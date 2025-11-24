Deviza
Szerbia
árrésstop
infláció

Árrésstop Szerbiában: nem tökéletes, de működik a magyar modell

Belgrád magyar minta alapján vezetett be intézkedéseket az árak csökkentésére. A szerb árrésstop működik, bár a nagy kereskedelmi láncok igyekeznek beszállítóikra hárítani a költségeket.
Tóth Péter, Vajdaság
2025.11.24., 17:26

Szeptember elsején lépet életbe, így közel három hónapja érvényben van már a szerb árrésstop. 

szerb árrésstop
Működik a szerb árrésstop, esik az infláció / Fotó: AFP

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, van ugyan hatása, de az intézkedések nem hozták meg minden esetben a várt eredményeket. A jövő márciusig tartó árrésstop eddig több tanulsággal is szolgált a termelők, a beszállítók, de a fogyasztók számára is. Az eddig is nyilvánvaló volt, hogy a nagyobb kereskedelmi láncok számára a profitmaximalizálás a legfontosabb cél. 

Az áruházláncok továbbra is a profitmaximalizálásra törekednek

A szerbiai termelők és beszállítók az eddigi tapasztalatok alapján most arra panaszkodnak, hogy 

mind nagyobb rajtuk a nyomás az áruházláncok részéről, hogy csökkentsék a beszállítási árakat, illetve egyéb módon járuljanak hozzá a kereskedők profitjának növeléséhez. 

Jagoda Lazarevic kül- és belkereskedelmi miniszter szerint ez tisztességtelen kereskedelmi magatartásnak tekinthető. „Fontos a párbeszéd, fontos, hogy bővítsük az együttműködést ezekkel a vállalatokkal. A nyomásgyakorlás folytatódik, a beszállítók ezt jelezték. Szeretnénk mindenkit bevonni a törvény kidolgozásába, hogy később annak gyakorlati alkalmazása minél sikeresebb legyen. Számunkra nagyon fontosak a tapasztalatok, hogy meg tudjuk tervezni a következő lépéseinket, beleértve az esetleges ellenőrzéseket is” – nyilatkozta. Hozzátette azonban, hogy véleménye szerint összességében hatásos volt az árréseket korlátozó kormányhatározat.

A szerb árrésstop jelentősen lenyomta az árakat

Egyes termékek ára valóban olcsóbb lett a 20 százalékra maximált árrés miatt. Összesen 

  • 23 alapvetető fogyasztási termékcsoport esetében korlátozták legfeljebb 20 százalékra az árrést. 
  • Ez a korábbi 40-45 százalékos árréshez képest jelentős árcsökkenést kellett volna, hogy eredményezzen. 
    Szerbiában az éves infláció szeptemberben 2,9, októberben 2,8 százalék volt. Ebben fontos szerepe volt annak, hogy a kormány hat hónapra 20 százalékos árrésstopot vezetett be az élelmiszerekre és a háztartási fogyasztási cikkekre. A lépés következtében szeptemberben 147 termék ára csökkent. Az élelmiszerek drágulása éves összehasonlításban 7,8 százalékról 1,7-re esett.
