Donald Trump valóban szerzett országának 200 milliárd dollárt, a számnak szinte mágikus ereje van

Ebben az évben az Egyesült Államok több mint 200 milliárd dollárt szedett be az importra kivetett vámokból. Ez az összeg egyezik azzal, amit Donald Trump amerikai elnök első ciklusa idején kitűzött országa más államokkal, elsősorban Kínával szembeni külkereskedelmi, deficites egyenlegének javítására. Bár a vámbevétel abszolút értéket jelent, és emiatt nem lehet egyenlőségjelet tenni a deficit mértéke és e közé az összeg közé, mégis arra utal, hogy Trump vámpolitikája országa szemszögéből nézve beváltja a várakozásokat – írja az Origo.

Idén 200 milliárd dollár vámbevétele származott az Egyesült Államoknak a Donald Trump elnök által meghatározott vámtarifák alapján /

Fotó: Saul Loeb

Fürödnek a vámbevételekben az amerikaiak

2025. január 20. és december 15. között az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hivatala több mint 200 milliárd dollárnyi vámot szedett be a Donald Trump elnök kormánya által életbe léptetett, több mint 40 végrehajtási rendeletnek köszönhetően – jelezte a vámhivatal nyilatkozatában.

Az adatközlésből kiderül, hogy ez a 200 milliárd dollárnyi vámbevétel a Trump elnök második ciklusa idején bejelentett új, mértékeiben többször módosított vámtarifarendszerből származik.

Vagyis ebben az összegben nem jelennek meg azok a vámbevételek, amelyek a Donald Trump első elnöki ciklusa idején bevezetett rendelkezéseinek köszönhetően adódtak az importnál.

Érdemes megemlíteni, hogy idén novemberben először csökkentek a vámbevételek azóta, hogy Trump áprilisban bejelentette az új, átfogó vámokat. A kormányzat a múlt hónapban 30,75 milliárd dollárnyi vámot szedett be, ami kismértékű csökkenés az októberi 31,15 milliárd dollárhoz képest.

A Donald Trump által idén tavasszal bevezetett vámokkal kapcsolatban több jogi kifogás is felmerült, egy bírósági határozat értelmében a vámok kivetéséről a döntés kongresszusi jogkör, Trump és csapata szerint azonban olyan kereskedelmi kérdésekben döntöttek a viszontvámoknak nevezett tételek kivetésével, melyeket a jogrend az elnök hatáskörébe utal. Az ellentmondásos jogi helyzetnek egyelőre nem született meg a feloldása.

