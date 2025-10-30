Termel a Dunai Finomító, és megvan a kormány első lépése az autósok védelmében

Csökkentett kapacitással, de a hét első felében újra elindulhatott az üzemanyag-termelés a Dunai Finomítóban – írja az Origo az épp strukturális átalakulás előtt álló Mol Csoport tájékoztatása nyomán. A lap szakértői kommentár alapján azt írja, hogy a Mol bejelentése a termelés részleges újraindításáról azt jelenti, hogy a három lepárlóból a két másik egység újra működik, ezek a finomító teljes, 8,1 millió tonnás desztillációs kapacitásának mintegy 60 százalékát képviselik. Ugyanakkor – miként Orbán Viktor kormányfő és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is egyértelművé tette – a kormány beavatkozik azért, hogy a fogyasztókat megvédje a termeléskiesés okozta áremelkedésektől.

Egyelőre csak az átmeneti termeléscsökkenés biztos

Még nincs hivatalos vizsgálati állásfoglalás arról, mi történt a finomítóban. A tűz kapcsán Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón elmondta, hogy a vizsgálatok jelenleg is tartanak, ezért egyelőre nem tud konkrétumokról beszámolni. Arra viszont kitért, hogy az incidens következményeitől – elsősorban az áremelésekre kell gondolni – megvédik a magyar embereket. Gulyás Gergely ugyancsak a kormányinfón újságírói kérdésre elmondta, hogy az orosz olajcégek elleni amerikai szankciók közvetlenül nem befolyásolják Magyarország energiaellátását.

Gulyás Gergely a finomítói tűzeset kapcsán elmondta, hogy a kormány felhatalmazta Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert a tárgyalásokra a Mol Zrt. vezetésével, hogy az olajtársaság ne áremelésekkel kompenzálja a robbanás miatt szűkült lehetőségeit a nyersanyag-feldolgozás terén.

Orbán Viktor miniszterelnök pedig ezzel egy időben közösségi oldalán jelezte, hogy az üzemanyagáraknál máris érzékelik az emelkedést, ezért kapott Nagy Márton megbízást arra, hogy tárgyaljon a Mol vezetésével. Orbán Viktor a minisztertől elvárja, hogy „tegye világossá, hogy a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel”.

