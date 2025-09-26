Covid, háború, infláció: miért nem omlott még össze a magyar gazdaság? Most megmutatjuk, hogyan csinálta az Orbán-kormány

Az Orbán-kormány elmúlt 15 évéről szóló cikkünkben jóformán döntésről döntésre mutattuk be, hogy hová jutottunk el 2010-óta, a magyar gazdaság eredményeit. Az írást itt megtalálják, de azt most is kivonatoljuk, hogy a kormányzati eredmények fundamentumai, hogy
A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a Gazdálkodj okosan Digitális Polgári Kör Facebook-csoportjában vette sorra azokat az alapokat, amelyekre építkezik a kormány, és az oszlopokat, amelyek tartják az elért eredményeket. Palóc André Gazdaság: hogyan segíti a mindennapokat a kormány? című bejegyzésében azt írta: „Az elmúlt évek nem voltak könnyűek senkinek – járvány, háború, infláció, árdrágulás. Mindez rengeteg bizonytalanságot hozott, de közben az is látszik, hogy Magyarország igyekezett olyan lépéseket tenni, amik védik a családokat és erősítik a gazdaságot.”
Az NGM szóvivője úgy összegez:
A magyar gazdaság sok nehézséggel szembenézett, de az irány egyértelmű: munkahelyek, családok támogatása, beruházások ösztönzése és stabil pénzügyi alapok. Ezek a döntések nem csak a statisztikákban mutatnak jól – a mindennapokban is érezhetőek, akár a munkahelyeken, akár a családi kasszában.
Ki mit érez ebből a saját életében: inkább a családtámogatásoknál vagy a munkahelyi lehetőségeknél látszik jobban a változás? – teszi fel a kérdést a csoportban Palóc André.
Cselekvésképtelennek, tétovának nevezte a brüsszeli gazdaságpolitikát napirend előtti felszólalásában Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn. A kormányfő expozéjában hangsúlyozta, ha a tagállamoknak nem lesz megfelelő ellenszerük arra, hogy az Egyesült Államok és Ázsia egyre távolabb kerül tőlünk, annak végzetes következményei lehetnek. Orbán Viktor figyelmeztetett, bár Magyarország már megtalálta a megoldást, a tagállamoknak ideje felébredniük, különben jön a „dögrovás, végelgyengülés”.
Orbán Viktor megadta a választ arra, hogyan kezelte hazánk a helyzetet: Magyarország éppen ezért július elsején elindította az új gazdaságpolitikáját.
…és listán az újabb nyugdíjemelés.
Orbán Viktor elmondta, hogy 2026. január elsejétől újabb 50 százalékkal megemelik a családi adókedvezményt. Ezentúl a háromgyerekes édesanyák idén október elsejétől, a kétgyermekes édesanyák 2026-tól felmenő rendszerben szja-mentessé válnak. Ez egymillió édesanyát érint – tette hozzá. Az intézkedések együtt négyezer milliárd forintot hagynak a családoknál a következő négy évben.
Ezt nevezik családbarát adóforradalomnak.
Beszédében emlékeztetett, szeptember elsejével elindították a fix 3 százalékos lakáshitelprogramot, amely érdemi segítség mindenkinek, aki nem rendelkezik saját lakással. „Nincs kamatkockázat, nincs árfolyamkockázat” – rögzítette. A miniszterelnök kiemelte, hogy az Otthon Start a magyar középosztály kiszélesítésének a programja. Közölte, hogy három hét alatt több mint tízezer hiteligénylést indítottak el, és öt éven belül ötvenezer új lakás fog megépülni.
Mindezek mellett a kormány igyekszik fenntartani az ország tőkevonzó képességét, hogy továbbra is érkezzenek tőkeberuházások az országba, „a jó politikai kapcsolatok révén csak az elmúlt hónapokban már hát amerikai beruházást is bejelentettek hazánkban, köztük a valaha volt legnagyobb K+F-beruházást is, miközben az ázsiai tőke számára is változatlanul vonzó a hazai befektetési környezet”. De a németországi adminisztratív és adóterhek miatt a német vállalatok is inkább hazánkban bővítenék kapacitásukat, a BMW is nálunk kezdi meg legújabb modelljének gyártását a napokban, miközben a Bosch és a Mercedes is inkább Magyarországon fokozná termelését – tette hozzá a GFÜ vezető elemzője kérdésünkre.
