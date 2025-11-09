Vége a hirtelen kattintások korának: tudatosabbak lesznek a magyarok az idei Black Fridayen

Minden adott ahhoz, hogy idén is jelentős kiskereskedelmi forgalommal záruljon Magyarországon a Black Friday hónapja: a fogyasztói pénzügyi mozgástér növekedését a bérnövekedés, a reálkeresetek növekedése , a 25 év alatti munkavállalók szja-mentessége, az idén októbertől már a háromgyermekes édesanyákra is kiterjesztett szja-mentesség, az Otthon Start program révén elérhető, olcsó otthonszerzési célú hitel (jóval alacsonyabb havi törlesztőrészlet a piaci lakáshitelekhez képest) mind elősegíti – írja az Origo. A lap elemzőket kérdezett arról, hogy a forgalmi adatok és a kedvező körülmények mellett mi az oka annak, hogy egyes fogyasztói és kereskedelmi értékelések szerint megváltozott a magyarországi Black Friday.

Növekszik a fogyasztói tudatosság, ez pedig egyre inkább megjelenik a Black Friday-akciókban hozott vásárlói döntésekben (illusztráció) / Fotó: Kuklis István

Javuló kilátásokkal kezdődik az idei Black Friday

„A lakosság következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásai érezhetően javultak szeptemberhez képest, és a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése az előző havinál kedvezőbb lett. A lakosság inflációs várakozása is csökkent” – fogalmazott az Ocenomus Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője a lapnak annak kapcsán, milyen helyzetben várja a lakossági oldal az idei Black Friday szezonját. Erdélyi Dóra szerint ugyanakkor erősödik a fogyasztói döntések mögötti tudatosság, amihez olyan eszközök, illetve vásárlói magatartások is hozzájárultak, mint például

az Online Árfigyelő bevezetése,

az ár-érték arányának figyelése,

az akciók és akár a saját márkás termékek keresése.

Ezek évek óta a vásárlói tudatosság erősödésére hatnak, ezen keresztül pedig a Black Fridayeken hozott döntésekre is.

Az elemző szerint ezek jelentőségének növekedését a fogyasztói döntésekben az adta, hogy az elmúlt években a valós inflációs nyomás mellett általánosságban magasabbnak érzékelte a lakosság az inflációt. Ezért jellemzően inkább a létező szükségleteik kielégítésére akciós vásárlást terveznek a fogyasztók, mintsem extra, nem tervezett költésbe ugranak.

A Black Fridayhez való hozzáállás változásában a vásárlási szokások átalakulása mellett a generációs különbségek is érvényre jutnak, főleg a fiatalabb generációk tagjainak fogyasztóként való megjelenésével. A fiatalabb generációk tagjai számára ugyanis kiemelt fontosságú a tudatosság, a környezetvédelem, illetve az etikusság, és ezek megjelenése a vásárlásaikban; míg az egyszeri, gyors leárazás szerepe csökken.