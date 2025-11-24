Rekordot dönt a Wicked folytatása: az év legnagyobb kasszasikere lehet – mindent letarolt a nyitó hétvégén

Az idei november egyik legnagyobb filmes kérdése az volt, hogy a Wicked második része képes-e megismételni – vagy akár felül is múlni – a tavalyi első rész sikereit. A hétvégén bemutatott Wicked: For Good (itthon Wicked 2. rész) azonban minden várakozást túlszárnyalt: már a nyitó három nap alapján egyértelművé vált, hogy a stúdió nemcsak megőrizte a közönség lelkesedését, hanem látványosan tovább is építette azt.

Rekordot dönt a Wicked: For Good, az év legnagyobb kasszasikere lehet – mindenkit letarolt a nyitó hétvégén / Fotó: AFP

A Box Office Mojo adatai szerint a film az amerikai–kanadai piacon 150 millió dollárral indított (49,7 milliárd forint), ami 2025 második legerősebb nyitása. A nemzetközi piacokon további 76 millió dollár (25,2 milliárd forint) gyűlt össze, így

a Wicked: For Good globális nyitóbevétele 226 millió dollárra (75 milliárd forint) emelkedett.

Ez minden idők legerősebb startja egy színpadi musicalből készült mozifilm esetében – komoly fegyvertény egy olyan időszakban, amikor a mozik világszerte még mindig a járvány utáni ingadozó látogatottság hatásaival küzdenek.

A hétvégi versenytársakhoz képest a különbség szinte megdöbbentő. A második helyen álló Szemfényvesztők 3. körülbelül 9,1 millió dollárig jutott, vagyis a Wicked-folytatás több mint 140 millió dollárral hagyta le. A harmadik helyen végző Predator: Halálbolygó mintegy 6,3 millió dollárt ért el, így a különbség még nagyobb: közel 144 millió dollár választotta el a listavezetőtől. A filmipar tehát nemcsak egy erős nyitást látott, hanem egy olyan produkciót, mely gyakorlatilag egyedül uralta a hétvégi kínálatot.

A Wicked: For Good még az első részt is túlszárnyalhatja

Érdekes összevetni az eredményeket az előző hétvégével is: akkor az első helyezett produkció nagyjából 66,9 millió dollárt hozott, vagyis a Wicked: For Good ennek több mint kétszeresével indított. Ez a fajta teljesítmény ritka még a nagy franchise-ok esetében is. A sikerre ugyanakkor számítani lehetett: a sorozat első része, a 2024 végén bemutatott Wicked, már akkor is kivételes érdeklődést váltott ki.

Tavaly a Wicked amerikai–kanadai nyitóbevétele 112,5 millió dollár volt, ami akkori árfolyamon nagyjából 41,6 milliárd forintnak felelt meg.

A mostani folytatás 150 millió dolláros rajtja ehhez képest kb. 33 százalékos növekedést jelent, ami ritka mértékű erősödés egy évről évre érkező franchise esetében.

A globális, 226 millió dolláros start magyar forintra átszámolva mintegy 84 milliárd forintos nyitást jelent – olyan volumen, melyet csak a legnagyobb költségvetésű hollywoodi produkcióknál látni.