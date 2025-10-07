Vége lehet a taxis lehúzásoknak Magyarországon, az Uber tudja a megoldást: szomorkodhatnak a hiénák

Nem mindennapi esetről számolt be nemrég a Világgazdaság: egy budapesti utas arról hozott nyilvánossága információt az egyik uberes nyilvános Facebook-csoportjban, hogy egy taxis véletlenül a tényleges 11 ezer forint helyett 110 ezer forintot terhelt rá. A taxis és az Uber ügyfélszolgálata is mindent megtett azért, hogy az utas visszakapja a pénzét. Az Uber viszont felvette lapunkkal a kapcsolatot, és tisztázta a helyzetet, sőt, érdekes új információkkal is szolgált, amelyek a jövőben megakadályozhatják az ilyen tévedéseket.
Az Uber tájékoztatása szerint az utas és a sofőr panaszát követően a kivizsgálás valóban megtörtént, ami viszont ennél is fontosabb, hogy
az utas sikeresen visszakapta a pénzét.
Ez az Uber szerint már ez előző cikkünk előtt megtörtént, de erről az utas már nem számolt be az említett Facebook-csoportban. Az utas az alkalmazáson keresztül nyomon követhette a visszatérítést.
Az utas korábbi beszámolója szerint a sofőr tévedésből tízszeres összeget terhelt a számlájára, és hiába próbálta az ügyfélszolgálaton keresztül intézni az ügyet, nem járt sikerrel – ezért fordult a Facebook-csoport tagjaihoz. Az utas hangsúlyozta, hogy az Uber-sofőr végig kedves volt az út során, és a téves pénzlevonás után is mindenben próbált a segítségére lenni.
A taxis cég arról tájékoztatta a Világgazdaságot, hogy jelenleg egy olyan új funkciót terveznek, amelynek keretében
a sofőrnek nem egyszer, hanem kétszer kell megerősítenie a viteldíjat, ha az előre meghatározott tartományon kívül esik,
ezáltal tovább minimalizálva az ilyen hibák lehetőségét. A vonatkozó szabályozásoknak megfelelően a sofőröknek manuálisan kell bevinniük a viteldíjat az alkalmazásba, és a tévedés – amelyről korábban beszámoltunk – éppen ebből a manuális folyamatból származott.
Az Uber arról biztosított, hogy együttműködnek a hatóságokkal annak érdekében, hogy átfogó megoldásokat találjanak az ilyen hibák és tévedések teljes kiküszöbölésére.
Döntött az Uber: drasztikus szigorítást vezettek be Budapesten
Az Uber április 21-től Budapesten is bevezette a Vezetési időkorlát funkciót. A rendszer, mely már világszerte sikerrel vizsgázott, a fővárosi utasokat és sofőröket is védi az esetleges kimerültség okozta balesetektől. 2025. április 21-től egyetlen Uber-sofőr sem lépheti túl a 12 órás – pihenés nélküli – vezetési időt.
A hosszú ideig tartó vezetés bizonyítottan növeli a fáradtságból eredő balesetek kockázatát. A budapesti taxitársaságok többsége mégsem szabályozza azt, hogy sofőrjeik meddig vezethetnek pihenés nélkül. Az Uber Afrikában, a Közel-Keleten, az Egyesült Államokban és Európa más országaiban már működteti ezt a rendszert, maximális elkötelezettséget mutatva ezzel a sofőrök, az utasok és a többi közúton közlekedő személy biztonsága iránt.
