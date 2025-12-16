Hivatalos: holnap visszaadják Magyarország legrosszabb autópályáját – itt van Lázár Jánosék váratlan bejelentése
A garanciális javítások elkészültének jelentését követően az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) valamint az üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) képviselői kedden helyszíni szemle keretében ellenőrizték a Strabag kivitelezési hibája miatt korábban hosszú időre lezárt M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. A helyszíni szemle eredményeként szerdán megnyitják és visszaadják a forgalomnak az autópálya érintett szakaszát – közölte a tárca kedden.
Befejeződtek az M30-as autópálya garanciális munkálatai Szikszó közelében. A javítási munka minőségét ellenőrző vizsgálat során egyelőre mindent rendben találtak a szakemberek, ennek eredményeként megnyitható az érintett útszakasz. Annak érdekében, hogy a gépjárművezetők minél hamarabb használhassák az eddig lezárt pályát, az ellenőrzést követően megkezdődik az ideiglenes forgalomterelés bontása. A bontás a pályára kihelyezett ideiglenes eszközök, táblák, terelőfalak beszedésén túl magában foglalja a terelőutakra kihelyezett táblák bevonását, valamint az útburkolati jelek felfestését. Ezt követően várhatóan szerda délután – immár korlátozások nélkül – újra indulhat a forgalom.
A Strabag számára itt azonban nem ér véget a felelősség.
Az utóellenőrzésről úgynevezett monitoringterv készült, amely részletesen tartalmazza, mit, milyen időközönként kell vizsgálnia, mérnie, ellenőriznie a kivitelező cégnek és az adatokból kiértékelő jelentést is kell készítenie. A rendszeres ellenőrzés kiterjed az útburkolatra, a töltésre, a vízelvezető rendszerekre és a felszín alatti mérések további fenntartására. Mindamellett a még hátralévő garanciális időszakban esetlegesen kialakuló hibák javítását a Strabag továbbra is köteles elvégezni – zárta sorait Lázár János minisztériuma.
Az M30-as autópálya sorsát Lázár Jánosék végig követik, a Strabag nem engedheti el a kezét
A Strabag vasárnap jelentette készre az M30-as gyorsforgalmi út 39. kilométerénél kialakult rézsűcsúszást okozó hiba garanciális javítását. Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár már akkor világossá tette, hogy ha a mostani beavatkozás nem bizonyul végleges megoldásnak, a Strabagnak vissza kell térnie, és újra el kell végeznie a munkát. „Nem elég kijavítani a sérült szakaszt, a helyreállított állapotot meg is kell őrizni. A kivitelezői felelősség – kedvező döntés esetén is – túlmutat a holnapi ellenőrzésen.”
Feltételekkel, de maradhatna a Strabag
Ahogy arról korábban beszámoltunk, kemény feltételeket szabott a Strabagnak Lázár János építési és közlekedési miniszter, miután az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága napirendre vette az általa beadott törvénymódosítást. Az osztrák építőipari vállalat maradhat hazánkban, de szigorú következményei lesznek, ha újra hibázik.
A Strabag marad, mások is maradnak, csak be kell tartani a játékszabályokat
– jelentette ki Lázár János, miután a gazdasági bizottság hétfőn megtárgyalta az építési és közlekedési miniszter által beadott törvénymódosítást, amely már a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokra is érvényes lenne, hogy csak azok a cégek vehetnek részt állami építési beruházásokban, akik folyamatosan eleget tesznek jótállási kötelezettségüknek.