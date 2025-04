Hivatalos: nemzetközi sportóriáshoz csatlakozik az egyik legnagyobb hazai futballcsapat

Hivatalossá vált, amit korábban csak pletykáltak: kisebbségi tulajdonrészt szerzett a Debreceni DVSC-ben a Five Eleven Capital nevű nemzetközi multiklub szervezet – írta a HAON.

A DVSC elnöke hétfőn jelentette be, hogy a Loki csatlakozott egy nemzetközi futballóriáshoz, a Five Eleven Capitalhoz / Fotó: Czinege Melinda / Nemzeti Sport

A hírt Ike Thierry Zaengel, a klub elnöke jelentette be hétfő délután a DVSC hivatalos honlapján.

„Hosszú mérlegelés és alapos tanácskozás után hoztam döntést arról, hogy a DVSC csatlakozik a Five Elevenhez” – fogalmazott Zaengel. A szervezet nem csupán pénzügyi erőt, hanem szakmai tapasztalatot és nemzetközi kapcsolatrendszert is hoz Debrecenbe. A vezérigazgató, Martin Ink a DVSC igazgatósági tanácsában is helyet kap, így közvetlenül részt vesz a klub jövőjének alakításában.

Óriási lendületet kaphat a DVSC

A klubelnök szerint az együttműködés célja nem csupán rövid távú erősítés, hanem hosszú távú építkezés és fenntartható növekedés: „Meggyőződésem, hogy a globális futball jövője a multiklub szervezetek erejében és víziójában rejlik.”

Ez a lépés új távlatokat nyithat meg a DVSC előtt – a szurkolók pedig joggal reménykedhetnek abban, hogy a Loki ismét az élvonal stabil és meghatározó szereplőjévé válik.