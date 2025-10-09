Tarolt Budapest a szállodák magyar Michelin-listáján, de bőven ott vannak a vidékiek is

Odaítélték az első hazai Michelin-kulcsos szállodai minősítéseket Magyarországon is. A Michelin listájára felkerülni rangot jelent étteremnek és szállodának is, az előbbiek esetében már hazánkban is ismert, hogy különösen kiemelt státuszt jelent a csillag – ennek a megfelelője a szállodák esetében a kulcs. A Michelin Guide magyarországi hotelkalauza 42 kivételes élményt kínáló hazai szállodát tartalmaz, közülük a kiemelt kulcsos minősítést 13 kapta meg. A teljes listán és a „kulcsosok” közt is tarolt a főváros, de vidékiek is bőven bekerültek, erős pozíciókkal a Balaton régió és Szeged.
A Michelin Guide már 2024-ben is megjelentette első magyarországi szállodai ajánlásait, de a kulcs- (Key) minősítés újdonság, ilyeneket most először ítéltek oda – írta közleményében a Visit Hungary Zrt., a Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalata.
Ez az óriási elismerés új szintre emeli a magyar turizmus nemzetközi megítélését. A Michelin Key-díjak nemcsak a kitüntetett hotelek számára jelentik a kiválóság visszaigazolását, hanem Magyarország turisztikai márkáját is erősítik
– idézik Csendes Olivért, a Visit Hungary vezérigazgatóját.
A kulcsos minősítés maga is többlépcsőjű, a legnagyobb értékű a három kulcs. Az első magyar válogatásban három kulcsot még nem adtak szálláshelynek, de két kulcsot két hotel szerzett – mindkettő Budapesten –, egyet pedig tizenegy.
Miután tavaly 15 kiemelt utazási célpontban bevezették a Michelin-kulcs elismeréseket, a Michelin Guide több mint 7000 szállodájából választották ki azokat, amelyek a legkivételesebb élményeket nyújtják – írta közleményében a Michelin. Összesen nem kevesebb mint 2457 hotel kapott Key- (kulcs) minősítést világszerte,
Az országok közt Franciaország vezet 203 Key-minősítésű hotellel, Olaszország 188-cal követi, Németország pedig 130-cal.
Olyan magyar falu került fel a turizmus zöldviláglistájára, amelyet már a Michelin és a NATO is észrevett
Két magyar vidéki desztináció került a világ száz legjobbja közé. Miskolc és Hosszúhetény is rangos elismerésben részesült Franciaországban. A Baranya vármegyei falu gasztronómiai kínálata messze földön híres.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.