Deviza
Megalázó német tesztek: 59 percig utazik egy üzenet a Bundeswehr 20 milliárd eurós új rendszerében

Németország Európa legmodernebb hadseregét építené, de a tekintélyes védelmi miniszter, Boris Pistorius olyan megalázó helyzetekbe fut, mint a Liverpool mestere, Arne Slot a PSV elleni szerdai 1-4-gyel, csak sokkal nagyobb tétek mellett. A német hadsereg 20 milliárd euróért kapott új kommunikációs rendszert, amiről kiderült, hogy kiváló, ha valakinek sok ideje van, csak épp harci körülmények közt használhatatlan.
Pető Sándor
2025.11.27, 12:50
Frissítve: 2025.11.27, 13:15

Húszmilliárd euró, azaz 7600 milliárd forint, ennyiből autópályát lehetne építeni Berlintől Athénig, és ennyibe került a modernizálódó és bővülő német hadsereg új kommunikációs rendszere. Most kibukott, fukaron bántak a pénzzel és még többet kell költeni rá. Mire az új rendszeren keresztül átküldenek egy helyzetrajzot, a csata el van vesztve. Egyéb malőrök is komplikálják a nagy csinnadrattával beharangozott oroszok elleni haderőfejlesztésben a befolyásos szociáldemokrata védelmi miniszter, Boris Pistorius és az ingatag hatalmú Friedrich Merz kereszténydemokrata (CDU) kancellár életét. Kiderült például, hogy egy Leopard tankba 800 munkaóra beépíteni egy egyszerű rádiót.

A német hadsereg kommunikációs rendszere: a műnsteri tesztek eredményesek voltak, kiderült, hogy a méregdrága D-LBO alkalmatlan a használatra
A német hadsereg kommunikációs rendszere: a tesztek eredményesek voltak, kiderült, hogy a méregdrága D-LBO alkalmatlan a használatra / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az összehasonlítás az autópályával illusztrációs célú, ne tegyük a lélegeztetőgép kategóriába: a szövetséges európai hadseregek kommunikációs áthangszerelése szükséges a modern hadviselésben, ilyen munka Magyarországon is folyik.

Az új német rendszer, a D-LBO kiépítése a „szárazföldi műveletek digitalizálása” a Bundeswehr egyik legnagyobb projektje, arra szolgál, hogy megoldják a fegyvernemek – a légierő, a haditengerészet és a kiberparancsnokság – digitális koordinálását, ami elengedhetetlenül szükséges egy olyan világban, amelyben a harc sikere fegyverrendszerek és különböző fegyvernemekhez tartozó egységek összehangolt alkalmazásán múlik. A hálózatot mindenhova integrálni kell, ahol szükséges az együttműködés, a fegyverekhez, a kiszolgáló járművekbe és a parancsnoki állásokba.

A méregdrága német rendszer kiépült, a gyakorlatban azonban kiderült, hogy talán mégsem. 

A közelmúltban a vesztfáliai Alsó-Szászországban, a münsteri lőtér területén végzett tereppróba eredményei még a pesszimista várakozásokat is felülmúlták – számol be az osztrák Der Standard.

  •  Egy csevegőüzenet továbbítása a 20 milliárd eurós hálózaton akár 59 percig is eltartott. 
  • A pozíciós vázlatok – amelyek a harc során a koordináció szempontjából nélkülözhetetlenek – átjuttatása 25 percig is eltartott.
  • A teszten 20 főnél szélesebb rádiócsoportokat alig lehetett stabilan fenntartani, holott egy modern hadszíntéren olykor több száz egységet is a hálózatba kell vonni.

Természetesen nem egyszerű rendszerről van szó, bonyolult feladatokat kell megoldani: több mint 200 különböző járműtípust szükséges ellátni lehallgatás- és manipulációálló, kriptográfiai képességű kommunikációs technológiával. Ne felejtsük el azt sem, hogy NATO-tagról van szó, ennek a hadseregnek más országok egységeivel is képesnek kell lennie együttműködni, ami nehéz lehet, ha önmagával se sikerül. 

A német hadsereg kommunikációs rendszere: a szoftverrel és a hardverrel problémák adódtak

A Rheinmetall Electronics, a Blackned szoftverfejlesztő és a Rohde & Schwarz vezette konzorcium vállalta olyan interfészek létrehozását, amelyek az ember nélküli rendszereket és mobil eszközöket is integrálják az átfogó hálózatba. A szoftver fejlesztése azonban elakadt, és a hírek szerint egy döntő jelentőségű frissítés csak márciusban érkezhet.

Még ennél is nagyobb a probléma a hardverrel, a mintegy 16 ezer jármű integrálása nem megy futószalagon, egyenként kell haladni. Minden járműtípusnál mások a nehézségek, például hiányoznak a kábelcsatornák, túl kevés hely van, túl gyengék a generátorok az új, nagy teljesítményigényű rendszerekhez stb.

Egyetlen rádió beépítése például egy Leopard harckocsiba két technikust 400 órára köt le, azaz 50 napra – erről a Tagesschau számolt be. Ilyen számok mellett a „2025-ös Hadosztály” teljes felszerelésének közeli megvalósítása irreális gondolat: a Bundeswehr belső dokumentumai megerősítik, hogy a hadosztály 2027 végéig sem lesz teljesen átfegyverezve – állítja a Der Standard.

A German designed Leopard AS1 Gun Tank
Fotó: StockTrek Images via AFP

A következmény: vissza kell térni a régi, analóg rádiókhoz – a Bundeswehrnél nyugtatólag ezt „vegyes üzemnek” nevezi. A hivatalos német megfogalmazás szerinti „D-LBO-interoperabilitás az Óvilággal” valójában azt jelenti, hogy az elavult, könnyen bemérhető rádiók korlátlan ideig használatban maradnak, szükséghelyzetben súlyosan veszélyeztetve a csapatok biztonságát.

A német megoldás rendelkezésre áll: költsünk még több pénzt

Boris Pistorius minisztériuma a nyáron azt jelezte, hogy minden rendben halad, ehhez képest hatalmas a felsülés. 

Berlin klasszikus eszközhöz nyúl – írja az osztrák lap –: külső tanácsadókat vonnak be. A Bundeswehr saját informatikai vállalata, a BWI 156,7 millió euró értékű szerződéseket készül kötni külső szakértőkkel, az emlegetett jelöltek a Capgemini, a PwC és az Msg Systems. A következő nagy tesztet májusra tűzték ki, addig a münsteri kudarcot lehet emlegetni. A Liverpool FC addigra akár Bajnokok Ligája döntőt, Oroszország pedig háborút nyerhet.

