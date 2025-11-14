Deviza
Figyelmeztetett a Magyar Posta: rövidített nyitvatartás és hosszabb szállítási idők várhatóak

A Magyar Posta Zrt. informatikai karbantartást hajt végre a hétvégén, ami korlátozásokat okoz országszerte. Emellett a karácsonyi ajándékok rendelésével kapcsolatban is figyelmeztetett: a megnövekedett forgalom miatt jelentősen kitolódhatnak a kézbesítési idők.
VG
2025.11.14, 14:14
Frissítve: 2025.11.14, 14:25

A Magyar Posta Zrt. mintegy 25 órán át tartó leállása alatt az adatközponti rendszerek megújítása és biztonsági frissítése zajlik, így a hivatalok ez idő alatt nem tudnak ügyfeleket kiszolgálni. A leállás a postahivatalok nyitvatartását és az ügyintézést is érinti. Huszonkét postai szolgáltatóhely 2025. november 15-én, szombaton szűkített nyitvatartással fog üzemelni, azaz legkésőbb 16:00 órakor bezárnak, továbbá öt postai szolgáltatóhely november 16-án vasárnap zárva tart – hívta fel a figyelmet közleményében a Magyar Posta a változásra.

Figyelmeztetett a Magyar Posta: rövidített nyitvatartás és hosszabb szállítási idők várhatóak / Fotó: Vémi Zoltán
Figyelmeztetett a Magyar Posta: rövidített nyitvatartás és hosszabb szállítási idők várhatóak / Fotó: Vémi Zoltán

Figyelmeztetett a Magyar Posta: eddig rendelje meg külföldről a karácsonyi ajándékot

A Magyar Posta a karácsonyi ajándékok rendelésével kapcsolatban is hasznos tanácsokat osztott meg. A karácsonyi rendelések miatt a társaság forgalmának negyede az év utolsó hat hetére koncentrálódik, a legforgalmasabb napok pedig már december első hetében jelentkeznek – olvasható a Magyar Posta weboldalán

A Magyar Posta ezért azt tanácsolja, hogy lehetőleg már novemberben rendeljék meg a vásárlók a kiválasztott terméket, és válasszák a rugalmasabb MPL csomagautomata átvételt. 

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

