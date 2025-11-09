Deviza
Aranyárban a Márton-napi liba – kisker körkép, hol mennyi

A csökkenő hazai termelés, a madárinfluenza és az exportorientált piac miatt a liba egyre inkább luxustermékké válik. Nem fogyasztunk belőle sokat, de november elején a szezonális kereslet hirtelen megugrik, ez a liba szezonja. A kiskereskedelmi láncok készülnek, de a vásárlók az árak láttán kétszer is meggondolják, mit tegyenek a sütőbe.
VG
2025.11.09, 18:06
Frissítve: 2025.11.09, 18:10

A liba itthon igazi szezonális termék. A korábbi adatok szerint az éves fogyasztás fejenként nem éri el az egy kilót, miközben a hazai termelés döntő része – mintegy 80 százaléka – exportra kerül, főként Németországba és Franciaországba, utóbbiba elsősorban a libamájat keresik -  írja az Origo.  Márton nap közeledik, mennyi lesz idén a libacomb? 

liba
                                                                                    A libahús szezonális, exportra megy a magyar állomány zöme/Fotó: Shutterstock

A liba jó, de nem eszünk eleget

A magyar húsliba kiváló minőségű, de a hús 80 százaléka exportra megy, elsősorban Németországba és Franciaországba. Erős a verseny a lengyel tenyésztőkkel, akik nagy mennyiséggel és alacsonyabb áron vannak jelen a piacon. Az utóbbi években a hazai előállítás folyamatosan csökken, miközben a Márton-napi időszakban a kereslet hirtelen megugrik. A kettő együtt az árakban is megmutatkozik: a liba ma már szinte luxusélelmiszernek számít. Mindegyik kiskereskedelmi lánc kínál libahúst, hogy mennibe kerül a Lidl, Aldi, Spar és más üzletekben: itt olvashatja 

