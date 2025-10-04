Orbán Viktor bejelentette: 3 százalékos, fix kamatozású hitelt nyújtanak a vállalkozások számára is

A bejelentés lényege:

Komoly támogatás kapnak a vállalkozások, 3 százalékos, fix kamatozású hitelt biztosítanak számukra

A hitel felső értéke 150 millió forint

A hitel október 6-ától érhető el

A Széchenyi Kártya Programon keresztül lehet hozzájutni

Az európai gazdaságról rossz híreket lehet hallani, Európa versenyképessége folyamatosan romlik – mondta Orbán Viktor miniszterelnök szombat délelőtt Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tartott sajtótájékozatóján Budapesten. A kormányfő szerint éppen ezért fontos, hogy folyamatosan együttműködjenek a kamarával.

Orbán Viktor fontos bejelentést tett: hatalmas segítséget kapnak a magyar vállalkozók / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Hangsúlyozta: a nagy külföldi lapok gazdasági rovataiban arról olvashatunk, hogy romlik Európa versenyképessége, nincs terv a javítására, az energiaárak az egekben vannak, és itt van még az ukrán-orosz háború, valamint az azzal kapcsolatos gazdasági viták. A kormányfő kiemelte:

beérett a kormány és a kamara együttműködésének első nagyobb gyümölcse.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy ebben a környezetben hatalmas jelentősége van mindennek, amit a kormányzati stratégia tud nyújtani a fejlődés és a növekedés elősegítéséhez. Ezért a magyar vállalkozásokat könnyen igénybe vehető, fix kamatos hitelfelvételi lehetőséghez kell juttatni. A miniszterelnök bejelentette, hogy

a kis- és középvállalkozások egy 150 millió forintos tetőértékű, fix 3 százalékos kamatozású hitelt vehetnek igénybe már hétfőtől.

Így a kormány a Széchenyi Kártyával elérhető minden hiteltermék kamatát leviszi 3 százalékra. Az is kiderült, hogy 2026-ban a költségvetés ad 320 milliárd forintot a kamarának a Széchenyi-kártya rendszerén keresztül. Azt is elmondta, hogy a Széchenyi Kártya rendszer támogatására még 2025-ben kifizetnek 250 milliárd forintot.

Nagy Elek szerint a kormány és a kamara együttműködése rendkívül fontos, hiszen a tudásalapú gazdaságban hisznek, aminek egy tudásalapú kamara tudja biztosítani az alapját. Arról is beszélt, hogy a kamara közel egymillió vállalkozást tömörít: ez egy óriási hálózat, ezen keresztül gyűjtik az információkat, megkérdezik a vállalkozókat. Javaslatot is tesznek a különböző megoldásokra. Kitért arra, hogy vállalkozói innovációt növelő képzési programok is napirenden vannak, valamint

az egyetemek

és a vállalkozások

együttműködését erősíteni szeretnék. A mesterséges intelligencia felhasználását ösztönző pénzügyi programokon szintén dolgoznak – tette hozzá.