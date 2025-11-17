Minden szektorra lövünk – ezt mondta Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, miután Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek kamaraelnök ismertette a két szervezet 11 pontból álló adócsökkentési javaslatát. Az államtitkár szerint a csomag a 230-240 ezer vállalkozást érint.

Minden szektorra lövünk – itt vannak a kormány nagy adócsökkentési programjának részletei / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Adócsökkentési program: így emelkedik az áfa alanyi értékhatára

Jelenleg 18 millió forint értékhatár alatt nem kell a cégeknek áfát fizetniük, ezt az összeghatárt, amit 2010 óta négy alkalommal emeltek, 2026-tól lépcsőzetesen növelik, előbb 20 millióra, majd 2027-től 22, 2028-től 24 millió forintra.

Főként az építőipart, a kereskedelmet, tanárokat érinti az értékhatár emelése.

Az átalányadózók értékhatárának emelésével 110 ezer cégnek segítenek. Ezek a vállalatok most a jövedelmük 40 százaléka költségként elszámolható, ez emelkedik 45, majd 50 százalékra. Hangsúlyozta, kedvezőbb, mint aki tételesen elszámolja a költségeit, azonban nem a valós költségeket számolják el, hanem a törvény határozza meg, hogy mekkora összeg tekinthető költségnek. Összesen 11-12 milliárddal segíti az intézkedés a szektort.

A harmadik a szocho alapjának egységessé tétele, most különbséget tesznek. Havonta 112 -szeres szorzót alkalmaztak, mostantól 140 ezer egyéni vállalkozónak fog csökkenni az adófizetési kötelezettsége 10 milliárd forint értékben. Vállalkozói kivét esetében akkor is be kellett fizetni a szochót, attól függően, hogy milyen végzettség kellett a szakmához.

Vonzóbbá válhat a kiva, beruházásokat támogat a kormány

A kisvállalati adónál a belépési értékhatárt emelik, hogy egy kedvezőbb adózási forma legyen. Fontosnak tartják, hogy a cégeknél legyen méretugrás, ezért fognak könnyítést adni az adónemben. Azt mondják, hogy érdemi tőkével rendelkező körből emelkedhet ki a nemzeti bajnok.

Jelezte, hogy az adókulcshoz nem nyúlnak hozzá, de 3000-5000 vállalkozó számára lehetőséget jelent, hogy belépjenek.

Itt főleg középvállalatok vannak, azt várják, hogy beruházásokat is támogatni tudják ezzel a lépéssel. Gerlaki Bence fontosnak nevezte, hogy aki nem akarja osztalékként kivenni a nyereséget, azoknak érdemes átgondolni, hogy a taóhoz képest kedvezőbb formába lépjenek át. Jelenleg 100 ezer vállalkozás adózik a kiva szerint.