Figyeljenek az autósok: megvan az időpont, pályazár jön az M1–M7-es csomópontnál

Éjszakai munkavégzés miatt forgalom korlátozásra kell számítani az M1 és az M7 autópályán Budaörs és Törökbálint térségében. A pályamunkálatokat csütörtök éjjel végzik a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai.
VG
2025.11.04, 12:37
Frissítve: 2025.11.04, 12:43

Légvezetékbontás miatt szerda 22:00 óra és csütörtök 03:00 óra között az M1–M7-csomópont térségében pályazárra számíthatnak a közlekedők – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kedden.

Forgalomkorlátozás várható két autópályán is Budaors,,Hungary,-,Jan,12:,Red,Tail,Lights,And,Traffic
Forgalomkorlátozás várható két autópályán is / Fotó: Martchan / Shutterstock

A szakemberek először az M1–M7 közös bevezető szakaszán, Budaörs és Törökbálint irányából Budapest felé a 12+500 km-szelvényben, majd az M7 kivezetőn, Budapest felől Törökbálint és Budaörs irányába a 12+000 km-szelvényben távolítják el a pályák feletti elektromos vezetékeket, amivel a jövőre nézve biztonságosabbá és zavartalanabbá teszik a közlekedést.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közlekedők megértését kéri, továbbá arra biztatja a járművezetőket, hogy még indulás előtt tájékozódjanak a korlátozáshoz kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400). Közútkezelő navigációs vagy közösségi autós alkalmazás használatát is javasolja az optimális útvonal megtervezéséhez.

Így az M1-es autópálya új hídjai

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF ) újabb munkanaplót tett közzé Facebook-oldalán az M1-es autópálya bővítéséről. Az M1-esen a főpályát érintő munkálatok mellett, több helyszínen folyamatosan zajlik a hidak és felüljárók át- vagy újjáépítése. A hidak több elemben érkeznek a helyszínre, és beemelésükre az elkövetkező hetekben kerülhet sor.

A hidak több elemben érkeznek a helyszínre, melyeket a hegesztések után ultrahangos és röntgenes varratvizsgálatoknak vetnek alá a szakemberek. 

Az M1-es autópálya bővítése – ahogy arról korábban beszámoltunk – szeptember 1-jén vette kezdetét Budapest és Győr között, aminek során kétszer háromsávosra bővítik a sztrádát. A beruházás 80 kilométeres szakaszt érint, az M0-stól a Concó pihenőig. 

