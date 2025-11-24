Már jegyezhetőek Balogh Petyáék részvényei
Tőkebevonás céljából ma délelőtt megkezdte törzsrészvények nyilvános forgalomba hozatalát (IPO) az STRT Holding. A részvényeket a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) szabályozott piacára, a Standard kategóriába vezetik be, várhatóan még az idén. A lakossági értékesítés jegyzési időszaka december 5-én 18 óráig tart. Széles körű inkubációs tevékenységének köszönhetően a hazai startup-ökoszisztéma egyik kulcsszereplője a társaság.
Amint azt a BÉT honlapján közzétették, a 2025. november 24-től december 5-ig tartó időszakban nyilvános részvénykibocsátás útján várhatóan 450 millió–4,125 milliárd forint forrást terveznek bevonni befektetési tevékenységük finanszírozására, valamint növekedési terveik megvalósítására.
Jövő szerdáig nyithat számlát, aki nem akar lemaradni
Az újonnan kibocsátandó törzsrészvényeink értékesítésében a K&H Értékpapír (Patria Finance Magyarországi Fióktelepe) mint forgalmazó vesz részt. Részvényeket jegyezni kizárólag a K&H Értékpapír által vezetett (ha már rendelkezik értékpapírszámlával), vagy e célra nyitott értékpapírszámlával lehetséges. Ennek kapcsán Tóth István befektetői kapcsolattartó arra hívta fel a figyelmet:
A jegyzés december 5-én zárul, de a T+2 elszámolás miatt december 3-ig számlát kell nyitni, különben kicsúszik a befektető a jegyzési időszakból.
A tőzsde Xtend-platformján 2023 decemberében debütált az STRT. A vállalat részvényeivel 1298 forinton indult a kereskedés, az árfolyam eddigi csúcsa – nem sokkal az indulás után – 3879 forint, mélypontja pedig idén áprilisban 650 forint volt.
Hétfőn 1080 forint közelében mozgott a kurzus.
Fókuszban az oktatás
A Balogh Petya és társai által alapított STRT Holding közvetlenül vagy a 100 százalékos befolyása alatt álló leányvállalatán, az STRT Invest Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül korai stádiumú, technológiai vállalkozásokba fektet be, ezáltal elősegítve azok növekedését. Jelenleg 108 régiós cégben van befektetése, 2024 végén az akkor még kisebb portfólióját közel 3,2 milliárd forintra értékelték.
A cég a befektetési tevékenysége mellett hangsúlyt fektet a portfóliójába tartozó társaságok humántőkéjének fejlesztésére is, másrészt oktatási és képzési programjain keresztül a külső partnerek számára is korszerű és gyakorlatorientált vállalkozási ismereteket nyújt.