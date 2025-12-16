Deviza
Már beadták a kérelmet, bankot nyitna a magyarok által is sokszor használt pénzforgalmi cég – mutatjuk, kire lőnének leginkább

A PayPal bankalapítási kérelmet nyújtott be az Egyesült Államokban. A fizetési szolgáltató a bankalapítással a saját hitelezési és megtakarítási szolgáltatásait erősítené.
Németh Anita
2025.12.16, 12:35
Frissítve: 2025.12.16, 12:42

A PayPal kérelmet nyújtott be egy bank alapítására az Egyesült Államokban. A kaliforniai San Joséban székhellyel rendelkező vállalat az utahi Pénzügyi Intézmények Felügyeletéhez, valamint az amerikai Szövetségi Betétbiztosítási Társasághoz (FDIC) nyújtotta be a kérelmet egy ipari hitelintézet létrehozására – írja a Bloomberg a fizetési szolgáltató hétfői közlésére hivatkozva.

bank
A PayPal bankalapítási kérelmet nyújtott be az Egyesült Államokban / Fotó: Northfoto

Jóváhagyás esetén a PayPal megerősítheti az amerikai kisvállalkozásoknak nyújtott hitelezési szolgáltatásait, valamint csökkentheti harmadik felektől való függőségét.

A PayPal Bank létrehozása erősíteni fogja üzletmenetünket, és javítja hatékonyságunkat, lehetővé téve, hogy még jobban támogassuk a kisvállalkozások növekedését és a gazdasági lehetőségeket az Egyesült Államok egész területén

– jelentette ki Alex Chriss vezérigazgató.

A fizetési szolgáltató emellett kamatozó megtakarítási számlák bevezetését is tervezi az ügyfelei számára. A vállalat közlése szerint 2013 óta több mint 30 milliárd dollárnyi hitelt és tőkét biztosított.

A PayPal vezetője egyben arra figyelmeztetett, hogy „a tőkéhez jutás továbbra is jelentős akadály a növekedni és bővülni kívánó kisvállalkozások számára”.

A cég Mara McNeillt választotta a PayPal Bank elnökének. McNeill több mint húszéves banki és kereskedelmi hitelezési tapasztalattal rendelkezik, korábban pedig a Toyota Financial Savings Bank vezérigazgatójaként dolgozott.

A lépés hátterében az áll, hogy Donald Trump kedvezőbb szabályozási környezetet teremtett a fintech és a kriptovállalatok számára, hogy banki engedélyt szerezhessenek az üzleti tevékenységük bővítéséhez. Trump hivatalba lépése óta meg is ugrott a banki engedélykérelmek száma. A múlt héten az Egyesült Államok Valutafelügyeleti Hivatala (OCC) előzetes engedélyt adott több kriptoipari óriásnak – köztük a Ripple-nek és a Circle-nek – nemzeti letétkezelő bankok létrehozására, ami fontos lépés lehet a digitális eszközök bankszektorba történő integrálásában.

Brutális döntést hozott Magyarországról a Revolut – ez nagyon sokaknak fog fájni

A fintech cég teljesen kivezeti a kriptovaluta-szolgáltatásait Magyarországon, miután a szabályozási környezet változásai miatt már nem tudja biztosítani a megfelelőséget. A hivatalos értesítés értelmében a hazai ügyfelek számára gyakorlatilag véget ér a kriptózás a Revoluton, noha a vállalat uniós szinten épp most kapta meg a működéshez szükséges engedélyeket – írta meg a Világgazdaság a múlt héten.

A döntés hátterében az áll, hogy a Revolut Digital Assets Europe Ltd. ugyan megkapta a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (CySEC) engedélyét az EU új kriptoeszköz-szabályozása, a MiCA alapján, ez azonban a magyarországi ügyfelek számára mégsem jelent további bővülést. A cég tájékoztatása szerint a helyi megfelelés fenntartása már nem biztosítható, így a szolgáltatást megszüntetik. A folyamat sajátossága, hogy az új engedélyekre hivatkozva a Revolut egy átmeneti időszak erejéig ismét hozzáférést biztosít a kriptoegyenlegekhez, kizárólag azért, hogy az ügyfelek rendezni tudják a fennmaradó vagyonukat.

A legfontosabb határidő 2025. december 18., eddig az időpontig kell dönteni a még bent lévő kriptoeszközökről. 

A felhasználók ebben az átmeneti időszakban eladhatják kriptovalutájukat, vagy láncon történő külső tárcába (on-chain walletbe) utalhatják ki. A Revolut figyelmeztet: aki nem intézi el a kivezetést vagy az eladást a határidőig, annak a rendszer automatikusan értékesíti a kriptoegyenlegét az akkori piaci árfolyamon, a befolyt összeget pedig jóváírja a számlán, majd a kriptoszámlát végleg lezárja.



 

