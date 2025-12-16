Hivatalos: holnap visszaadják Magyarország legrosszabb autópályáját – itt van Lázár Jánosék váratlan bejelentése

A garanciális javítások elkészültének jelentését követően az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) valamint az üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) képviselői kedden helyszíni szemle keretében ellenőrizték a Strabag kivitelezési hibája miatt korábban hosszú időre lezárt M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. A helyszíni szemle eredményeként szerdán megnyitják és visszaadják a forgalomnak az autópálya érintett szakaszát – közölte a tárca kedden.

Újra megnyílik a forgalom előtt az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszán /Fotó: Shutterstock

Befejeződtek az M30-as autópálya garanciális munkálatai Szikszó közelében. A javítási munka minőségét ellenőrző vizsgálat során egyelőre mindent rendben találtak a szakemberek, ennek eredményeként megnyitható az érintett útszakasz. Annak érdekében, hogy a gépjárművezetők minél hamarabb használhassák az eddig lezárt pályát, az ellenőrzést követően megkezdődik az ideiglenes forgalomterelés bontása. A bontás a pályára kihelyezett ideiglenes eszközök, táblák, terelőfalak beszedésén túl magában foglalja a terelőutakra kihelyezett táblák bevonását, valamint az útburkolati jelek felfestését. Ezt követően várhatóan szerda délután – immár korlátozások nélkül – újra indulhat a forgalom.

A Strabag számára itt azonban nem ér véget a felelősség.

Az utóellenőrzésről úgynevezett monitoringterv készült, amely részletesen tartalmazza, mit, milyen időközönként kell vizsgálnia, mérnie, ellenőriznie a kivitelező cégnek és az adatokból kiértékelő jelentést is kell készítenie. A rendszeres ellenőrzés kiterjed az útburkolatra, a töltésre, a vízelvezető rendszerekre és a felszín alatti mérések további fenntartására. Mindamellett a még hátralévő garanciális időszakban esetlegesen kialakuló hibák javítását a Strabag továbbra is köteles elvégezni – zárta sorait Lázár János minisztériuma.

Az M30-as autópálya sorsát Lázár Jánosék végig követik, a Strabag nem engedheti el a kezét

A Strabag vasárnap jelentette készre az M30-as gyorsforgalmi út 39. kilométerénél kialakult rézsűcsúszást okozó hiba garanciális javítását. Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár már akkor világossá tette, hogy ha a mostani beavatkozás nem bizonyul végleges megoldásnak, a Strabagnak vissza kell térnie, és újra el kell végeznie a munkát. „Nem elég kijavítani a sérült szakaszt, a helyreállított állapotot meg is kell őrizni. A kivitelezői felelősség – kedvező döntés esetén is – túlmutat a holnapi ellenőrzésen.”