Itt a lista: így tett alá Svédország Magyarországnak – Orbán Viktor hozta nyilvánosságra

Újabb fejezetéhez érkezett a magyar–svéd diplomáciai vita. Orbán Viktor közösségi oldalán üzent Ulf Kristersson svéd miniszterelnöknek, leszögezve: „Svédország a barátunk. A svéd nép a barátaink. De a kormányuk nem barátja Magyarországnak"

Orbán Viktor ismét élesen kritizálta a svéd kormányt, miközben hangsúlyozta, hogy a magyarok és a svédek közötti kapcsolat baráti / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor: a svéd kormány ok nélkül támadja hazánkat

A magyar kormányfő sorra vette azokat az eseteket, amikor szerinte Stockholm Magyarország ellen lépett fel. Ezek között említette

a gyermekvédelmi és szuverenitásvédelmi törvényeket ért kritikákat;

a magyar egyetemek Erasmus- és Horizont-programokból való kizárását;

valamint az uniós források befagyasztását.

Orbán hozzátette: Svédország mindezek mellett folyamatosan szorgalmazza a 7. cikkely újabb szakaszának megnyitását, és a migrációs paktum keresztülvitelében is aktívan részt vett, amit a magyar miniszterelnök az ország biztonságát fenyegető lépésnek nevezett.

Magyarországon ezt a viselkedést sokféleképpen neveznénk, de a barátságosság biztosan nem tartozik közéjük

– fogalmazott Orbán, aki szerint hazánk soha nem avatkozott bele Svédország belügyeibe, annak ellenére sem, hogy Stockholm súlyos migrációs problémákkal küzd. A magyar kormányfő egyúttal leszögezte: továbbra is aggódnak a svéd emberekért.

Dear @SwedishPM,



Sweden is our friend. The Swedish people are our friends. But your government is no friend of Hungary.

A quick reminder:



1. You intervened against Hungary in the child protection law infringement case.

2. You intervened against Hungary in the sovereignty… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 18, 2025

Az elmúlt napokban Orbán Viktor a Die Welt cikkére hivatkozva kritizálta a svédországi közbiztonsági helyzetet és a kiskorúak bűnözésének problémáját, amire Ulf Kristersson élesen reagált.

A szócsata egyre inkább két szintre vált szét: miközben a magyar miniszterelnök a két nép közötti barátságot hangsúlyozza, a két kormány közötti viszonyt újabb és újabb konfliktusok terhelik.