Európában nőnek a turisztikai bevételek, a vendégek egyre többet költenek itthon is

A turizmust leggyakrabban a látogatók számával mérik, vagyis azzal, hányan érkeznek évente egy városba vagy országba, de egészen más kép rajzolódik ki, ha azt vizsgáljuk, mennyit költ egy-egy látogató. Egy nemrégiben készült felmérésben a világ országainak éves turisztikai bevételeit vetették össze a nemzetközi látogatók számával, amelyek alapján Európa egyik országa végzett az élen.

Az egy főre jutó turisztikai bevételek szempontjából Luxemburg végzett az első helyen Európa-, sőt világszerte is / Fotó: Shutterstock

Ezek a vendégenkénti turisztikai bevételek jellemzik ma a világ és Európa országait

Utazási szakértők arra voltak kíváncsiak, hol költenek a turisták a legtöbbet a világon, ezért minden országban kiszámolták a turisztikai bevételek és a látogatók számának arányát. Így derült ki, mely úti célokban hajlandók a látogatók leginkább „mélyen a zsebükbe nyúlni”, akár a magas szolgáltatási árak, akár a prémium élmények miatt – írja az Origo a felmérés eredményeit összegezve, amelyből nem csak az derül ki, merre költenek világszerte és Európában a legtöbbet, de az is, hol a legkevesebbet.