Aranyárban a Márton-napi liba – kisker körkép, hol mennyi

A liba itthon igazi szezonális termék. A korábbi adatok szerint az éves fogyasztás fejenként nem éri el az egy kilót, miközben a hazai termelés döntő része – mintegy 80 százaléka – exportra kerül, főként Németországba és Franciaországba, utóbbiba elsősorban a libamájat keresik - írja az Origo. Márton nap közeledik, mennyi lesz idén a libacomb?

A libahús szezonális, exportra megy a magyar állomány zöme/Fotó: Shutterstock

A liba jó, de nem eszünk eleget

A magyar húsliba kiváló minőségű, de a hús 80 százaléka exportra megy, elsősorban Németországba és Franciaországba. Erős a verseny a lengyel tenyésztőkkel, akik nagy mennyiséggel és alacsonyabb áron vannak jelen a piacon. Az utóbbi években a hazai előállítás folyamatosan csökken, miközben a Márton-napi időszakban a kereslet hirtelen megugrik. A kettő együtt az árakban is megmutatkozik: a liba ma már szinte luxusélelmiszernek számít. Mindegyik kiskereskedelmi lánc kínál libahúst, hogy mennibe kerül a Lidl, Aldi, Spar és más üzletekben: itt olvashatja