Állítják: lopják a kivételes magyarországi gyógytó vizét – kiderült az igazság, nyilvánosságra hozzák a tényeket

A jövőben a közvéleményt rendszeresen tájékoztatják a Hévízi-tó fizikai állapotáról, paramétereiről, miután együttműködési megállapodást írt alá Hévíz önkormányzata és a Szent András Reumakórház. A város decembertől megkapja és közzéteheti a gyógytó adatait: például a víz hőmérsékletét és mennyiségét. Így szeretnék elejét venni az alaptalan híreszteléseknek a Tófürdővel kapcsolatban – tudta meg a Zaol sajtótájékoztatón.

A jövőben a közvéleményt rendszeresen tájékoztatják a Hévízi-tó fizikai állapotáról / Fotó: NurPhoto via AFP

Naszádos Péter polgármester szerint tizenkét éve semmilyen hivatalos együttműködés nem volt Hévíz önkormányzata és a gyógyfürdő között. A szerződés értelmében az intézmény mostantól adatokat ad át a városnak, amelyeket a helyhatóság közzétehet, így mindenki naprakész képet kaphat a gyógytó állapotáról. Először december 10. után publikálják a számokat.

Időről időre szárnyra kap a pletyka, miszerint hűl a tó, legújabban pedig arról szól a városi legenda, hogy lopják a vizét.

„Nagyon sokszor megkeresnek bennünket, de hiába próbáljuk a tényeket ismertetni, nem mindig hiszik el őket” – mondta Holléné dr. Mándó Zsuzsanna, a Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő főigazgatója.

A vezető szerint aki egyszer megtapasztalta a tó gyógyhatását, az újra és újra visszajön, de járnak Hévízre egészséges emberek is, hiszen a víz alkalmas arra, hogy kisimítsa a vegetatív idegrendszert, s ez akár egy hosszú hétvége alatt elérhető.

Naszádos Péter polgármester elmondta, hogy

senki sem lopja a gyógytó vizét, a meglévő csővezeték pedig azt is szolgálja, hogy az ideiglenes fürdőben is melegebb hőhatású víz várja a vendégeket. A tó hőmérséklete pedig nem csökken.

Ha valaki így érzi, annak két oka van: az egyik, hogy a központi épület most nem látogatható, ami pont a kürtő fölött van, vagyis ez a tó legmelegebb pontja – érvelt a városvezető. A másik tényező pedig a klímaváltozás: „Gondoljunk csak bele: régen 30 foknál rendeltek el hőségriadót. Tehát más az érzet, ha ebből a külső hőmérsékletből lépünk a 34 fokos vízbe, most pedig nyaranta 40 fokból érkezünk. Ez nem ugyanaz. A vízmennyiség pedig az elmúlt években nemhogy csökkent volna, hanem nőtt.”