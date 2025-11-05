Hivatalos: egyszer és mindenkorra tisztázták a kínaiak, mi történik a szegedi BYD-gyárral – súlyos tévedés történt, ez az igazi dátum, mikor kezd el gyártani

Félreértés történt – így foglalható össze, ami szerdán a szegedi BYD-gyár kapcsán megjelent először a nemzetközi, majd a magyar sajtóban.

A Világgazdaság írta meg először a Bloomberg exkluzív kínai tudósítása alapján, hogy a BYD alelnöke, Stella Li újszerűnek ható dátumot jelölt meg a BYD gyár termelése kapcsán: az amerikai hírügynökség szerint az hangzott el, hogy a start 2026 második felében esedékes.

Ez azért volt meglepő, mert a korábbi hivatalosnak tekinthető nyilatkozatok még inkább 2025-re valószínűsítették a gyártást. Lapunk korábbi cikkében is jeleztük viszont, hogy volt már arra példa, hogy téves információk jelentek meg a nemzetközi médiában nagy magyarországi gyártókapacitásokról.

Most már biztosan állíthatjuk: ezúttal is ez történt.

Csütörtök délután ugyanis hivatalos reakciót kaptunk a BYD illetékeseitől a témában, amelyben részletesen tisztázták a kialakult helyzetet. Először is világossá tették, hogy

a Bloomberg hír félreértésnek köszönhető.

Tehát abban a formában, ahogy megjelent, nem igaz, hogy a szegedi BYD-gyár 2026 második negyedévében kezdene csak el termelni. Mindez pedig bizonyítható is. "Meghallgattuk újra az interjún elhangzottakat és az alábbit tudjuk megosztani a megjelent anyag kapcsán:

A BYD megerősíti, hogy a szegedi üzemének termelési ütemterve változatlan. A gyárban az év végén a gyártósorok elindulnak, a próbagyártás 2026 januárjában elkezdődik".

Vagyis a Bloomberg által közölt beszámoló nem a valóságnak megfelelően közölte a Stella Li által elmondottakat. Erről a következőket írta a Világgazdaságnak a BYD összefoglalóan az ominózus interjún készült felvételen elhangzottak alapján. Stella Li arról beszélt a magyarországi gyár kapcsán, hogy

a gépek 2025 végével elindulnak, és megkezdődik a próbagyártás,

a felfutás 2026 első negyedévében kezdődik.

A cél a zökkenőmentes sorozatgyártás elindítása 2026 második negyedévében.

Tehát a 2026-os második negyedéves dátum csak a zökkenőmentes sorozatgyártásra vonatkozott, nem pedig általánosságban véve a termelés megkezdésére. Ez ugyanis, mint látszik, már 2025 végén elstartól a próbaüzemmel.