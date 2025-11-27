Deviza
Halálos veszélyben a hazai kedvencek: az összes bevizsgált állatfelszerelés megbukott a fogyasztóvédelmi teszteken

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) akkreditált laboratóriuma termékbiztonsági szempontból ellenőrzött népszerű állatfelszereléseket, így többek között LED-es nyakörveket és pórázokat, valamint akváriumlámpákat. Az NKFH által vizsgált húsz termék közül egy sem teljesítette a vonatkozó szabványok előírásait.
VG
2025.11.27, 11:20
Frissítve: 2025.11.27, 11:32

Az állatok védelme a 21. században kiemelten fontos társadalomalakító tényező, ezért a felelős állattartás, valamint az állatvédelem népszerűsítése és fejlesztése érdekében indokolt, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az állatfelszerelések laboratóriumi vizsgálata megtörténjen. Az NKFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma akváriumlámpákat, LED-es nyakörveket és LED-es pórázokat, valamint szőrnyírót, meleg levegős kefét és elektromos kefét is vizsgált. A minták beszerzésére szakkereskedésekből, távol-keleti üzemeltetésű üzletekből és webáruházból történt.

Halálos veszélyben a hazai kedvencek. Az NKFH által vizsgált húsz termék közül egy sem teljesítette a vonatkozó szabványok előírásait. Fotó: AFP
Halálos veszélyben a hazai kedvencek. Az NKFH által vizsgált húsz termék közül egy sem teljesítette a vonatkozó szabványok előírásait / Fotó: AFP

NKFH: a 20 vizsgált termék közül egy sem teljesítette a vonatkozó szabványok előírásait

Míg a tavalyi évben is jelentős, 90%-os kifogásolás volt megfigyelhető, idén ennél is súlyosabb megállapításokat tettek a szakemberek: a 20 vizsgált termék közül ugyanis egy sem teljesítette a vonatkozó szabványok előírásait. A teljes terméklista az NKFH honlapján (www.nkfh.gov.hu) érhető el.

A megállapított termékbiztonsági problémák miatt az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok minden esetben hatósági eljárást indítanak és meghozzák a szükséges piacfelügyeleti intézkedéseket, így a termék forgalomból történő kivonását és azok vásárlóktól történő visszahívását.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

