezer tonna kőolajat, veszélyben a régió – ennyit a Barátság vezeték kiváltásáról

A horvát vezetéküzemeltető szerint műszaki okokból nem továbbítható az olaj. A Slovnaft szerint ez szerződésszegés és veszélyezteti a régió ellátását is.
VG/MTI
2025.10.28, 21:45

A Janaf horvát vezetéküzemeltető vállalat 90 ezer tonna kőolajat visszatartott a pozsonyi Slovnaft olajfinomítótól, mondván műszaki okokból ezt a mennyiéget a vezetékben kell tartania, miután felhagyott az olajszállítással az orosz tulajdonosa miatt amerikai szankciók hatálya alá eső szerb NIS számára – közölte kedden a Mol szlovákiai leányvállalatának szóvivője.

A Slovnaft pozsonyi finomítójába nem érkezett meg az olaj a Janaf miatt/Fotó: AFP

A Slovnaft szerint ez egyértelmű szerződésszegés

Molnár Anton, a Slovnaft szóvivője közölte, hogy az olajtársaság levélben tájékoztatta a Janafot a szerződés súlyos megsértéséről a Szlovákiába tartó szállítás visszatartására hivatkozva. A Slovnaft szerint ugyanis ezzel a horvát cég nem tartotta be szállítási kötelezettségét.

Az olajtársaság azt is elárulta, hogy a visszatartott mennyiség Arab Light kőolajfajta, amit a a finomító külföldi vásárlói igényeinek kielégítésére használ, miután az Európai Unió megtiltotta az orosz kőolajból származó termékek kivitelét. A visszatartott mennyiség értéke a pozsonyi finomító szerint 50 millió dollár és ennek 

visszatartása komolyan veszélyeztetheti a közép-európai régió üzemanyagellátását.

A Slovnaft azt is közölte, hogy a cseh, osztrák és lengyel piacot is ellátó finomító exportőr jellengére tekintettel, éppen az októberi és novemberi hónapokra tervezték, hogy feldolgozásukban a nem orosz, hanem alternatív eredetű kőolaj aránya elérheti az ötven százalékot. Ráadásul szerintük a kőolajmennyiséget a Janaf előzetes figyelmeztetés nélkül és az érvényes szerződés ellenére tartotta vissza.

A Janaf így aligha fogja kiváltani a Barátság-kőolajvezetéket

A Janaf és a Mol között az utóbbi időben éles vita bontakozott ki arról, hogy a horvát társaság által üzemeltetett Adria-vezeték alkalmas-e a Barátság-vbezeték kiváltására, és mind a százhalombattai, mind a pozsonmyi finomító biztonságos és tartós ellátására. Mindeközben a vezeték árazása poltikai kérdéssé is vált miután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyerészkedéssel vádolta a horvátokat a vezeték szerinte túl magas árai miatt. De 

a kérdésről Orbán Viktor miniszterelnök is tárgyalt horvát kollégájával, Andrej Plenkoviccsal.

A horvát cég szerint a vezeték képes elegendő olaj szállítására mind a két finomítóba, és az árak a szerződés mennyiségétől és időtartamától függenek, valamint folynak is a tárgyalások a Mol és a Janaf között a kérdésben. A horvát cégnek azért is fontos lehet a megállapodás, mert az amerikai szankciók miatt a NIS pancsovai finomítójába nem szállíthat, ami mintegy harminc százalékos bevételkiesést jelent számára. Azonban a szerződéses mennyiség visszatartása a pozsonyi finomító felé nem segíti a megegyezést a Mol és a Janf között és a horvát cég megbízhatóságába vetett hitet sem erősíti.

