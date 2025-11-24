Deviza
Századvég Konjunktúrakutató Zrt.
Rég nem látott optimizmus: a vállalatok és a lakosság is bizakodik – kiváló röppályát követ a magyar gazdaság

A lakosság főként a versenyképesség, a cégek pedig a forint árfolyamának alakulása miatt bizakodnak. Jelentős optimizmus látszik a magyar gazdaságban: a lakosság és a vállalatok konjunktúraindexe 2022 tavasza óta a legjobb értékeket mutatja.
VG/MTI
2025.11.24, 17:55
Frissítve: 2025.11.24, 18:12

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. legfrissebb, novemberi felmérése szerint a lakosság gazdasági várakozása 1,8 indexponttal, a vállalati konjunktúraérzet pedig 1,3 ponttal emelkedett az előző hónaphoz képest. A javulás mögött a lakosság esetében a magyar gazdaság jövőbeli versenyképességével kapcsolatos optimizmus, míg a vállalatoknál a forint árfolyamának alakulására vonatkozó kedvező várakozások állnak.

magyar gazdaság
Jelentős optimizmus látszik a magyar gazdaságban: a lakosság és a vállalatok konjunktúraindexe 2022 tavasza óta a legjobb értékeket mutatja / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A felmérés szerint a lakossági konjunktúraindex minden alindexe erősödött: a foglalkoztatási helyzet megítélése nullára javult, a gazdasági környezet érzékelése –16,5 pontra, az inflációs folyamatok észlelése –52,1 pontra, az anyagi helyzet megítélése pedig –8,0 pontra módosult. 

Külön kiemelkedő, hogy a magyar versenyképességet a lakosság már pozitív tartományba helyezte a következő évre: 38,5 százalék vár javulást, míg csupán 26,4 százalék pesszimista.

A végzettség szerinti bontás érdekes különbségeket mutat: a legfeljebb általános iskolai végzettségűek gazdasági közérzete a legkedvezőbb (–8,7), a középiskolai érettségivel rendelkezők viszont a leginkább pesszimisták (–13,1).

A vállalati oldalon a novemberi felmérésben minden alindex emelkedett:

  • az üzleti környezet –15,8, a gazdasági környezet –18,4;
  • a termelési környezet –7,0;
  • az iparági környezet pedig –0,3 pontra javult.

A forint ad lendületet a magyar gazdaságnak

A legnagyobb pozitív elmozdulást a forint árfolyamával kapcsolatos várakozások mutatták: a cégek 24,3 százaléka számít a valuta erősödésére, ami jelentős növekedés az októberi 21,6 százalékhoz képest.

Az ágazati bontás szerint az építőipar és a mezőgazdaság (+4,2), az ipar (+3,7), a kereskedelem (+1,9), a szolgáltatások (+0,1) konjunktúraérzete mind javult. Legjobb közérzetet a mezőgazdaságban, a leggyengébbet a kereskedelemben mértek.

A Századvég felmérései 2019 augusztusa óta havi rendszerességgel vizsgálják a gazdasági várakozásokat, mintegy 1000 vállalatvezető és 1000 felnőtt megkérdezésével. A kutatóintézet szerint a konjunktúraindex további javulása a háború végétől, az infláció stabilizálódásától, kedvezőbb kamatkörnyezettől és az európai konjunktúra erősödésétől függ.

Tartósan és trendszerűen emelkedik a Századvég konjunktúraindexe

A lakosság és a vállalatok esetében is megfigyelhető az általános gazdasági környezet észlelését elemző témakörbe tartozó kérdésekre adott válaszoknál egy 8-8,5 indexpontos erősödés. A négy-hat hónapja tartó kedvező folyamatok észlelése után a tartósan tovább erősödő Századvég konjunktúraindex előfeltétele, mind a lakosságnál, mind pedig a vállalatoknál, a stabil és kiszámítható makrogazdasági környezet.

 

 

