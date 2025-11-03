Elsöprő siker: a Nemzeti Atlétikai Központot a világ legjobb sportépületei közé választották

A díjat az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) képviseletében Nyul Zoltán, magasépítésért felelős helyettes államtitkár vette át. A zsűri 25 ország 69 pályázata közül választotta ki a Nemzeti Atlétikai Központot, amely a fenntartható, akadálymentes és innovatív sportlétesítmények kategóriájában bizonyult a legjobbnak. A központért járó kitüntetést Kölnben, a 29. IAKS Kongresszus ünnepélyes gáláján adták át, ahol a világ sportépítészetének élvonalát ünnepelték.

A Nemzeti Atlétikai Központot a világ legjobb sportlétesítményei közé választották / Fotó: Szabó Miklós / Szabó Miklós

A hazai építőipar jelentős része közreműködött a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósulásában

Elhagyott, barna mezős területen, Ferencváros déli részén, az egykori Vituki-ipartelep helyén épült fel a sportok királynőjének új koronája, a Nemzeti Atlétikai Központ. A cél kettős volt: olyan világszínvonalú sportlétesítmény alkotása, amely nemcsak megőrzi, hanem kiemeli a kivételes adottságú területet és természeti értékeit, egyúttal pedig vonzó a városlakók számára is, legyen szó sportolásról, vagy rekreációról, netán egy pompás folyóparti sétáról. Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb építési projektje az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában, Ferencz Marcell Kossuth-, Ybl- és Pro Architectura díjas építész vezetésével valósult meg.

A Magyar Építők összesített listájából kiderül, hogy a hazai építőipar jelentős része közreműködött a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósulásában. A generálkivitelezést a ZÁÉV Zrt. és a Magyar Építő Zrt. végezte. A projekt lebonyolító-műszaki ellenőre a Főber Zrt. és Óbuda-Újlak Zrt. alkotta konzorcium, a generáltervezést a NAPUR Architect Kft. végezte. Az építmény központi struktúrájának tervezését, gyártását és szerelését, valamint az acél kábeltetőszerkezet helyére emelését a KÉSZ csoport tagjaként a KÉSZ Metaltech Kft. és a KÉSZ Ipari Gyártó Kft. kivitelezte. Az acél- és a kábeltető szerkezet tervezéséért, gyártásáért és kivitelezéséért a cégcsoport stratégiai partnere, a bim.GROUP felelt. A generál tartószerkezet tervezési feladatokat az EXON 2000 Kft. látta el.

A NAK mellett megépült Robinson hidat a konzorcium alvállalkozójaként a Hídépítő Zrt. építette a Speciálterv Kft. tervei alapján. Kiemelt alvállalkozóként a Mészáros és Mészáros Kft., a V-Híd Zrt., a WHB Elektro Kft., a Zala Elektro Kft., a CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft., a Kanizsai Magasépítéstő Kft., a Graboplan Kft., az Épszerk-Pannónia Invest Építőipari Kft., a Bayer Construct Zrt., a Gedi Építő Kft., valamint a PBM Mélyépítő Kft. vett részt a munkákban.

