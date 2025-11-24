Már jegyezhetőek Balogh Petyáék részvényei

Tőkebevonás céljából ma délelőtt megkezdte törzsrészvények nyilvános forgalomba hozatalát (IPO) az STRT Holding. A részvényeket a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) szabályozott piacára, a Standard kategóriába vezetik be, várhatóan még az idén. A lakossági értékesítés jegyzési időszaka december 5-én 18 óráig tart. Széles körű inkubációs tevékenységének köszönhetően a hazai startup-ökoszisztéma egyik kulcsszereplője a társaság.

Elindult az IPO / Fotó: Kallus György

Amint azt a BÉT honlapján közzétették, a 2025. november 24-től december 5-ig tartó időszakban nyilvános részvénykibocsátás útján várhatóan 450 millió–4,125 milliárd forint forrást terveznek bevonni befektetési tevékenységük finanszírozására, valamint növekedési terveik megvalósítására.

Jövő szerdáig nyithat számlát, aki nem akar lemaradni

Az újonnan kibocsátandó törzsrészvényeink értékesítésében a K&H Értékpapír (Patria Finance Magyarországi Fióktelepe) mint forgalmazó vesz részt. Részvényeket jegyezni kizárólag a K&H Értékpapír által vezetett (ha már rendelkezik értékpapírszámlával), vagy e célra nyitott értékpapírszámlával lehetséges. Ennek kapcsán Tóth István befektetői kapcsolattartó arra hívta fel a figyelmet: