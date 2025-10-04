Deviza
miniszterelnök
Orbán Viktor
kormányfő
interjú

Orbán Viktor bejelentette: 3 százalékos, fix kamatozású hitelt nyújtanak a vállalkozások számára is

Magyarország miniszterelnöke és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke közös sajtótájékoztatót tartott. Orbán Viktor óriási bejelentést tett: 3 százalékos, fix kamatozású hitelt nyújtanak a vállalkozások számára is. Az is kiderült, hogy 2026-ban a magyar költségvetés 320 milliárd forintot ad a kamarán át a vállalkozásoknak, ezen belül 60 milliárd forint a most bejelentett rész.
Zováthi Domokos
2025.10.04., 10:54

A bejelentés lényege: 

  • Komoly támogatás kapnak a vállalkozások, 3 százalékos, fix kamatozású hitelt biztosítanak számukra
  • A hitel felső értéke 150 millió forint
  • A hitel október 6-ától érhető el 
  • A Széchenyi Kártya Programon keresztül lehet hozzájutni 

Az európai gazdaságról rossz híreket lehet hallani, Európa versenyképessége folyamatosan romlik – mondta Orbán Viktor miniszterelnök szombat délelőtt Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tartott sajtótájékozatóján Budapesten. A kormányfő szerint éppen ezért fontos, hogy folyamatosan együttműködjenek a kamarával.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor fontos bejelentést tett: hatalmas segítséget kapnak a magyar vállalkozók / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Hangsúlyozta: a nagy külföldi lapok gazdasági rovataiban arról olvashatunk, hogy romlik Európa versenyképessége, nincs terv a javítására, az energiaárak az egekben vannak, és itt van még az ukrán-orosz háború, valamint az azzal kapcsolatos gazdasági viták. A kormányfő kiemelte:

beérett a kormány és a kamara együttműködésének első nagyobb gyümölcse. 

Felhívta a figyelmet arra is, hogy ebben a környezetben hatalmas jelentősége van mindennek, amit a kormányzati stratégia tud nyújtani a fejlődés és a növekedés elősegítéséhez. Ezért a magyar vállalkozásokat könnyen igénybe vehető, fix kamatos hitelfelvételi lehetőséghez kell juttatni. A miniszterelnök bejelentette, hogy

a kis- és középvállalkozások egy 150 millió forintos tetőértékű, fix 3 százalékos kamatozású hitelt vehetnek igénybe már hétfőtől.

Így a kormány a Széchenyi Kártyával elérhető minden hiteltermék kamatát leviszi 3 százalékra. Az is kiderült, hogy 2026-ban a költségvetés ad 320 milliárd forintot a kamarának a Széchenyi-kártya rendszerén keresztül. Azt is elmondta, hogy a Széchenyi Kártya rendszer támogatására még 2025-ben kifizetnek 250 milliárd forintot. 

Nagy Elek szerint a kormány és a kamara együttműködése rendkívül fontos, hiszen a tudásalapú gazdaságban hisznek, aminek egy tudásalapú kamara tudja biztosítani az alapját. Arról is beszélt, hogy a kamara közel egymillió vállalkozást tömörít: ez egy óriási hálózat, ezen keresztül gyűjtik az információkat, megkérdezik a vállalkozókat. Javaslatot is tesznek a különböző megoldásokra. Kitért arra, hogy vállalkozói innovációt növelő képzési programok is napirenden vannak, valamint

  • az egyetemek
  • és a vállalkozások

együttműködését erősíteni szeretnék. A mesterséges intelligencia felhasználását ösztönző pénzügyi programokon szintén dolgoznak – tette hozzá.

A német gazdasági rendszernek vége

A miniszterelnök újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy mivel járna a Tisza-adó bevezetése.

Boldog ember lennék, ha erre tudnék válaszolni, mert egyelőre nagy a zavar. Ennek oka, hogy összecsúszott a politika és a szórakoztatóipar

– jegyezte meg Orbán Viktor. Kiemelte: nem könnyű eldönteni, hogy mit kell komolyan venni, és mit nem. A magyar ellenzék hosszú ideje azt akarja, amit Brüsszel: például azt, hogy legyen többsávos adórendszer, ami adóemelést jelent. Hangsúlyozta: az ellenzéki pártok Magyarországon köztudottan brüsszeli kreálmányok, ezért mindig a gazdáikkal van vitája. Azt is elmondta, hogy a német kancellár a múlt héten azt mondta:

a német gazdasági rendszernek vége van.

Orbán Viktor szerint gyümölcsöző az együttműködés a kamarával

A kormányfő májusban jelentette be, a kormány stratégiai együttműködést köt az MKIK-val, mert a gazdaság jövőbeli kihívásaira csak közösen adható hatékony válasz.

Az MKIK elnöke korábban a gazdasági évnyitón is beszélt az adózás egyszerűsítéséről, akkor azt mondta, az adózás egyszerűsítésének célja, hogy a vállalkozó a működésre és a növekedésre tudjon koncentrálni. Ez a legkisebb vállalkozásokat érinti a legjobban, nagyjából félmillió vállalkozót. A kata kapcsán arra mutatott rá, hogy igény van a módosításra, a megoldás az lenne, hogy számlázhassanak a cégeknek, de a cég fizesse meg az adót. Erre van példa, a természetbeni juttatás, ha munkavállaló elmegy a fodrászhoz, ráteszik a 43 százalékot, és el lehet számolni.

Pénz után könnyítés: itt van az őszi adócsomag, ennek sokan fognak örülni – belenyúl az szja-szabályokba a kormány

Számos könnyítést kapnak azok édesanyák, akik október elsejétől szja-mentessé váltak – közölte Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára a minisztériumban tartott háttérbeszélgetésen. Még a nap folyamán társadalmi egyeztetésre bocsátják az őszi adócsomag első részét, a második csomag, ami már adócsökkentéseket tartalmaz, csak novemberben lesz ismert.

