A svédek a lábukkal szavaztak: elözönlik Magyarországot, ez az új kedvenc helyük Európában – Orbán Viktorra hallgatnak, nem a miniszterelnökükre

Bár az elmúlt hónapokban a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson többször is éles kritikát fogalmazott meg Magyarországgal szemben, úgy tűnik, a svédek nem rá, hanem Orbán Viktor miniszterelnökre hallgatnak. A svéd sajtó legalábbis arról cikkez, hogy a svédek elárasztják Magyarországot.

Budapest: a svédek elözönlik Magyarországot

A Dagens PS írása szerint ennek az egyik fő oka az, hogy Magyarországon minden sokkal olcsóbb, mint Svédországban, ahogy írják, egy latte áráért lehet kapni egy ebédet, miközben Budapest tele van fürdőkkel és romkocsmákkal, melyek közül a Széchenyi fürdőt és a Szimpla Kertet ajánlják.

A svédek számára meglepő az is, hogy mennyire elterjedt még mindig a készpénz, ezért azt javasolják, hogy ne hagyatkozzanak a turisták pusztán a kártyára, bár azt elismerik, hogy a nagyobb helyek elfogadják a bankkártyát is. A tökéletes hétvége Budapesten így a következő a svéd lap szerint:

megmártózás a Széchenyi fürdőben,

reggeli sör a Szimpla Kertben,

gulyás a Nagyvásárcsarnokban,

napnyugati séta a Lánchídon,

szelfi a Halászbástyán

Ugyanakkor semmiképp sem ajánlják a politikai kérdések feszegetését, a reptéri pénzváltást és azt, hogy összekeverjék Magyarországot Romániával.

Svéd–magyar vita: Orbán Viktorra hallgatnak a svédek

Még szeptemberben több cikket is írtunk a svéd–magyar vitáról. Ennek egyik csúcspontja az volt, amikor Orbán Viktor a közösségi oldalán üzent Ulf Kristersson svéd miniszterelnöknek:

Svédország a barátunk. A svéd nép a barátaink. De a kormányuk nem barátja Magyarországnak.

A tapasztalatok szerint ezt a svéd emberek is így gondolják.

A magyar kormányfő sorra vette azokat az eseteket, amikor szerinte Stockholm Magyarország ellen lépett fel. Ezek között említette

a gyermekvédelmi és szuverenitásvédelmi törvényeket ért kritikákat;

a magyar egyetemek Erasmus- és Horizont-programokból való kizárását;

valamint az uniós források befagyasztását.

Orbán hozzátette: Svédország mindezek mellett folyamatosan szorgalmazza a 7. cikkely újabb szakaszának megnyitását, és a migrációs paktum keresztülvitelében is aktívan részt vett, amit a magyar miniszterelnök az ország biztonságát fenyegető lépésnek nevezett.