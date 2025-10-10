Itt a friss lista: ezek most Magyarország legjobb éttermei, hullottak a Michelin-csillagok – meglepetést okozott a vidék

Sikeresen megtartotta két Michelin-csillagos minősítését a tatai Platán és a budapesti Stand étterem, további nyolc vendéglátóhely pedig egy Michelin-csillagot nyert el idén.
Túri Anikó, a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára az ünnepélyes díjátadón hangsúlyozta, hogy
Magyarország turizmusa történelmi csúcsra ért el:
tavaly minden korábbinál több vendéget fogadtunk, és a hazai vendégforgalom növekedése az EU-átlag háromszorosával bővült.
„Idén is töretlen a lendület: hónapról hónapra nő a vendégéjszakák száma és a szálláshelyi, valamint vendéglátó-bevételek, ami bizonyítja, hogy a turizmus a gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje.
A nemzetközi és belföldi vendégeink ma már nemcsak látnivalókat keresnek, hanem autentikus élményeket: akár egy vacsorát, amelyre egy életen át emlékeznek, egy ízes falatot, amelyben a magyar föld kincsei, a magyar szakemberek munkája és újítókedve testesül meg. A Michelin-kalauz díjai ezeknek az élményeknek adják meg a nemzetközi hitelességet
– fogalmazott az államtitkár.
Csendes Olivér, a Visit Hungary igazgatója elmondta: a gasztronómia ma már sokkal több, mint kulináris élmény, közös, nemzetközi nyelv, amely összeköti az embereket és kultúrákat. Egyre többen indulnak útnak azért, hogy megízleljék egy ország valódi karakterét:
az utazók közel 20 százaléka kifejezetten gasztronómiai élmények miatt utazik,
a prémium utazók több mint fele már előre lefoglalja a kiszemelt éttermeket. „A helyi ízek és alapanyagok felfedezése ma az utazás egyik legerősebb motivációja, ebben Magyarország különösen erős” – tette hozzá.
Csendes Olivér szerint a teljesítmények mögött rengeteg munka, odaadás és kreativitás áll. Az értékelés alapjául az alapanyagok minősége, a technikai tudás, a séf személyiségének megjelenése az ételekben és az ízek harmóniája szolgál.
Az idén egy Michelin-csillagot kapott a 42 (Esztergom), a BABEL (Budapest), a Borkonyha Winekitchen (Budapest), a Costes (Budapest), az Essencia (Budapest), a Pajta (Őriszentpéter), a Rumour (Budapest) és a Salt (Budapest) étterem.
A fenntarthatóságért járó Michelin Zöld Csillagot idén az őriszentpéteri Pajta érdemelte ki,
az év nyitása pedig Gerák Máté Padi nevű rátkai étterme lett, amely felkerült a Selected Restaurants válogatásba is.
A legjobb szervizért járó díjat az UMO Budapest nyerte el, a legjobb fiatal séfnek járó díjjal Pallag Dávidot (Rutin, Budaörs) tüntették ki, míg a legjobb sommelier Varga Norbert (Stand, Budapest) lett.
A kiemelkedő ár-érték arányú Bib Gourmand ajánlást kiérdemelte a budapesti Cabrio étterem és a 94’ Konyha & Bar (Budapest).
Eddig Magyarországon két két Michelin-csillagos étterem, nyolc egy Michelin-csillagos, hat zöld csillagos, tizenhárom Bib Gourmand-díjas és 55 Michelin által ajánlott étterem van – hangzott el a díjátadón.
A Michelint elsősorban a kiemelkedő vendéglátóhelyeket összegyűjtő listáiról ismerik, de a szállodákról is készítenek listákat, és ahogy az éttermek krémjét csillagokkal, a szállodákat újabban kulcsokkal emelik ki. A Michelin Guide magyarországi hotelkalauza 42 kivételes élményt kínáló hazai szállodát tartalmaz, közülük a kiemelt kulcsos minősítést 13 kapta meg.
A teljes listán és a „kulcsosok” közt is tarolt a főváros, de vidékiek is bőven kerültek be, erős pozíciókkal a Balaton régió és Szeged. A kulcsos minősítés maga is többlépcsőjű, a legnagyobb értékű a három kulcs. Az első magyar válogatásban három kulcsot még nem adtak szálláshelynek, de két kulcsot két hotel szerzett – mindkettő Budapesten –, egyet pedig tizenegy.
