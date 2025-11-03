Deviza
sportgazdaság
tulajdonos
Debrecen
futballklub
magyar foci
DVSC

Eladhatják Magyarország legnagyobb vidéki futballklubját: nem kispályás külföldi üzletember vásárolhatja be magát – sokkal többről van szó, mint a foci

A helyi futballcsapat mellett ingatlanfejlesztésekbe is beszállhat egy új befektető – értesült a Világgazdaság. A garázscégből MI-guruvá avanzsált üzletember emberei mindenesre már a spájzban vannak: a parádés hazai győzelemmel végződő DVSC–Újpest-meccs után ugyanis érdemi tárgyalásokat kezdtek a klub vezetésével.
Dombi Margit
2025.11.03, 07:59
Frissítve: 2025.11.03, 08:13

A DVSC meccsén jelen volt az angol harmadosztályban játszó Stockport County ügyvezető igazgatója, Simon Wilson is, akit a Haon riporterének sikerült is lencsevére kapnia.

DVSC Dzsudzsák
A DVSC Dzsudzsák Balázs vezérletével a Honvéd ellen játszik / Fotó: Czeglédi Zsolt

A sportvezető és a befektető más képviselőivel folyó tárgyalások tényét a Világgazdaságnak a DVSC sajtófőnöke, Tóth Csaba Zsolt is megerősítette. Ezek eredményéről annyit közölt, hogy tudomása szerint a folyamatban lévő akvizíció kapcsán érdemi bejelentés egyelőre nem várható.

Az viszont nem titok, hogy a DVSC iránt érdeklődő üzletember az angol harmadosztályban játszó Stockport tulajdonosaként célul tűzte ki a felsőbb osztályba jutást. Javára írható továbbá, hogy a csapat Manchester melletti otthonában erősen támaszkodik a helyi játékosokra, ami fontos lehet a hasonló értékek mentén építkező DVSC számára is.

Mit lehet tudni a DVSC esetleges befektetőjéről? 

Úgy tudni, Mark Stott, a szigetországbeli befektetőjelölt igazi sef-made-man, aki garázscégből indulva épített fel nagyon komoly üzletet magának. Az érdekeltségébe tartozó Vita Group elsősorban ingatlanokban utazik – portfóliójának ebbe a részébe illeszkedhetnek esetleges debreceni befektetései is, amelyek információink szerint leginkább az ipari ingatlanokat célozhatják, de egyre határozottban jelen van az AI-piacon is.

Informátorunk szerint az angol jelölt tőkeerejét jól jellemzi, hogy 

a tulajdonában lévő Stockport költségvese nagyobb, mint a magyar első osztályban játszó futballkluboké együttesen.

Ez az anyagi háttér pedig nagyon nem mindegy az adósságválsággal küzdő Lokinak.

Egy kísérlet már történt a Loki megmentésére

A klub nemrégiben már kísérletet tett arra, hogy ezen a méltatlan helyzeten tehetősebb vőlegény segítségével lendüljön túl, és tavasszal úgy is látszott, hogy a spanyol Five Eleven Capitallal kötendő házassága tartósan el is hozza számára az anyagi stabilitást.

A hispánok ugyan csak 10 százalékos tulajdoni hányadot szereztek, de belengették, hogy rövidesen többségi tulajdonossá lépnek elő, amitől a klub és a városvezetés is a csapat pénzügyi helyzetének látható javulását remélte. Ez azonban annyira nem következett be, hogy most ősszel már az elmaradt fizetések kifizetéséhez az önkormányzatnak kellett a zsebébe nyúlnia.

Mivel a spanyolokkal kötött szerződés a dolog természetéből adódóan nem nyilvános, egyelőre nem tudni, hogy a minden bizonnyal kompromisszumos megoldás konkrétan milyen is lesz. Az viszont futballkörökben közszájon forgó vélemény szerint borítékolható, hogy 

az Atletic Bilbaótól a Lokihoz igazolt spanyol Sergio Navarro edzőként marad a csapatnál, eredményei legalábbis ezt a várakozást erősítik. 

Ám ha marad is, a fiatalítási kötelezettségek teljesítésében is érdemi eredményeket kell majd felmutatnia, mivel a fizetések mellett ebben is elmaradások mutatkoznak a DVSC-nél. Olyannyira, hogy emiatt félő, hogy az akadémiai státusz – és vele súlyos százmilliók – is elveszhetnek a klub számára.

