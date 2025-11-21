Deviza
EUR/HUF383.58 +0.35% USD/HUF333 +0.5% GBP/HUF435.54 +0.44% CHF/HUF412.88 +0.37% PLN/HUF90.33 +0.06% RON/HUF75.37 +0.34% CZK/HUF15.83 +0.22% EUR/HUF383.58 +0.35% USD/HUF333 +0.5% GBP/HUF435.54 +0.44% CHF/HUF412.88 +0.37% PLN/HUF90.33 +0.06% RON/HUF75.37 +0.34% CZK/HUF15.83 +0.22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,999.51 -0.53% MTELEKOM1,716 -0.93% MOL3,048 -1.71% OTP32,440 +0.25% RICHTER9,635 -0.57% OPUS486 -2.26% ANY7,260 -0.55% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,253.4 -0.85% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,291.4 -1.37% BUX106,999.51 -0.53% MTELEKOM1,716 -0.93% MOL3,048 -1.71% OTP32,440 +0.25% RICHTER9,635 -0.57% OPUS486 -2.26% ANY7,260 -0.55% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,253.4 -0.85% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,291.4 -1.37%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
wellness
gyógyfürdő
lopás
legenda
gyógytó
Hévízi-tó
Hévízi Tófürdő
álhíre

Állítják: lopják a kivételes magyarországi gyógytó vizét – kiderült az igazság, nyilvánosságra hozzák a tényeket

Hévíz városa decembertől rendszeresen nyilvánosságra hozza a gyógytó állapotára vonatkozó adatokat, miután az önkormányzat és a Szent András Reumakórház együttműködési megállapodást kötött. A céljuk, hogy elejét vegyék a hévízi Tófürdőt érintő álhíreknek és városi legendáknak.
VG
2025.11.21, 08:40
Frissítve: 2025.11.21, 10:01

A jövőben a közvéleményt rendszeresen tájékoztatják a Hévízi-tó fizikai állapotáról, paramétereiről, miután együttműködési megállapodást írt alá Hévíz önkormányzata és a Szent András Reumakórház. A város decembertől megkapja és közzéteheti a gyógytó adatait: például a víz hőmérsékletét és mennyiségét. Így szeretnék elejét venni az alaptalan híreszteléseknek a Tófürdővel kapcsolatban – tudta meg a Zaol sajtótájékoztatón.

Thermal Lake In Heviz Kiderült, valóban lopják-e a Hévízi-tó vizét
A jövőben a közvéleményt rendszeresen tájékoztatják a Hévízi-tó fizikai állapotáról / Fotó: NurPhoto via AFP

Naszádos Péter polgármester szerint tizenkét éve semmilyen hivatalos együttműködés nem volt Hévíz önkormányzata és a gyógyfürdő között. A szerződés értelmében az intézmény mostantól adatokat ad át a városnak, amelyeket a helyhatóság közzétehet, így mindenki naprakész képet kaphat a gyógytó állapotáról. Először december 10. után publikálják a számokat.

Időről időre szárnyra kap a pletyka, miszerint hűl a tó, legújabban pedig arról szól a városi legenda, hogy lopják a vizét.

„Nagyon sokszor megkeresnek bennünket, de hiába próbáljuk a tényeket ismertetni, nem mindig hiszik el őket” – mondta Holléné dr. Mándó Zsuzsanna, a Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő főigazgatója. 

A vezető szerint aki egyszer megtapasztalta a tó gyógyhatását, az újra és újra visszajön, de járnak Hévízre egészséges emberek is, hiszen a víz alkalmas arra, hogy kisimítsa a vegetatív idegrendszert, s ez akár egy hosszú hétvége alatt elérhető. 

Naszádos Péter polgármester elmondta, hogy 

senki sem lopja a gyógytó vizét, a meglévő csővezeték pedig azt is szolgálja, hogy az ideiglenes fürdőben is melegebb hőhatású víz várja a vendégeket. A tó hőmérséklete pedig nem csökken. 

Ha valaki így érzi, annak két oka van: az egyik, hogy a központi épület most nem látogatható, ami pont a kürtő fölött van, vagyis ez a tó legmelegebb pontja – érvelt a városvezető. A másik tényező pedig a klímaváltozás: „Gondoljunk csak bele: régen 30 foknál rendeltek el hőségriadót. Tehát más az érzet, ha ebből a külső hőmérsékletből lépünk a 34 fokos vízbe, most pedig nyaranta 40 fokból érkezünk. Ez nem ugyanaz. A vízmennyiség pedig az elmúlt években nemhogy csökkent volna, hanem nőtt.”

Az adatok azt bizonyítják – erősítette meg Naszádos Péter –, hogy a víz minősége, mennyisége és hőmérséklete is jó, lopás pedig nem történt. 

Lezárások hazánk legfontosabb gyógyfürdőjénél: a nyitvatartást és a látogatók számát is korlátozzák – nem lehetett tovább várni

A központi épületrész statikai problémái miatt műszaki előkészítő munkák kezdődnek, ezért több bejáratot és fürdőterületet is lezárnak, miközben a látogatók számát is korlátozzák. November 3-tól csak korlátozottan látogatható a híres hévízi tófürdő.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu