Vége lehet a taxis lehúzásoknak Magyarországon, az Uber tudja a megoldást: szomorkodhatnak a hiénák

Nem mindennapi esetről számolt be nemrég a Világgazdaság: egy budapesti utas arról hozott nyilvánossága információt az egyik uberes nyilvános Facebook-csoportjban, hogy egy taxis véletlenül a tényleges 11 ezer forint helyett 110 ezer forintot terhelt rá. A taxis és az Uber ügyfélszolgálata is mindent megtett azért, hogy az utas visszakapja a pénzét. Az Uber viszont felvette lapunkkal a kapcsolatot, és tisztázta a helyzetet, sőt, érdekes új információkkal is szolgált, amelyek a jövőben megakadályozhatják az ilyen tévedéseket.

Az Uber új rendszert tesztel: megálljt parancsolnak a véletlen túlárazásoknak / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az Uber tájékoztatása szerint az utas és a sofőr panaszát követően a kivizsgálás valóban megtörtént, ami viszont ennél is fontosabb, hogy

az utas sikeresen visszakapta a pénzét.

Ez az Uber szerint már ez előző cikkünk előtt megtörtént, de erről az utas már nem számolt be az említett Facebook-csoportban. Az utas az alkalmazáson keresztül nyomon követhette a visszatérítést.

Az utas korábbi beszámolója szerint a sofőr tévedésből tízszeres összeget terhelt a számlájára, és hiába próbálta az ügyfélszolgálaton keresztül intézni az ügyet, nem járt sikerrel – ezért fordult a Facebook-csoport tagjaihoz. Az utas hangsúlyozta, hogy az Uber-sofőr végig kedves volt az út során, és a téves pénzlevonás után is mindenben próbált a segítségére lenni.

Nagy változás jön az Ubernél

A taxis cég arról tájékoztatta a Világgazdaságot, hogy jelenleg egy olyan új funkciót terveznek, amelynek keretében

a sofőrnek nem egyszer, hanem kétszer kell megerősítenie a viteldíjat, ha az előre meghatározott tartományon kívül esik,

ezáltal tovább minimalizálva az ilyen hibák lehetőségét. A vonatkozó szabályozásoknak megfelelően a sofőröknek manuálisan kell bevinniük a viteldíjat az alkalmazásba, és a tévedés – amelyről korábban beszámoltunk – éppen ebből a manuális folyamatból származott.

Az Uber arról biztosított, hogy együttműködnek a hatóságokkal annak érdekében, hogy átfogó megoldásokat találjanak az ilyen hibák és tévedések teljes kiküszöbölésére.