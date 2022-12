Idén is a Szent István-bazilika előtti karácsonyi vásár lett Európa legjobbja, ezzel 2019, 2021 után harmadszor is elnyerte a rendezvény ezt a címet. Pedig nagyon nem olcsó, sőt, egy két kínálata még drágább is, mint a Vörösmarti téri vásárnak. Körülnéztünk: csak a budapesti adventi vásári árak 2022-ben rémisztők, vagy másol is hasonló-e a helyzet?

A pozsonyi fő adventi vásár. Fotó: Shutterstock

A Bazilikánál és a Vörösmarti téri karácsonyi vásárban is 2 ezernél kezdődik a lángos, és a feltétektől függően elszalad 4 ezerig, a főételekért 3800–4500 forintot, a köretekért 2000–2500 forintot kérnek. Három deciliter forralt bor 1200 forint, de találni ennél drágábbat is, nagyban függ a bor minőségétől, ugyanakkor a korábbi évekkel ellentétben túl nagy kínálat nincs a meleg alkoholos italokból. Sült kolbász 4000–8000 forint közötti áron kapható.

A helyzet az, hogy a többi magyar vásár sem sokkal olcsóbb, viszont trükkösebb a kínált, ezért alacsonyabb az árszint.

Csak egy példa: a debreceni adventi vásárban (amely Európa legszebbje lett idén) a forralt bort egy ezresért mérik, de csak két decilitert. Vagyis ez magasabb ár, mint a fővárosi, de a kínálatban emberléptékűbb ételek vannak, mint például a debreceni páros kolbász 2200-ért vagy kenyérlángos 1500-ért, sült kolbász 2600-ért. Az adagok kisebbek, mint a fővárosban, ezért tulajdonképpen nem érdemes összehasonlítani az árakat, mert ha egységes adagokban gondolkodnánk, valószínűleg kiderülne, hogy nagyon közel vannak egymáshoz az árak. Az adagokkal és a kínálat tartalmával játszanak ügyesebben az árusok. Ez az, ami a fővárosban kissé félrement.

A pesti hatezres kolbászártól mindenkit kiver a víz, de az egy jóval nagyobb adag, mint a debreceni.

Ugyanez a hurkánál is látszik, Debrecenben egy kis szálat 1900-ért kínálnak. Ami viszont a debreceni karácsonyi vásárban biztosan olcsóbb, mint Pesten, az a kürtőskalács, amelyet 2 ezerért adnak.

Fotó: Kiss Annamarie / Hajdú-bihari Napló

Ami viszont idén feltűnő, hogy a kézművestermékek ára nem követte az élelmiszerárak növekedését. A mézescsuprokat, bőrtárgyakat vagy képeket ugyanannyiért lehet megvenni, ezért valóban érdemes a piacokra ellátogatni. Debrecenben kifejezetten kedvező ajánlatokat is találni a vásárban, házi vaj (82 százalékos zsírtartalom) kilogrammját 7000 forintért, ami ebben a kategóriában minimum egy ötszázassal olcsóbb, mint a boltban. Emellett találtunk érlelt sajtot is, kilóját 9900-ért, amely ugyancsak jó ajánlatnak számít.

Vásári forralt bor

Győrben például decijét 400-500-ért adják, ami ugyancsak több, mint a fővárosban, de jobban mutat a menütáblán, mint az 1200 forint. Pécsett ugyancsak 400-500 forint a bor decije, Szegeden találtunk olyan helyet, ahol két decit adnak 1800-ért. És hogy mennyire egyformán lövik be az árusok az árszintet, jól bizonyítja, hogy a pécsi adventi vásárban 3800 forintért kínálják a roston sült húst.

Szegeden a lepények 1900 és 3200 között mozognak.

Máshol is ilyen drága?

A legendásan szép pozsonyi adventi vásárban 4–6 euróért adnak forralt bort, és az ételárak nagyjából összehasonlíthatók a budapesti rendezvények áraival. Prága hasonló árszinten mozog, mint Budapest, és ugyanez vonatkozik a brnói karácsonyi vásárra is. A pozsonyi és a brnói vásárt egyébként szinte az összes turisztikai szájt ajánlja, ugyanis még a jelenlegi benzinárak mellett is jó szórakozást kínálnak, nem mellesleg egy nap alatt mindkét rendezvény meglátogatható. Ami viszont már nem feltétlenül az átlagos magyar péntzárcának való, az a bécsi és a grazi adventi vásár. Az ételárak nagyjából hasonlók a budapestiekhez, az italárak viszont alsó hangon is dupla annyiba kerülnek. Érdekesség, hogy a kínálati lista nagyon hasonlít a budapestiekre, nagy adagokat kínálnak, ennek megfelelően megkérik az árát. Ami miatt igen vonzó a bécsi rendezvény, az a korcsolyapálya. Felejthetetlen élményt kínál, hogy az ember végigcsúszhat a bécsi Városház téren.