Rohamosan terjeszkednek külföldön a magyar webshopok, Ausztria és Románia is a célpontok között van

A legnépszerűbb célországok Románia, Szlovákia és Ausztria – ezek földrajzilag közeli, logisztikailag jól elérhető és vásárlóerős piacok. A Webshippy tapasztalatai szerint az exportáló e-kereskedők száma 2024-ben meredeken emelkedett, köszönhetően az európai csomagponthálózatok terjedésének és a regionális kézbesítési rendszerek integrációjának.

Export: a külpiacokon terjeszkednek a magyar webshopok / Fotó: Shutterstock

A PwC Digitális Kereskedelmi Jelentése 2024 szerint a magyar online kiskereskedelem 1 945 milliárd forintos bruttó forgalmat ért el 2024-ben, ami 15 százalékos növekedést jelent. A belföldi piac azonban telítődik, miközben az importkereskedelem (pl. kínai és nyugat-európai webáruházak) térnyerése egyre érezhetőbb.

A magyar webáruházak számára az export ma már nem extra lehetőség, hanem a versenyképesség alapfeltétele

– mondta Perényi András, a Webshippy alapítója és ügyvezetője. Hozzátette: „A külföldi piacra lépés ma logisztikai szempontból is sokkal egyszerűbb, mint néhány éve volt – az európai átadópont- és csomagautomata-hálózatok integrációja ma már a kisebb webshopok számára is megnyitja a határokon túli értékesítés lehetőségét.”

Románia, Szlovákia, Ausztria: a „klasszikus” exporttrió

A Webshippy tapasztalatai szerint a magyar e-kereskedők leggyakrabban Románia, Szlovákia és Ausztria felé terjeszkednek elsőként. Ezek a piacok földrajzilag közel vannak, logisztikailag jól elérhetők, és a vásárlóerő is meghaladja a hazai átlagot.

„A régióban három ország emelkedik ki a magyar webshopok számára: Románia, Szlovákia és Ausztria. Ezeken a piacokon gyorsan validálható a kínálat, és a kézbesítés is hatékonyan szervezhető a jelenlegi hálózatainkkal” – mondta Perényi András, a Webshippy alapítója és ügyvezetője.

Az exportfolyamatokat látványosan gyorsítják az európai out-of-home kézbesítési (OOH) megoldások. A La Poste Groupe adatai szerint

több mint 140 000 átadópont működik Európa-szerte, és az OOH csomagforgalom éves szinten 26 százalékkal nőtt.

Ez azt jelenti, hogy egy magyar webshop gyakorlatilag ugyanazzal a hálózattal képes kiszolgálni a környező országokat, mint a belföldi vásárlókat.