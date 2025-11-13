Rendkívüli: újabb intézkedés a családok védelmében – a kormány meghosszabbítja a kamatstopot

A kormány megvédi a magyar családok otthonait a továbbra is magas kamatkörnyezet negatív hatásaitól. Ennek érdekében arról döntött, hogy a kamatstopot 2026. június végéig meghosszabbítja, ezzel mintegy 300 ezer család számára nyújtva érdemi segítséget. A kamatstoppal a kormány december végéig 360 milliárdot, az intézkedés meghosszabbításával pedig újabb 30 milliárdot hagy a családok zsebében, vagyis a bevezetésétől jövő év júniusáig összesen 390 milliárd forintot.

Kamatstop: a kormány több hónappal meghosszabbította az intézkedést / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint a 2022 januárjában bevezetett lakossági kamatstop eddig is hatékony eszköznek bizonyult a magas kamatok negatív hatásainak mérséklésében, ezért a kormány többször is kibővítette és meghosszabbította.

A kamatstop több százezer magyar családnak nyújtott már érdemi segítséget, és jelenleg is közel 300 ezer jelzáloghitel szerződés esetében biztosít védelmet.

A háború elhúzódása és Brüsszel elhibázott gazdaságpolitikája miatt a kamatterhek változatlanul magasak, a kormány azonban továbbra sem hagyja, hogy ez veszélybe sodorja a magyar családokat és otthonaikat. Ezért 2026. június végéig meghosszabbítja a kamatstopot, hogy a családok számára a hiteltörlesztő részletek kiszámíthatóak és fenntarthatóak maradjanak.

A kamatstop nélkül a családok hitelkamatai jelentősen emelkednének, sokan közülük nem tudnák fizetni a hiteleiket.

A kormány döntésével egyértelművé tette, hogy nem ismétlődhet meg a balliberális korszak hitelezési és lakhatási kudarca, amikor először devizában eladósították, majd sok esetben földönfutóvá tették a magyar családokat.

A kormány számára a családok védelme elsődleges szempont, ebben profitéhségnek nincs helye! A kamatstop december végéig 360 milliárdot, az intézkedés meghosszabbításával pedig újabb 30 milliárdot hagy a családok zsebében, vagyis a bevezetésétől jövő év júniusáig összesen 390 milliárd forintot.