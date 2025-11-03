Eladhatják Magyarország legnagyobb vidéki futballklubját: nem kispályás külföldi üzletember vásárolhatja be magát – sokkal többről van szó, mint a foci

A DVSC meccsén jelen volt az angol harmadosztályban játszó Stockport County ügyvezető igazgatója, Simon Wilson is, akit a Haon riporterének sikerült is lencsevére kapnia.

A DVSC Dzsudzsák Balázs vezérletével a Honvéd ellen játszik / Fotó: Czeglédi Zsolt

A sportvezető és a befektető más képviselőivel folyó tárgyalások tényét a Világgazdaságnak a DVSC sajtófőnöke, Tóth Csaba Zsolt is megerősítette. Ezek eredményéről annyit közölt, hogy tudomása szerint a folyamatban lévő akvizíció kapcsán érdemi bejelentés egyelőre nem várható.

Az viszont nem titok, hogy a DVSC iránt érdeklődő üzletember az angol harmadosztályban játszó Stockport tulajdonosaként célul tűzte ki a felsőbb osztályba jutást. Javára írható továbbá, hogy a csapat Manchester melletti otthonában erősen támaszkodik a helyi játékosokra, ami fontos lehet a hasonló értékek mentén építkező DVSC számára is.

Mit lehet tudni a DVSC esetleges befektetőjéről?

Úgy tudni, Mark Stott, a szigetországbeli befektetőjelölt igazi sef-made-man, aki garázscégből indulva épített fel nagyon komoly üzletet magának. Az érdekeltségébe tartozó Vita Group elsősorban ingatlanokban utazik – portfóliójának ebbe a részébe illeszkedhetnek esetleges debreceni befektetései is, amelyek információink szerint leginkább az ipari ingatlanokat célozhatják, de egyre határozottban jelen van az AI-piacon is.

Informátorunk szerint az angol jelölt tőkeerejét jól jellemzi, hogy

a tulajdonában lévő Stockport költségvese nagyobb, mint a magyar első osztályban játszó futballkluboké együttesen.

Ez az anyagi háttér pedig nagyon nem mindegy az adósságválsággal küzdő Lokinak.

Egy kísérlet már történt a Loki megmentésére

A klub nemrégiben már kísérletet tett arra, hogy ezen a méltatlan helyzeten tehetősebb vőlegény segítségével lendüljön túl, és tavasszal úgy is látszott, hogy a spanyol Five Eleven Capitallal kötendő házassága tartósan el is hozza számára az anyagi stabilitást.

A hispánok ugyan csak 10 százalékos tulajdoni hányadot szereztek, de belengették, hogy rövidesen többségi tulajdonossá lépnek elő, amitől a klub és a városvezetés is a csapat pénzügyi helyzetének látható javulását remélte. Ez azonban annyira nem következett be, hogy most ősszel már az elmaradt fizetések kifizetéséhez az önkormányzatnak kellett a zsebébe nyúlnia.