Már beadták a kérelmet, bankot nyitna a magyarok által is sokszor használt pénzforgalmi cég – mutatjuk, kire lőnének leginkább
A PayPal kérelmet nyújtott be egy bank alapítására az Egyesült Államokban. A kaliforniai San Joséban székhellyel rendelkező vállalat az utahi Pénzügyi Intézmények Felügyeletéhez, valamint az amerikai Szövetségi Betétbiztosítási Társasághoz (FDIC) nyújtotta be a kérelmet egy ipari hitelintézet létrehozására – írja a Bloomberg a fizetési szolgáltató hétfői közlésére hivatkozva.
Jóváhagyás esetén a PayPal megerősítheti az amerikai kisvállalkozásoknak nyújtott hitelezési szolgáltatásait, valamint csökkentheti harmadik felektől való függőségét.
A PayPal Bank létrehozása erősíteni fogja üzletmenetünket, és javítja hatékonyságunkat, lehetővé téve, hogy még jobban támogassuk a kisvállalkozások növekedését és a gazdasági lehetőségeket az Egyesült Államok egész területén
– jelentette ki Alex Chriss vezérigazgató.
A fizetési szolgáltató emellett kamatozó megtakarítási számlák bevezetését is tervezi az ügyfelei számára. A vállalat közlése szerint 2013 óta több mint 30 milliárd dollárnyi hitelt és tőkét biztosított.
A PayPal vezetője egyben arra figyelmeztetett, hogy „a tőkéhez jutás továbbra is jelentős akadály a növekedni és bővülni kívánó kisvállalkozások számára”.
A cég Mara McNeillt választotta a PayPal Bank elnökének. McNeill több mint húszéves banki és kereskedelmi hitelezési tapasztalattal rendelkezik, korábban pedig a Toyota Financial Savings Bank vezérigazgatójaként dolgozott.
A lépés hátterében az áll, hogy Donald Trump kedvezőbb szabályozási környezetet teremtett a fintech és a kriptovállalatok számára, hogy banki engedélyt szerezhessenek az üzleti tevékenységük bővítéséhez. Trump hivatalba lépése óta meg is ugrott a banki engedélykérelmek száma. A múlt héten az Egyesült Államok Valutafelügyeleti Hivatala (OCC) előzetes engedélyt adott több kriptoipari óriásnak – köztük a Ripple-nek és a Circle-nek – nemzeti letétkezelő bankok létrehozására, ami fontos lépés lehet a digitális eszközök bankszektorba történő integrálásában.
Brutális döntést hozott Magyarországról a Revolut – ez nagyon sokaknak fog fájni
A fintech cég teljesen kivezeti a kriptovaluta-szolgáltatásait Magyarországon, miután a szabályozási környezet változásai miatt már nem tudja biztosítani a megfelelőséget. A hivatalos értesítés értelmében a hazai ügyfelek számára gyakorlatilag véget ér a kriptózás a Revoluton, noha a vállalat uniós szinten épp most kapta meg a működéshez szükséges engedélyeket – írta meg a Világgazdaság a múlt héten.
A döntés hátterében az áll, hogy a Revolut Digital Assets Europe Ltd. ugyan megkapta a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (CySEC) engedélyét az EU új kriptoeszköz-szabályozása, a MiCA alapján, ez azonban a magyarországi ügyfelek számára mégsem jelent további bővülést. A cég tájékoztatása szerint a helyi megfelelés fenntartása már nem biztosítható, így a szolgáltatást megszüntetik. A folyamat sajátossága, hogy az új engedélyekre hivatkozva a Revolut egy átmeneti időszak erejéig ismét hozzáférést biztosít a kriptoegyenlegekhez, kizárólag azért, hogy az ügyfelek rendezni tudják a fennmaradó vagyonukat.
A legfontosabb határidő 2025. december 18., eddig az időpontig kell dönteni a még bent lévő kriptoeszközökről.
A felhasználók ebben az átmeneti időszakban eladhatják kriptovalutájukat, vagy láncon történő külső tárcába (on-chain walletbe) utalhatják ki. A Revolut figyelmeztet: aki nem intézi el a kivezetést vagy az eladást a határidőig, annak a rendszer automatikusan értékesíti a kriptoegyenlegét az akkori piaci árfolyamon, a befolyt összeget pedig jóváírja a számlán, majd a kriptoszámlát végleg lezárja.