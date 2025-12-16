Deviza
Több mint félmilliárdos bírságot szabott ki az MNB a TheGroup One Zrt.-re

A Magyar Nemzeti Bank 540 millió forint bírságot szabott ki a TheGroup One Zrt.-re felügyeleti engedély nélküli forrásgyűjtés miatt. Ezenkívül az MNB 27 millió forint bírságot is kiszabott egy magánszemélyre a tevékenységben való érdemi közreműködés miatt.
Csókási Annamária
2025.12.16, 13:35
Frissítve: 2025.12.16, 13:55

Az MNB közleménye alapján az érintettek ingatlanbefektetési lehetőségre hivatkozva ígértek hozamot a hazai befektetőknek.

Az MNB súlyos, közel félmilliárd forintos bírságot állapított meg a TheGroupOne Zrt számára / Fotó: Shutterstock

Az MNB piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálta, hogy a budapesti székhelyű TheGroup One Zrt. végzett-e jegybanki engedély nélkül, üzletszerűen, a hitelintézeti törvényben (Hpt.) nevesített betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól való elfogadása pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, illetve egy magánszemély esetében az érdemi közreműködés eshetőségét.

A felügyelet megállapította, hogy a TheGroup One Zrt. ingatlanbefektetési lehetőségre hivatkozva gyűjtött pénzt több száz magyar magánszemélytől. 

A befektetők a vizsgált mintegy kétéves időszakban a társaság részére jelentős, milliárdos összegű befizetést teljesítettek, melynek fejében a The Group One Zrt. befektetéseik gyarapítását és hozammal történő visszafizetését ígérte. A szerződések megkötésével a befektetők nem ingatlanokat kívántak megszerezni, hanem a társaság által elviekben alacsonyabb áron megvásárolt, és magasabb áron eladott ingatlanok értékesítéséből (vagyis ingatlanhasznosításból) származó nyereségből való részesedés végett szerződtek a TheGroup One Zrt.-vel. 

Hogyan történt a csalás, és miért éppen MNB?

A vizsgálat feltárta, hogy a társaság által befektetési lehetőségként kínált ingatlanok többsége valóban létezett ugyan, azonban azoknak

csak a töredéke felett szerzett tulajdonjogot a társaság, illetve az annak tevékenységében érdemben közreműködő magánszemély.

Az MNB megállapítása szerint a TheGroup One Zrt. tevékenysége leplezett nyilvános forrásgyűjtésnek minősül. A befektetők szerződéskötéshez fűzött várakozása az volt, hogy hozamot érjenek el, és céljuk az volt, hogy az általuk befektetett pénzeszközt nyereséggel, hozammal növelten kapják vissza. A felügyelet megállapította, hogy 

a társaság a Hpt. szerinti „más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása” pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végzett, amely tevékenység végzésére azonban nem rendelkezett jegybanki engedéllyel.

Az MNB határozatában azonnali hatállyal megtiltotta a TheGroup One Zrt.-nek, hogy felügyeleti engedély nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytasson, és a társaságot 540 millió forint, míg a tevékenységében érdemben közreműködő magánszemélyt 27 millió forint piacfelügyeleti bírsággal sújtotta.

Felsorakoztak a pénzügyi hadosztályok a magyar betétek mögött

A befektetők különös óvatossága szükséges  

Az MNB ismételten felhívja a befektetni szándékozók figyelmét, hogy

pénzügyi szolgáltatás igénybevétele előtt előzetesen ellenőrizzék, hogy az adott szolgáltató rendelkezik-e a tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel, regisztrációval, és szerepel-e a jegybank piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásában. 

Budapesten, az MNB Ügyfélszolgálatán, vidéken a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodáiban, valamint a jegybank honlapján kaphatnak további segítséget – hívta fel a figyelmet az MNB.

