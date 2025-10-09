Tarolt Budapest a szállodák magyar Michelin-listáján, de bőven ott vannak a vidékiek is

Odaítélték az első hazai Michelin-kulcsos szállodai minősítéseket Magyarországon is. A Michelin listájára felkerülni rangot jelent étteremnek és szállodának is, az előbbiek esetében már hazánkban is ismert, hogy különösen kiemelt státuszt jelent a csillag – ennek a megfelelője a szállodák esetében a kulcs. A Michelin Guide magyarországi hotelkalauza 42 kivételes élményt kínáló hazai szállodát tartalmaz, közülük a kiemelt kulcsos minősítést 13 kapta meg. A teljes listán és a „kulcsosok” közt is tarolt a főváros, de vidékiek is bőven bekerültek, erős pozíciókkal a Balaton régió és Szeged.

Szállodák Michelin-listája Magyarországon: a csúcsra a Four Seasons Hotel Gresham Palace került (képünkön), a közelében elhelyezkedő Matild Palace mellé / Fotó: robertharding via AFP

Szállodák Michelin-listája Magyarországon: itt az új, prémiumfokozat

A Michelin Guide már 2024-ben is megjelentette első magyarországi szállodai ajánlásait, de a kulcs- (Key) minősítés újdonság, ilyeneket most először ítéltek oda – írta közleményében a Visit Hungary Zrt., a Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalata.

Ez az óriási elismerés új szintre emeli a magyar turizmus nemzetközi megítélését. A Michelin Key-díjak nemcsak a kitüntetett hotelek számára jelentik a kiválóság visszaigazolását, hanem Magyarország turisztikai márkáját is erősítik

– idézik Csendes Olivért, a Visit Hungary vezérigazgatóját.

Ezek a magyar szállodák kaptak Michelin-kulcsot

A kulcsos minősítés maga is többlépcsőjű, a legnagyobb értékű a három kulcs. Az első magyar válogatásban három kulcsot még nem adtak szálláshelynek, de két kulcsot két hotel szerzett – mindkettő Budapesten –, egyet pedig tizenegy.

A kétkulcsos szállodák:

Four Seasons Hotel Gresham Palace (Budapest),

Matild Palace, a Luxury Collection Hotel (Budapest).

Az egykulcsos hotelek:

Anantara New York Palace Budapest,

Dorothea Hotel (Budapest),

Hotel Clark Budapest,

Kimpton Bem Budapest,

Kozmo Hotel Suites & Spa (Budapest),

Párisi Udvar Hotel Budapest,

Verno House (Budapest),

W Budapest,

Botaniq Castle of Tura,

Hotel Petit Bois (Balatonfüred),

Platán Manor (Tata).

A magyar Michelin-lista további szállodái:

Natura Hill Zebegény,

Pest-Buda Design Hotel (Budapest),

Aria Hotel Budapest,

Kástu by Pajta (Őriszentpéter),

Hotel Rum Budapest,

Baltazár Budapest – Boutique Hotel,

Hotel Collect (Budapest),

Andrássy Kúria & Spa (Tarcal),

LUA Resort (Balatonfüred),

Al Habtoor Palace Budapest,

Aurea Ana Palace (Budapest),

Hotel Vinifera Wine & Spa (Balatonfüred),

Minaro Hotel Tokaj,

BoHo Hotel Budapest,

Avalon Resort & Spa (Miskolctapolca),

Palatinus Boutique Hotel (Pécs),

Hotel GIN Budapest,

Mandilla (Köveskál),

Sirius Hotel (Keszthely),

Le Primore Hotel & Spa (Hévíz),

Viale Boutique Hotel (Villány),

Natur Lodge Tiszafüred,

Noir Hotel (Szeged),

Art Hotel Szeged,

Riva Prestige Hotel (Szeged),

Turul Boutique Rooms & Apartment (Szarvas),

Mövenpick Balaland Resort Lake Balaton (Szántód),

H11 Rooms (Esztergom),

1552 Boutique Hotel (Eger).

Egy kis nemzetközi kitekintés

Miután tavaly 15 kiemelt utazási célpontban bevezették a Michelin-kulcs elismeréseket, a Michelin Guide több mint 7000 szállodájából választották ki azokat, amelyek a legkivételesebb élményeket nyújtják – írta közleményében a Michelin. Összesen nem kevesebb mint 2457 hotel kapott Key- (kulcs) minősítést világszerte,

egy kulcsot 1742,

kettőt 572,

hármat 143 szálloda.

Az országok közt Franciaország vezet 203 Key-minősítésű hotellel, Olaszország 188-cal követi, Németország pedig 130-cal.