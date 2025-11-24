Újra vizsgapadba készül a magyar gazdaság, november 28-án, pénteken késő este Moody’s vizsgálja felül a szuverén adósosztályzatot. A New York-i székhelyű hitelminősítőnél jelenleg Baa2 besorolást tart érvényben, amit tavaly novemberben megerősített, ám a kilátást stabilról negatívra rontotta. A lépést a bizonytalan gazdasági környezettel, illetve az uniós források sorsával kapcsolatos aggodalmakkal indokolta.

Végső ítéletet mond Magyarországról a nagy amerikai hitelminősítő: homlokegyenest mást jósolnak az elemzők / Fotó: Anadolu via AFP

Magyar gazdaság: elemzők ellentétesen látják a leminősítés lehetőségét

A Moody’s legutóbb május 30-án vizsgálta a magyar besorolást, amelyben ugyan pozitívumként értékelte, hogy a kormány elkötelezett a költségvetési konszolidáció mellett, de jelentős kockázatnak tartották, hogy az uniós források egy részéről végleg kénytelen lehet lemondani, ami nyilvánvalóan rontja a költségvetési egyensúlyt és a növekedési kilátásokat is. A hitelminősítő a 2025-ös növekedési várakozását is visszavágta a novemberi 1,9 százalékról 1 százalékra. Ennek ellenére akkor nem változtatott az adósosztályzaton, azonban ez nem biztos, hogy ezúttal is így marad.

Nincs kimondva, de a választások előtt közvetlenül nem szeretnek a hitelminősítők éleset lépni

– ezt mondta a Világgazdaságnak Nagy János, az Erste Bank vezető elemzője, aki alapvetően nem vár leminősítést, azt azonban hozzátette, hogy befektetőkkel beszélgetve érzékelhető, hogy romlottak az elmúlt időszakban a kilátások:

egyrészt a vártnál alacsonyabb a gazdasági növekedés, ami az államadósságra is hatással van (már a kormány is csak 0,5 százalékos GDP-bővülést és 73,5 százalék körüli adósságrátát vár),

másrészt a kormány költségvetési intézkedései nyugtalanítják a befektetőket.

Példaként emelte ki, hogy a kormány múlt héten döntött egy 80-90 milliárdos vállalkozásokat támogató adócsomagról, ám ezt is piaci körökben lazításként értékelik.

A növekvő befektetői aggodalom előzménye, ami a mostani hitelminősítői értékelésekben is kiemelt helyet kaphat, hogy november 10-én egy háttérbeszélgetésen bejelentette Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, hogy megemeli a kormányzati hiánycélt a GDP 5 százalékára.

Eredetileg 3,7 százalékos hiánycéllal tervezte meg az idei költségvetést, amit előbb 4,1 százalékra, majd később 4,5 százalékig növelte, míg novemberben már a tavalyi, 4,9 százalékos szintre nem került. A bejelentés hírére a forint átmenetileg gyengülni kezdett, illetve a tízéves kötvényhozamok 7 százalék fölé ugrottak megelőzve a román papírokat. A lépést Nagy Márton a vártnál lassabb növekedéssel és a kormány gazdaságot támogató, jóléti intézkedéseivel magyarázta.