Európa állítja: megszerezte Amerika támogatását a békéhez, Zelenszkij 800 ezres hadserege nem elég – bevonulhat a nemzetközi katonai misszió Ukrajnába

Európai országok egy Ukrajnát támogató multinacionális kontingens létrehozását javasolták egy esetleges békemegállapodás biztosítására – derül ki Ukrajna európai szövetségeseinek közös nyilatkozatából, amelyet az Egyesült Államok is támogat. A kontingens „segítene Ukrajna fegyveres erőinek újjáépítésében, az ukrán légtér biztosításában és a tengeri biztonság garantálásában, egyebek között Ukrajnában végrehajtott műveletek révén is”.
2025.12.16, 12:27
Frissítve: 2025.12.16, 12:38

A kijevi vezetés európai szövetségesei hétfőn Berlinben közzétett közös nyilatkozatukban egy multinacionális kontingens létrehozását javasolták Ukrajna számára egy esetleges békemegállapodás biztosítására.

európa Flags,Of,Ukraine,And,European,Union,Against,Kyiv,On,Background
Európai országok egy Ukrajnát támogató multinacionális kontingens létrehozását javasolták / Fotó: artjazz

„Az Egyesült Államok és az európai állam- és kormányfők egyaránt támogatták az együttműködést, hogy Ukrajnának a háború lezárásáról szóló megállapodás keretében szilárd biztonsági garanciákat és támogatást nyújtsanak az ország gazdasági újjáépítéséhez” – áll a közleményben.

Az abban részt venni kívánó európai országok által vezetett és az Egyesült Államok által támogatott kontingens „segítene Ukrajna fegyveres erőinek újjáépítésében, az ukrán légtér biztosításában és a tengeri biztonság garantálásában, egyebek között Ukrajnában végrehajtott műveletek révén i”

– olvasható Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Lengyelország, Finnország, Norvégia, Svédország és Hollandia, valamint az európai uniós központi intézmények vezetőinek közös nyilatkozatában. A dokumentumban kiemelik, hogy egyetértés volt az európai országok, valamint Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői között. 

Az aláírók egyben felsorolták azokat a további pontokat is, amelyekben egyetértés van, így például azt, hogy az ukrán hadsereg létszámát 800 ezer főben maximálnák. Mindemellett „az Egyesült Államok vezetésével egy mechanizmust alakítanának ki a tűzszünet ellenőrzésére és hitelesítésére” nemzetközi részvétellel. Ezzel egy időben előre tudnának figyelmeztetni Oroszország lehetséges támadásaira, és vissza tudnák követni a tűzszünet esetleges megsértéseit.

Az aláírók hangsúlyozták azt is, hogy a lehetséges területi engedményekről egyedül Ukrajna népe dönthet, és csak miután a szilárd biztonsági garanciák érvénybe léptek.

Orbán Viktor rájött, hogyan akarja lenyomni Európa a torkán Ukrajna háborús pénzelését

Aki uniós hitelt kér az unokái kárára, az most beállhat a brüsszeli kórusba. Könnyen adják, tiltakozni lehet, szabadulni tőle annál nehezebb – hangsúlyozta a kormányfő a Facebookon kedden.

Ahogy közeleg az EU-csúcs, úgy kezd testet ölteni az a megoldás, amivel a brüsszeli bürokraták megpróbálják majd lenyomni a torkunkon Ukrajna kétéves hadi kiadásainak finanszírozását. A megoldás megint a csodafegyver: a közös hitel. Ha kell, akár konszenzus nélkül. Aki nem akarja, az is megkapja a nyakába, a kamatokat pedig fizetheti évtizedekig.

Ezzel az orosz–ukrán háború gyors lezárásának esélyét végleg elszalasztjuk. Haladunk az eszkaláció irányába. És ami biztos: a háború következményeit még az unokáink is nyögni fogják. Magyarországnak pedig ezen az aknamezőn kell navigálnia. Most csütörtökön és a következő években.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa folytatná, sőt kiszélesítené a háborút. Folytatni akarja az orosz–ukrán frontvonalon, és kiterjesztené a gazdasági hátországban a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával.

Ez a lépés felér egy nyílt hadüzenettel, amelyet orosz részről meg fognak torolni – szögezte le.

Németország nem lassít: Friedrich Merz közelebb rántaná Ukrajnát Európához – új védelmi együttműködés készül

Németország fegyverekre és harctéri adatokra is kiterjedő új, tízpontos védelmi együttműködést készít elő Ukrajnával. A jövőben fegyvereket és részletes harctéri adatokat is beszerezhet Ukrajnától.

