magyarországi szállodák
Michelin
turizmus

Tarolt Budapest a szállodák magyar Michelin-listáján, de bőven ott vannak a vidékiek is

A Michelint elsősorban a kiemelkedő vendéglátóhelyeket összegyűjtő listáiról ismerik, de a szállodákról is készítenek listákat, és ahogy az éttermek krémjét csillagokkal, a szállodákat újabban kulcsokkal emelik ki. A szállodák Michelin-listája az idén először tartalmaz kulcsokat is Magyarországon – ez növekvő presztízst jelent.
Pető Sándor
2025.10.09., 16:14

Odaítélték az első hazai Michelin-kulcsos szállodai minősítéseket Magyarországon is. A Michelin listájára felkerülni rangot jelent étteremnek és szállodának is, az előbbiek esetében már hazánkban is ismert, hogy különösen kiemelt státuszt jelent a csillag – ennek a megfelelője a szállodák esetében a kulcs. A Michelin Guide magyarországi hotelkalauza 42 kivételes élményt kínáló hazai szállodát tartalmaz, közülük a kiemelt kulcsos minősítést 13 kapta meg. A teljes listán és a „kulcsosok” közt is tarolt a főváros, de vidékiek is bőven bekerültek, erős pozíciókkal a Balaton régió és Szeged.

Szállodák Michelin-listája Magyarországon: a csúcsra a Four Seasons Hotel Gresham Palace került (képünkön), a közelében elhelyezkedő Matild Palace mellé
Szállodák Michelin-listája Magyarországon: a csúcsra a Four Seasons Hotel Gresham Palace került (képünkön), a közelében elhelyezkedő Matild Palace mellé / Fotó: robertharding via AFP

Szállodák Michelin-listája Magyarországon: itt az új, prémiumfokozat  

A Michelin Guide már 2024-ben is megjelentette első magyarországi szállodai ajánlásait, de a kulcs- (Key) minősítés újdonság, ilyeneket most először ítéltek oda – írta közleményében a Visit Hungary Zrt., a Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalata.

Ez az óriási elismerés új szintre emeli a magyar turizmus nemzetközi megítélését. A Michelin Key-díjak nemcsak a kitüntetett hotelek számára jelentik a kiválóság visszaigazolását, hanem Magyarország turisztikai márkáját is erősítik

– idézik Csendes Olivért, a Visit Hungary vezérigazgatóját. 

Ezek a magyar szállodák kaptak Michelin-kulcsot

A kulcsos minősítés maga is többlépcsőjű, a legnagyobb értékű a három kulcs. Az első magyar válogatásban három kulcsot még nem adtak szálláshelynek, de két kulcsot két hotel szerzett – mindkettő Budapesten –, egyet pedig tizenegy.  

A kétkulcsos szállodák:

  • Four Seasons Hotel Gresham Palace (Budapest),
  • Matild Palace, a Luxury Collection Hotel (Budapest).

Az egykulcsos hotelek:

  • Anantara New York Palace Budapest,
  • Dorothea Hotel (Budapest), 
  • Hotel Clark Budapest, 
  • Kimpton Bem Budapest,
  • Kozmo Hotel Suites & Spa (Budapest), 
  • Párisi Udvar Hotel Budapest, 
  • Verno House (Budapest), 
  • W Budapest, 
  • Botaniq Castle of Tura, 
  • Hotel Petit Bois (Balatonfüred),
  • Platán Manor (Tata). 

A magyar Michelin-lista további szállodái:

  • Natura Hill Zebegény, 
  • Pest-Buda Design Hotel (Budapest), 
  • Aria Hotel Budapest, 
  • Kástu by Pajta (Őriszentpéter), 
  • Hotel Rum Budapest, 
  • Baltazár Budapest – Boutique Hotel,
  • Hotel Collect (Budapest),
  • Andrássy Kúria & Spa (Tarcal), 
  • LUA Resort (Balatonfüred), 
  • Al Habtoor Palace Budapest, 
  • Aurea Ana Palace (Budapest), 
  • Hotel Vinifera Wine & Spa (Balatonfüred),
  • Minaro Hotel Tokaj,
  • BoHo Hotel Budapest, 
  • Avalon Resort & Spa (Miskolctapolca),
  • Palatinus Boutique Hotel (Pécs), 
  • Hotel GIN Budapest, 
  • Mandilla (Köveskál), 
  • Sirius Hotel (Keszthely),
  • Le Primore Hotel & Spa (Hévíz), 
  • Viale Boutique Hotel (Villány), 
  • Natur Lodge Tiszafüred, 
  • Noir Hotel (Szeged), 
  • Art Hotel Szeged, 
  • Riva Prestige Hotel (Szeged), 
  • Turul Boutique Rooms & Apartment (Szarvas), 
  • Mövenpick Balaland Resort Lake Balaton (Szántód), 
  • H11 Rooms (Esztergom),
  • 1552 Boutique Hotel (Eger). 

Egy kis nemzetközi kitekintés

Miután tavaly 15 kiemelt utazási célpontban bevezették a Michelin-kulcs elismeréseket, a Michelin Guide több mint 7000 szállodájából választották ki azokat, amelyek a legkivételesebb élményeket nyújtják – írta közleményében a Michelin. Összesen nem kevesebb mint 2457 hotel kapott Key- (kulcs) minősítést világszerte,

  • egy kulcsot 1742,
  • kettőt 572,
  • hármat 143 szálloda. 

Az országok közt Franciaország vezet 203 Key-minősítésű hotellel, Olaszország 188-cal követi, Németország pedig 130-cal. 

Olyan magyar falu került fel a turizmus zöldviláglistájára, amelyet már a Michelin és a NATO is észrevett
Két magyar vidéki desztináció került a világ száz legjobbja közé. Miskolc és Hosszúhetény is rangos elismerésben részesült Franciaországban. A Baranya vármegyei falu gasztronómiai kínálata messze földön híres.

 

 

 

6 perc
VVER-1200

Fontos vizsgát tartott a Paks II. Zrt. – a legszigorúbb elvárásoknak is megfelelt a Roszatom, érkezhetnek a nukleáris berendezések az atomerőmű építéséhez

A legyártott elemek megfelelnek a megbízói elvárásoknak.
9 perc
politikai korrektség

Elképesztő slamasztikába futott az osztrák köztévé: megnyerték az Eurovíziót, most önthetik a pénzt a Dunába

Az, hogy a politika és a politikai korrektség vastagon belenyúl, ennek a versenynek a történetében már nem újdonság.
5 perc
NKFH

Atomot dob a kormány az internetes csalókra, azt is megbánják, hogy belekezdtek – meg vannak számlálva a napjaik

Kiemelt problémás területnek minősülnek az online térben elkövetett csalások, a harmadik országból érkezett termékek, illetve az ételfutárcégek ellenőrzése is. A csaló webáruházaknak azonban meg vannak számlálva a napjaik.

