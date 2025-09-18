Deviza
EUR/HUF389.41 -0.16% USD/HUF330.36 +0.17% GBP/HUF447.83 -0.4% CHF/HUF416.84 -0.38% PLN/HUF91.42 -0.27% RON/HUF76.84 -0.18% CZK/HUF16.04 -0.01% EUR/HUF389.41 -0.16% USD/HUF330.36 +0.17% GBP/HUF447.83 -0.4% CHF/HUF416.84 -0.38% PLN/HUF91.42 -0.27% RON/HUF76.84 -0.18% CZK/HUF16.04 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,634.76 +0.29% MTELEKOM1,852 -0.86% MOL2,796 -0.5% OTP28,890 +1.01% RICHTER9,870 0% OPUS534 -1.11% ANY7,340 +6.38% AUTOWALLIS157 +1.62% WABERERS5,100 0% BUMIX9,259.8 +0.3% CETOP3,446.47 +0.14% CETOP NTR2,147.22 +0.14% BUX99,634.76 +0.29% MTELEKOM1,852 -0.86% MOL2,796 -0.5% OTP28,890 +1.01% RICHTER9,870 0% OPUS534 -1.11% ANY7,340 +6.38% AUTOWALLIS157 +1.62% WABERERS5,100 0% BUMIX9,259.8 +0.3% CETOP3,446.47 +0.14% CETOP NTR2,147.22 +0.14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Ulf Kristersson
migránsbűnözés
diplomácia
Svédország
Orbán Viktor

Itt a lista: így tett alá Svédország Magyarországnak – Orbán Viktor hozta nyilvánosságra

A miniszterelnök közösségi oldalán részletezte, milyen ügyekben lépett fel Stockholm Magyarországgal szemben, miközben a két ország vezetői között újabb szócsata alakult ki. Orbán Viktor ismét élesen kritizálta a svéd kormányt, miközben hangsúlyozta, hogy a magyarok és a svédek közötti kapcsolat baráti.
VG
2025.09.18., 20:36

Újabb fejezetéhez érkezett a magyar–svéd diplomáciai vita. Orbán Viktor közösségi oldalán üzent Ulf Kristersson svéd miniszterelnöknek, leszögezve: „Svédország a barátunk. A svéd nép a barátaink. De a kormányuk nem barátja Magyarországnak” – írta a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor
Orbán Viktor ismét élesen kritizálta a svéd kormányt, miközben hangsúlyozta, hogy a magyarok és a svédek közötti kapcsolat baráti / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor: a svéd kormány ok nélkül támadja hazánkat

A magyar kormányfő sorra vette azokat az eseteket, amikor szerinte Stockholm Magyarország ellen lépett fel. Ezek között említette

  • a gyermekvédelmi és szuverenitásvédelmi törvényeket ért kritikákat;
  • a magyar egyetemek Erasmus- és Horizont-programokból való kizárását;
  • valamint az uniós források befagyasztását.

Orbán hozzátette: Svédország mindezek mellett folyamatosan szorgalmazza a 7. cikkely újabb szakaszának megnyitását, és a migrációs paktum keresztülvitelében is aktívan részt vett, amit a magyar miniszterelnök az ország biztonságát fenyegető lépésnek nevezett.

Magyarországon ezt a viselkedést sokféleképpen neveznénk, de a barátságosság biztosan nem tartozik közéjük

– fogalmazott Orbán, aki szerint hazánk soha nem avatkozott bele Svédország belügyeibe, annak ellenére sem, hogy Stockholm súlyos migrációs problémákkal küzd. A magyar kormányfő egyúttal leszögezte: továbbra is aggódnak a svéd emberekért.

 

Az elmúlt napokban Orbán Viktor a Die Welt cikkére hivatkozva kritizálta a svédországi közbiztonsági helyzetet és a kiskorúak bűnözésének problémáját, amire Ulf Kristersson élesen reagált.

A szócsata egyre inkább két szintre vált szét: miközben a magyar miniszterelnök a két nép közötti barátságot hangsúlyozza, a két kormány közötti viszonyt újabb és újabb konfliktusok terhelik.

Újabb botrány Svédországban: miután összeveszett Magyarországgal, most még nagyobb bajba került – ezt már a Volvo sem úszta meg

Egy informatikai szolgáltatót ért kibertámadás miatt 1,5 millió fő személyes adata került nyilvánosságra. Az incidens során a Volvo rendszereiről is lophattak adatokat a svéd vásárlóktól.

 

Terror

Terror
283 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
migrációs válság

Migráció, energia, háború – Európa elszigetelődött a világban: Orbán Balázs keményen kritizálta Brüsszelt

A migrációtól az energián át a gazdasági és nemzetközi politikáig a brüsszeli vezetés hibás döntéseit emelte ki, miközben Magyarország a saját szuverenitását védelmezi.
2 perc
adócsökkentés

Bevezették a 14. havi kötelező fizetést Magyarország közvetlen szomszédjában: nem kevés pénzt kap mindenki karácsonyra

A javaslat társadalmi vitán megy keresztül, mielőtt törvénnyé válhat.
3 perc
ifjúsági

Túri Anikó: Mindent megteszünk a fiatalok pénzügyi tudatosságának erősítése érdekében

Pénzügyi-tudatossági versenyeredményt hirdettek az NGM-ben.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu