Óriási bajba került Szerbia: életbe léptek az ország egyetlen olajfinomítója elleni szankciók – ez az egész térség energiaellátását felboríthatja

Nem kapott újabb halasztást az amerikai szankciók életbe lépése alól a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető NIS, ami veszélybe sodorhatja a pancsovai finomító hosszú távú ellátását.

A pancsovai finomító kulcsszerepet játszik Szerbia ellátásában / Fotó: Ivan Milutinovic / REUTERS

A pancsovai finomító többször is kapott haladékot, de ennek vége

A Gazpromnyeft 44,9 és a Gazprom 11,3 százalékos tulajdonában lévő szerb olajtársaság ellen még januárban vezetett be szankciókat az Egyesült Államok az orosz tulajdon miatt, ám időközben azok életbe lépését már többször elhalasztották. Utoljára szeptember végén kapott haladékot a NIS, de az októbertől életbe lépő szankciókat ekkor már csak 8 napra függesztették fel.

Csütörtökön a NIS azt közölte, hogy az amerikai pénzügyminisztérium, mely a szankciók betartásáért felel, nem hosszabbította meg a halasztást – írja a Reuters, hozzátéve, hogy ugyanakkor szerdán a finomító ellátását végző horvát vezetéküzemeltető, a horvát Janaf egy hét haladékot kapott, hogy szerződéses kötelezettségeit teljesítse.

A pancsovai finomítót üzemeltető szerb vállalat ugyanakkor arról is beszámolt csütörtökön, hogy elegendő olajkészletet halmozott fel feldolgozás céljából, és az ország benzinkútjaiba is rendszeresek a szállítások.

A vállalat gőzerővel dolgozik a helyzet megoldásán a szerb kormánnyal és részvényesekkel. A NIS-ben a szerb állam is 29,9 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a Gazprom és a Gazpromnyeft mellett.

Dízelhiány fenyeget az egész térségben

A héten egy konferencián Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója arról beszélt, hogy egy közép-európai finomító leállása dízelhiánnyal fenyeget a térségben, ami az egész gazdaságra kihathat az üzemanyag-szállítmányozásban és mezőgazdaságban betöltött szerepe miatt. A NIS finomítóját ért szankciók életbe lépésének így Szerbián túlnyúló hatásai is lehetnek, ebben az egyébként a Mollal vitában álló Janaf is egyetért a magyar olajtársasággal. Nem csoda, hiszen

a Janaf bevételeinek mintegy harmadát a NIS finomítójába irányuló szállítások adják.

A dízelellátást a térségben az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadások és az emiatt bevezetett orosz exportkorlátozások is nehezítik. Bár az orosz dízel az Európai Unióból ki van tiltva, a tágabb térség, például Törökország fogyasztásának kielégítésében az fontos szerepet játszik, amit most más forrásokból kell majd pótolni. Mindez a gázolaj európai finomítói marzsán is érzékelhető az utóbbi időben. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mennyibe kerül az olaj feldolgozása.