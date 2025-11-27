Ezek a vonalak újulnak meg Lázár János váratlan bejelentése után – sok száz milliárd forintból fejlődik a magyar vasút

Az Európai Beruházási Bank jóváhagyta Magyarország egymilliárd eurós hitelkérelmét, így megnyílt az út a több százmilliárd forintos vasútfejlesztési program elindításához – közölte tegnap közösségi oldalán Lázár János építési és közlekedési miniszter. Ennek apropóján utánanéztünk, hogy milyen felújításokat tervez az állami vasúttársaság a következő időszakban.

Győzött a józan ész, 800 milliárd forintból újul meg a magyar vasút / Fotó: MÁV-csoport / Facebook

Azért is kiemelten fontos a hiteldöntés, mert ezzel lehet, hogy még ebben az évben megkezdődhet több fontos vasútvonal fejlesztése, például a

miskolci vagy a szegedi fővonal egy-egy szakaszának felújítása.

Magyarországon körülbelül 6500 kilométer vasútvonal van használatban, amelyből 1200 kilométernyit felújítottak ugyan az elmúlt 15 évben, azonban 50 százalékuk még mindig sebességkorlátozott a pályák állapota miatt. A minisztérium számításai szerint csak a szinten tartáshoz évente 90 kilométernyit kellene átépíteni, tehát nem elegendők az EU-s források.

Ezek a vasútfejlesztések valósulnak meg

Hogy milyen konkrét fejlesztések valósulhatnának meg, arról részben már korábbi cikkünkben is írtunk. Pósalaki László, a MÁV pályaműködtetési és beruházási vezérigazgató-helyettese tette közzé a Közlekedéstudományi Egyesület április 10-i bükfürdői konferenciáján, ahol a felújítások pontos listáját is ismertették. Az EIB-projektek prioritási sorrendben vannak feltüntetve.

Központi forgalomirányítás fejlesztése 4 vonalon. Ezek 70-es (Budapest–Vác–Szob, 80-as (Budapest–Hatvan–Miskolc–Sátoraljaújhely), 100a (Budapest–Cegléd Szolnok) és 140-es (Cegléd–Kecskemét–Szeged), 140-es vonalon Kiskunfélegyháza–Szeged Rendező vasútvonal korszerűsítése, a 30-ason a Székesfehérvár–Lepsény pályafelújítás, a 20-as vonalon Veszprém–Boba pályafelújítás, Gubacsi híd rekonstrukciója, Városligeti elágazás–Kőbánya-Kispest–Vecsés, Monor–Albertirsa pálya-korszerűsítése, illetve ETCS2 kiépítése Városligeti elágazás–Kőbánya-Kispest között, az 1-es vonalon Almásfüzitő–Komárom szakasz fejlesztése, 7 + 1 transzformátor-alállomás fejlesztése az 1-es, 40-es és 80-as vonalakon, a 142-esen Dabas–Lajosmizse–Kecskemét-vonal villamosítása és elővárosi fejlesztése, Székesfehérvár–Poprác távközlés, erősáram és biztosítóberendezés fejlesztése, Hatvan–Füzesabony egyszerűsített korszerűsítése, eszközbeszerzés, munkagépek, szolnoki állomás pályafelújítása.

A vasútvonalakkal párhuzamosan a MÁV 36 állomás felújítását tervezi, ebből 14-et a Magyar Falu Programon keresztül újítanának meg. Többek között renoválnák Esztergom Kertváros, Martonvásár, Balmazújváros, Villány, Tokaj és Várpalota állomásokat.