Magyarországon nem kötelező, csak javallott a téli abroncs, de a környező országokban szigorúbb a szabályozás – mutatjuk, hogy merre ne induljon nyári gumival

Téli gumira váltani akkor érdemes, amikor a napi középhőmérséklet tartósan 7 °C alá esik, ami hazánkban általában a késő őszi hónapokra vonatkozik. Ugyanakkor a gumiabroncscsere időzítését mindig az abroncs állapota, nem pedig a naptár határozza meg. Ráadásul a gumiszervizek december elején még kezelhető terheléssel dolgoznak.

A jó gumiabroncs nem luxus, hanem életbiztosítás / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A jó gumiabroncs nem luxus, hanem életbiztosítás

Noha Magyarországon nem kötelező a téli abroncs – kivéve a budapesti taxiknál –, de a környező országokban szigorúbb a szabályozás:

Ausztria: nov. 1–ápr. 15. közt kötelező a téli abroncs és hólánc is szükséges

Szlovénia: nov. 15–márc. 15. közt kötelező a téli abroncs

Szerbia: nov. 1–ápr. 1. közt kötelező a téli abroncs

Horvátország: időjárásfüggő, de hajtott tengelyen 2 téli abroncs kötelező, valamint a hólánc és a hólapát is

Románia: időjárásfüggő, de a megfelelő állapotú abroncs kötelező

Szlovákia: hó vagy jég esetén minden tengelyen kötelező a téli abroncs

Az abroncs cseréje az egyik legfontosabb lépés autóink téli felkészítésében, ugyanakkor ha az abroncs elhasználódott, kemény, repedezett vagy egyszerűen túl öreg, bármikor érdemes lecserélni; az ilyen abroncs tapadása ugyanis drámaian csökken, a fékút hosszabb lesz és a kanyarstabilitás is romlik. A jogszabály 1,6 mm profilmélységet ír elő, de a Magyar Gumiabroncs Szövetség szakemberei egyetértenek abban, hogy télen 4 mm alatt jelentősen romlik az abroncs teljesítménye (hóban, latyakban drasztikusan).

A téli gumi minősége és típusa is kulcsfontosságú, hiszen egy jármű kerekenként csak egy tenyérnyi felületen érintkezik az úttal – ezen a kb. 200 cm²-es felületen dől el a tapadás, az irányíthatóság és a fékezhetőség. Vásárlás előtt ezért érdemes szakember véleményét kérni, figyelembe véve az autó típusát, a gyártó ajánlását és a vezetési szokásokat.

