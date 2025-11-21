Deviza
Milliárdos könnyítés a vállalkozásoknak: történelmi adócsökkentés a láthatáron – újabb részletek derültek ki

Az új csomag a vállalkozóktól érkezett igényekre reagál, és a kisvállalkozások versenyképességét javítja a megtakarított összegek révén. A kormány 11 pontos programja jelentős adócsökkentést és az adminisztrációs kötelezettségek egyszerűsítését is tartalmazza, évi 80-90 milliárd forintot hagyva a vállalkozásoknál.
VG/MTI
2025.11.21, 14:30

Évi 80-90 milliárd forintos adócsökkentést hozhat a magyar kis- és középvállalkozásoknak a kormány új, 11 pontos adócsökkentési és adóegyszerűsítési csomagja. A lépések célja, hogy a cégek versenyképesebbek legyenek, miközben a megtakarított forrásokat fejlesztésekre, béremelésre vagy korszerűsítésre fordíthatják.

A kormány 11 pontos programja jelentős adócsökkentést és az adminisztrációs kötelezettségek egyszerűsítését is tartalmazza, évi 80-90 milliárd forintot hagyva a vállalkozásoknál / Fotó: Hegedüs Róbert

A Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára, Szabados Richárd a TV2 Mokka című műsorában péntek reggel ismertette a kormány legújabb adócsökkentési programját. A 11 pontos csomag a vállalkozásoktól érkezett kezdeményezésre jött létre, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) közvetítésével.

Történelmi adócsökkentésre készülhetnek a magyar vállalkozások

A program egyik legfontosabb eleme, hogy 2026 közepéig elhalasztják az üzemanyagok jövedékiadó-emelését, így a vállalkozások és a lakosság számára is változatlan marad a tankolás ára. Szabados Richárd kiemelte továbbá az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetes emelését: 2026-ban 20 millió, 2027-ben 22 millió, 2028-ban pedig 24 millió forintra.

Az adminisztrációs terhek is csökkennek, az egyéni vállalkozóknak pedig a bevallásokat havi helyett negyedévente kell majd beadniuk. Az általános költséghányad

  •  2026-ban 45 százalékra;
  • 2027-ben pedig 50 százalékra emelkedik;

így a vállalkozók nagyobb költséget számolhatnak el, és kevesebb adót fizethetnek.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a csomag növeli a kkv-szektor versenyképességét.

Ha a cégek kevesebb adót fizetnek, a megtakarított pénzt fejlesztésekre, korszerűsítésekre vagy munkabérek emelésére fordíthatják 

– emelte ki Szabados. Magyarországon a kisvállalkozások több mint 2,4 millió embert foglalkoztatnak, és a GDP 56 százalékát állítják elő, így az intézkedés gazdasági hatása jelentős lehet.

Lecsaptak a magyar vállalkozások a kedvezményes hitelre: sorra érkeznek az igénylések

Hatalmas az érdeklődés a fix 3 százalékos vállalkozói hitelek iránt, miután október elejétől a kormány döntése értelmében 4,5 százalékról 3 százalékra csökkent a Széchenyi Kártya Program hiteleinek kamatszintje. A Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára, Szabados Richárd volt a Világgazdaság Exkluzív vendége.

 

 

