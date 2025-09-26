Deviza
Covid, háború, infláció: miért nem omlott még össze a magyar gazdaság? Most megmutatjuk, hogyan csinálta az Orbán-kormány

A külső bizonytalanságok ellenére, mint a Covid-járvány, az orosz–ukrán háború vagy az inflációs nyomás, Magyarország igyekezett olyan lépéseket tenni, amelyek védik a családokat és erősítik a gazdaságot. Most sorra vették azokat az alapokat, amelyekre építkezik a kormány. Orbán Viktor parlamenti expozéjában beszélt a héten az új gazdaságpolitikáról: a kormányfő szerint, amikor a brüsszeli gazdaságpolitika cselekvésképtelen, még fontosabb megvédeni az eredményeket.
Németh Tamás
2025.09.26., 18:39
Fotó: Joó István / Facebook

Az Orbán-kormány elmúlt 15 évéről szóló cikkünkben jóformán döntésről döntésre mutattuk be, hogy hová jutottunk el 2010-óta, a magyar gazdaság eredményeit. Az írást itt megtalálják, de azt most is kivonatoljuk, hogy a kormányzati eredmények fundamentumai, hogy 

  • legyenek munkahelyek, azok hosszú távú perspektívát jelentsenek,
  • kiemelt családtámogatásokat hívnak életre, válaszként a demográfiai kihívásokra,
  • támogatják az otthonteremtést, élethosszig tartó lakbér helyett saját ingatlan,
  • ösztönzik a beruházásokat, nyitnak a külföldi vállalatok felé, stratégiai megállapodások köttetnek,
  • világos gazdaságpolitikai célokat fogalmaznak meg, fiskális stabilitásra törekednek.
Ezeket a tablettákat vette be a magyar gazdaság, hogy megmenekült a „dögrovástól"
A magyar gazdaság stabilitását több tényező szavatolja / Fotó: Zamrznuti tonovi / Shutterstock

A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a Gazdálkodj okosan Digitális Polgári Kör Facebook-csoportjában vette sorra azokat az alapokat, amelyekre építkezik a kormány, és az oszlopokat, amelyek tartják az elért eredményeket. Palóc André Gazdaság: hogyan segíti a mindennapokat a kormány? című bejegyzésében azt írta: „Az elmúlt évek nem voltak könnyűek senkinek – járvány, háború, infláció, árdrágulás. Mindez rengeteg bizonytalanságot hozott, de közben az is látszik, hogy Magyarország igyekezett olyan lépéseket tenni, amik védik a családokat és erősítik a gazdaságot.”

Ezek a lépések szavatolják a magyar gazdaság stabilitását

  1. Munkahelyek megőrzése 
    Az egyik legfontosabb dolog, hogy ma Magyarországon többen dolgoznak, mint valaha. A munkanélküliség alacsony, és a kormány célja az, hogy mindenkinek legyen lehetősége dolgozni, ne a segély legyen az egyetlen megoldás. Ez nemcsak az embereknek ad biztonságot, hanem az egész gazdaságot stabilabbá teszi.
  2. Családok támogatása
    A különböző programok – babaváró, CSOK, adókedvezmények – sok családnak segítenek abban, hogy könnyebben tervezhessék a jövőt. Több pénz marad a családi kasszában, ami nemcsak a mindennapokat könnyíti meg, hanem élénkíti a gazdaságot is: hiszen amit a családok el tudnak költeni, az a hazai vállalkozásokhoz áramlik vissza.
  3. Befektetések és új lehetőségek
    Nem véletlen, hogy rengeteg külföldi cég dönt úgy, hogy idehozza a beruházásait. Az alacsony adók és a vállalkozásbarát környezet vonzóvá tették Magyarországot. Ez új munkahelyeket jelent, új technológiákat hoz az országba, és hosszú távon erősíti a magyar gazdaság helyét Európában.
  4. Stabil alapok
    Fontos az is, hogy a költségvetés fegyelmezett maradjon. Bár nehéz időszakokon mentünk át, a cél mindig az volt, hogy az ország pénzügyei stabilak legyenek, és ne sodródjunk el bizonytalan irányba.

Az NGM szóvivője úgy összegez: 

A magyar gazdaság sok nehézséggel szembenézett, de az irány egyértelmű: munkahelyek, családok támogatása, beruházások ösztönzése és stabil pénzügyi alapok. Ezek a döntések nem csak a statisztikákban mutatnak jól – a mindennapokban is érezhetőek, akár a munkahelyeken, akár a családi kasszában.

Ki mit érez ebből a saját életében: inkább a családtámogatásoknál vagy a munkahelyi lehetőségeknél látszik jobban a változás? – teszi fel a kérdést a csoportban Palóc André. 

Tétova politika – ezért is fontos biztos alapokra építkezni

Cselekvésképtelennek, tétovának nevezte a brüsszeli gazdaságpolitikát napirend előtti felszólalásában Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn. A kormányfő expozéjában hangsúlyozta, ha a tagállamoknak nem lesz megfelelő ellenszerük arra, hogy az Egyesült Államok és Ázsia egyre távolabb kerül tőlünk, annak végzetes következményei lehetnek. Orbán Viktor figyelmeztetett, bár Magyarország már megtalálta a megoldást, a tagállamoknak ideje felébredniük, különben jön a „dögrovás, végelgyengülés”. 

Orbán Viktor megadta a választ arra, hogyan kezelte hazánk a helyzetet: Magyarország éppen ezért július elsején elindította az új gazdaságpolitikáját.

  • Családi adókedvezmények
  • Árréstop 
  • Kamatstop

…és listán az újabb nyugdíjemelés. 

Eddigi intézkedések: 

Orbán Viktor elmondta, hogy 2026. január elsejétől újabb 50 százalékkal megemelik a családi adókedvezményt. Ezentúl a háromgyerekes édesanyák idén október elsejétől, a kétgyermekes édesanyák 2026-tól felmenő rendszerben szja-mentessé válnak. Ez egymillió édesanyát érint – tette hozzá. Az intézkedések együtt négyezer milliárd forintot hagynak a családoknál a következő négy évben. 

Ezt nevezik családbarát adóforradalomnak.

Beszédében emlékeztetett, szeptember elsejével elindították a fix 3 százalékos lakáshitelprogramot, amely érdemi segítség mindenkinek, aki nem rendelkezik saját lakással. „Nincs kamatkockázat, nincs árfolyamkockázat” – rögzítette. A miniszterelnök kiemelte, hogy az Otthon Start a magyar középosztály kiszélesítésének a programja. Közölte, hogy három hét alatt több mint tízezer hiteligénylést indítottak el, és öt éven belül ötvenezer új lakás fog megépülni.

Beruházások: vonzó befektetési környezet

Mindezek mellett a kormány igyekszik fenntartani az ország tőkevonzó képességét, hogy továbbra is érkezzenek tőkeberuházások az országba, „a jó politikai kapcsolatok révén csak az elmúlt hónapokban már hát amerikai beruházást is bejelentettek hazánkban, köztük a valaha volt legnagyobb K+F-beruházást is, miközben az ázsiai tőke számára is változatlanul vonzó a hazai befektetési környezet”. De a németországi adminisztratív és adóterhek miatt a német vállalatok is inkább hazánkban bővítenék kapacitásukat, a BMW is nálunk kezdi meg legújabb modelljének gyártását a napokban, miközben a Bosch és a Mercedes is inkább Magyarországon fokozná termelését – tette hozzá a GFÜ vezető elemzője kérdésünkre. 

