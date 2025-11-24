Deviza
idegenforgalom
Európa
bevételek

Európában nőnek a turisztikai bevételek, a vendégek egyre többet költenek itthon is

Az európai turizmus újra lendületben van, a kontinens számos országa már meghaladta a járvány előtti forgalmat. A turisztikai bevételek meredeken emelkednek, mivel az utazók nemcsak többen, hanem jóval többet is költenek, mint néhány éve. Ezekben az országokban hagynak ott a legtöbbet és a legkevesebbet a vendégek.
VG
2025.11.24, 17:50
Frissítve: 2025.11.24, 18:09

A turizmust leggyakrabban a látogatók számával mérik, vagyis azzal, hányan érkeznek évente egy városba vagy országba, de egészen más kép rajzolódik ki, ha azt vizsgáljuk, mennyit költ egy-egy látogató. Egy nemrégiben készült felmérésben a világ országainak éves turisztikai bevételeit vetették össze a nemzetközi látogatók számával, amelyek alapján Európa egyik országa végzett az élen.

turisztikai bevétel
Az egy főre jutó turisztikai bevételek szempontjából Luxemburg végzett az első helyen Európa-, sőt világszerte is / Fotó: Shutterstock 

Ezek a vendégenkénti turisztikai bevételek jellemzik ma a világ és Európa országait

Utazási szakértők arra voltak kíváncsiak, hol költenek a turisták a legtöbbet a világon, ezért minden országban kiszámolták a turisztikai bevételek és a látogatók számának arányát. Így derült ki, mely úti célokban hajlandók a látogatók leginkább „mélyen a zsebükbe nyúlni”, akár a magas szolgáltatási árak, akár a prémium élmények miatt – írja az Origo a felmérés eredményeit összegezve, amelyből nem csak az derül ki, merre költenek világszerte és Európában a legtöbbet, de az is, hol a legkevesebbet.

