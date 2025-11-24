Deviza
Svájc
légierő
Ausztria

Hajmeresztő lépéssel spórolna a költségeken az európai ország

Megdöbbentő javaslatot tett le az asztalra a svájci szociáldemokrata párt az ország légterének védelmével kapcsolatban. Svájc védelmi minisztere ugyanakkor amerikai F–35-ösök beszerzését fontolgatja.
Világgazdaság
2025.11.24, 18:35
Frissítve: 2025.11.24, 18:55

A svájci védelmi politika újragondolása során meglepő javaslat látott napvilágot: az alpesi ország szociáldemokrata pártja felvetette, hogy Svájc és Ausztria egyesíthetné légierejét – számol be róla a Kronen Zeitung osztrák napilap. A párt szerint ez költséghatékonyabb megoldás lenne, és növelhetné mindkét ország biztonságát.

Svájc védelmi minisztere, Martin Pfister nem ért egyet a szociáldemokraták javaslatával
Svájc védelmi minisztere, Martin Pfister nem ért egyet a szociáldemokraták javaslatával / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Egy a svájci szociáldemokraták által kidolgozott dokumentum szerint a légierők összevonása „jelentős költségmegtakarítást” eredményezhetne, és lehetővé tenné a „biztonsági szempontból releváns területekre való fókuszálást”. A párt ezt az alternatívát a svájci kormány fegyverkezési terveivel szemben fogalmazta meg.

Martin Pfister svájci védelmi miniszter ugyanis legalább 30 darab amerikai gyártmányú F–35-ös vadászgép beszerzését szorgalmazza. A miniszter szerint ennek a beszerzésnek „ nincs alternatívája”. A szociáldemokraták azonban túl drágának tartják az üzletet, és kétségbe vonják az F–35-ösök alkalmasságát is a modern kihívások kezelésére.

A légtérvédelmünket realisztikus forgatókönyvekre kell alapoznunk

– hívta fel a figyelmet Samira Marti, a párt társ-frakcióvezetője a SonntagsZeitungnak adott nyilatkozatában.

Szerinte a modern fenyegetések inkább jelentenek „hibrid támadásokat drónrajokkal és olcsó rakétákkal”, semmint hagyományos hadviselést.

A szociáldemokraták ezért a „felderítésre, elektronikus védelemre és pontszerű védelemre” helyeznék a hangsúlyt. Konkrétan gyorsan mozgatható föld-levegő tűzegységeket és „könnyű vadászgépeket” javasolnak az alacsony magasságban és lassan repülő drónok elhárítására, amelyekre szerintük sokkal alkalmasabbak lennének, mint az F–35-ösök.

Érdekes párhuzam, hogy Ausztria tavaly 12 darab Leonardo M–346FA könnyű vadászgépet vásárolt Olaszországtól. A svájci szociáldemokraták most hasonló típusú gépeket javasolnak hazájuknak az F–35-ösök helyett, mondván, ezek „fürgébbek, költséghatékonyabbak és hatékonyabbak”.

A semleges Svájc azonban nem mondhat le teljesen a nagy teljesítményű vadászgépekről a légi védelemben. Ezért a szociáldemokraták azt javasolják, hogy Svájc működjön együtt más európai országokkal, például a NATO-tag Franciaországgal és a szintén semleges szomszédjával, Ausztriával, hogy teljesen elkerülhessék az F–35-ösök beszerzését.

A svájci kormány F–35 és Patriot légvédelmi rakéta beszerzési tervei időközben jelentősen megdrágultak: a SonntagsZeitung szerint a költségek már elérik a kilencmilliárd svájci frankot (kb. 3700 milliárd forint).

Inkább megbízható európai partnereinkkel kell együttműködnünk, a katonai semlegesség keretein belül

– hangsúlyozta Marti, aki szerint „az autonóm honvédelem a múlt relikviája”.

Pfister is hangsúlyozta a megbízható európai partnerek fontosságát mind gazdasági, mind biztonsági szempontból. Ugyanakkor figyelmeztetett a lőszer-, rendszer- és felszerelésbeli hiányosságokra, és sürgette a svájci hadsereg megerősítését. A kormány jelenleg különböző lehetőségeket vizsgál, köztük a repülőgépek számának csökkentését vagy pótlólagos hitel felvételét. Az F–35-ösök beszerzésének alapelvéhez azonban ragaszkodnak. Pfister november végéig kíván javaslatot tenni a további lépésekről.

Az osztrák védelmi minisztérium egyelőre tartózkodott a konkrét állásfoglalástól a svájci javaslattal kapcsolatban.

Saját légterünk védelme központi feladata haderőnknek. Ausztria mindig is önállóan fogja védeni légterét

– fogalmazott Arnold Kammel, a minisztérium főtitkára és a védelempolitikai főigazgató.

Kammel ugyanakkor írásos nyilatkozatában kiemelte az európai országokkal való együttműködés fontosságát „a koherencia megteremtése, a haderők jobb összekapcsolása és a költséghatékony beszerzések érdekében”. Emlékeztetett arra, hogy „Ausztria és Svájc évek óta támogatják egymást, többek között a davosi Világgazdasági Fórum védelmében”. Hozzátette, hogy mind Ausztria, mind Svájc semleges államként részt vesz az European Sky Shield Initiative (ESSI) programban, amely Európa légvédelmének fejlesztését célozza.

