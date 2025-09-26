Kimutatták az elemzők: így drágultak Magyarországon a szállodák és az apartmanok – ennyivel kell többet fizetni éjszakánként

Idén január és augusztus között a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 1,9, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. A külföldi vendégek és vendégéjszakák száma erőteljes növekedést mutatott augusztusban tavalyhoz képest, és húzta fel a turizmus teljesítményét, de a belföldi kereslet felemás volt, a több magyar vendég kevesebb időt töltött a szálláshelyeken, feltételezhetően a szálláshelyek bőven infláció felett emelkedő árai miatt – írja az MBH Bank Elemzési Centruma pénteki közleményében a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva.

A magyarok kevesebb ideig nyaraltak idén, a pénztárcájuk nem bírta a szálláshelyek infláció feletti áremelkedését / Fotó: Nominesine / Shutterstock

A magyarok kevesebb ideig nyaraltak idén

A belföldi vendégek száma 1 százalékkal emelkedett, de kevesebb napot töltöttek el a szálláshelyen, a vendégéjszakák száma 1 százalékkal csökkent. Ezzel szemben a külföldi vendégek száma 10, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 8,4 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Ebből látszik, hogy

a külföldiek adják a növekedés motorját.

A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva az összes turisztikai térségben bővült, a legerőteljesebben Budapest környékén (22 százalékkal), illetve Budapesten 8,5 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

A budapesti növekedésben szerepet játszhatott, hogy több nagyszabású rendezvény és fesztivál is volt a hónapban. Viszont, ahogy júliusban, augusztusban is csökkent a Balaton látogatottsága a belföldiek körében. Ezt okozhatta a szálláshelyárak növekedése, ami a vendégéjszakák számának csökkenésében is lecsapódott.

Augusztusban egy év alatt jóval az inflációt meghaladó mértékben, 10-15 százalékkal drágultak a szálláshelyek.

Az apartmanok és a panziók árai 33 ezer forint felett járnak éjszakánként két főre, ez az emelkedés 10-11 százalékos éves szinten. A háromcsillagos hotelek átlagára 42 ezer forint felett van, ami 12 százalékos növekedés a tavaly augusztusi árakhoz képest. A négycsillagos hotelek drágultak leginkább, itt 15 százalékos áremelés figyelhető meg, és ezzel 73 ezer forint környékén jár egy éjszaka két fő részére.