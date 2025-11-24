Árrésstop Szerbiában: nem tökéletes, de működik a magyar modell

Szeptember elsején lépet életbe, így közel három hónapja érvényben van már a szerb árrésstop.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, van ugyan hatása, de az intézkedések nem hozták meg minden esetben a várt eredményeket. A jövő márciusig tartó árrésstop eddig több tanulsággal is szolgált a termelők, a beszállítók, de a fogyasztók számára is. Az eddig is nyilvánvaló volt, hogy a nagyobb kereskedelmi láncok számára a profitmaximalizálás a legfontosabb cél.

Az áruházláncok továbbra is a profitmaximalizálásra törekednek

A szerbiai termelők és beszállítók az eddigi tapasztalatok alapján most arra panaszkodnak, hogy

mind nagyobb rajtuk a nyomás az áruházláncok részéről, hogy csökkentsék a beszállítási árakat, illetve egyéb módon járuljanak hozzá a kereskedők profitjának növeléséhez.

Jagoda Lazarevic kül- és belkereskedelmi miniszter szerint ez tisztességtelen kereskedelmi magatartásnak tekinthető. „Fontos a párbeszéd, fontos, hogy bővítsük az együttműködést ezekkel a vállalatokkal. A nyomásgyakorlás folytatódik, a beszállítók ezt jelezték. Szeretnénk mindenkit bevonni a törvény kidolgozásába, hogy később annak gyakorlati alkalmazása minél sikeresebb legyen. Számunkra nagyon fontosak a tapasztalatok, hogy meg tudjuk tervezni a következő lépéseinket, beleértve az esetleges ellenőrzéseket is” – nyilatkozta. Hozzátette azonban, hogy véleménye szerint összességében hatásos volt az árréseket korlátozó kormányhatározat.

A szerb árrésstop jelentősen lenyomta az árakat

Egyes termékek ára valóban olcsóbb lett a 20 százalékra maximált árrés miatt. Összesen