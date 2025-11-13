Lehúzhatja a rolót a népszerű magyarországi informatikai bolt

Az Aqua.hu üzemeltetője, az Aqua Optima Kft. bezárta három budapesti fizikai üzletét. A cég weboldalán az „Expressz szaküzletünk határozatlan ideig zárva tart!” figyelmeztetés olvasható, viszont az üzletlista nem tartalmaz elérhetőségeket, üresen kong – szúrta ki a Telex.

Fotó: Aqua.hu

Az ügyfélszolgálat a lap megkeresésére elismerte: a fizikai boltok tényleg bezártak, ám az online rendelések zavartalanul futnak tovább. A portál értesülései szerint a cég készlet- és forgalomcsökkenéssel szembesült, ami adósságok felhalmozódásához vezetett.

Közben a PCW arról írt, hogy likviditási problémák álltak fenn, a beszállítók pedig megkezdték áruik visszavételét. Felröppent a hír, hogy egy nagykereskedelmi szereplő megvehette a céget, de ezt hivatalosan senki sem erősítette meg.

Az Aqua kapcsán érdemes megemlíteni, hogy teljes mértékben magyar tulajdonú, több mint 25 éve aktív a piacon. A második legnagyobb hazai webáruházként tartják számon, kilencszer nyerte el az Ország Boltja díjat. 1998 és 2017 között AQUA Computer és Electromax néven működtetett üzleteket, ezt követően kizárólag AQUA Webáruház márkanév alatt folytatta tevékenységét.