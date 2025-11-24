A hétvégén szokatlan és veszélyes jelenet játszódott le a kölni repülőtéren: két román utas a legszigorúbban védett területre, a repülőtér forgalmi előterére és a futópálya közelébe rohant be, hogy elérje a már lezárt Wizz Air-járatot Bukarest felé. A jelenetet rögzítő videó villámgyorsan – terjedt a közösségi médiában.

Életveszélyes őrültséget tett két román utas a kölni repülőtéren – hatalmas bírságra számíthatnak / Fotó: NurPhoto via AFP

A beszámolók szerint a Wizz Air 3262-es járata helyi idő szerint 21:25-kor már elhagyta a B70-es kaput, a fedélzeten utasokkal, működő hajtóművekkel és bekapcsolt piros figyelmeztető fénnyel, amikor a két – 28 és 47 éves – férfi a reptéri biztonsági zónát megkerülve, egy vészkijárat üvegének betörésével jutott ki a forgalmi területre.

A videón jól látszik, hogy kétségbeesetten integettek a pilótának, mintha azt remélték volna, hogy a gép visszafordul értük.

A reptéri dolgozók azonnal közbeléptek: a férfiakat perceken belül feltartóztatták, majd átadták a Szövetségi Rendőrségnek. A kölni repülőtér szóvivője később megerősítette, hogy az incidens ellenére a légi közlekedés biztonsága egyetlen pillanatra sem került veszélybe, a gép rövid fennakadás után folytatta útját.

Milyen büntetés várhat a két férfira?

A német hatóságok már közölték, hogy büntetőeljárás indult ellenük jogellenes területre lépés miatt, és vizsgálják a Légiközlekedés-biztonsági törvény (LuftSiG) megsértését is. Hasonló német esetek alapján reális, hogy a két férfi komoly pénzügyi következményekkel néz szembe.

A német jog a repülőtér védett területére való illetéktelen behatolást – különösen akkor, ha vészkijáratot törnek fel, és működő hajtómű közelébe kerülnek – nagyon súlyos jogsértésnek minősíti. Hasonló ügyekben jellemzően a következő büntetések fordulnak elő:

Illetéktelen belépés a forgalmi előtérre: 2000–10 000 euró (765 000–3,8 millió forint forint)

a forgalmi előtérre: 2000–10 000 euró (765 000–3,8 millió forint forint) Súlyosbító körülmények (hajtómű közelében tartózkodás, vészkijárat feltörése): akár 8000–12 000 euró / fő (3–4,6 millió forint)

(hajtómű közelében tartózkodás, vészkijárat feltörése): akár 8000–12 000 euró / fő (3–4,6 millió forint) Vagyonrongálás (vészkijárat üvegének betörése): 800–1500 euró (306–575 ezer forint)

(vészkijárat üvegének betörése): 800–1500 euró (306–575 ezer forint) Biztonsági riasztás költségei: 1 000–5 000 euró (380 000–1,9 millió forint)

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a két férfi fejenként 10 000–18 000 eurós – átszámítva 3,3-6 millió forintos – büntetésre számíthat, amelyet a bíróság a körülmények alapján tovább is emelhet.