Milliárdos könnyítés a vállalkozásoknak: történelmi adócsökkentés a láthatáron – újabb részletek derültek ki
Évi 80-90 milliárd forintos adócsökkentést hozhat a magyar kis- és középvállalkozásoknak a kormány új, 11 pontos adócsökkentési és adóegyszerűsítési csomagja. A lépések célja, hogy a cégek versenyképesebbek legyenek, miközben a megtakarított forrásokat fejlesztésekre, béremelésre vagy korszerűsítésre fordíthatják.
A Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára, Szabados Richárd a TV2 Mokka című műsorában péntek reggel ismertette a kormány legújabb adócsökkentési programját. A 11 pontos csomag a vállalkozásoktól érkezett kezdeményezésre jött létre, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) közvetítésével.
Történelmi adócsökkentésre készülhetnek a magyar vállalkozások
A program egyik legfontosabb eleme, hogy 2026 közepéig elhalasztják az üzemanyagok jövedékiadó-emelését, így a vállalkozások és a lakosság számára is változatlan marad a tankolás ára. Szabados Richárd kiemelte továbbá az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetes emelését: 2026-ban 20 millió, 2027-ben 22 millió, 2028-ban pedig 24 millió forintra.
Az adminisztrációs terhek is csökkennek, az egyéni vállalkozóknak pedig a bevallásokat havi helyett negyedévente kell majd beadniuk. Az általános költséghányad
- 2026-ban 45 százalékra;
- 2027-ben pedig 50 százalékra emelkedik;
így a vállalkozók nagyobb költséget számolhatnak el, és kevesebb adót fizethetnek.
Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a csomag növeli a kkv-szektor versenyképességét.
Ha a cégek kevesebb adót fizetnek, a megtakarított pénzt fejlesztésekre, korszerűsítésekre vagy munkabérek emelésére fordíthatják
– emelte ki Szabados. Magyarországon a kisvállalkozások több mint 2,4 millió embert foglalkoztatnak, és a GDP 56 százalékát állítják elő, így az intézkedés gazdasági hatása jelentős lehet.
