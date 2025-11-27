Deviza
Történelmi döntést hozott a Mol – zöldlámpát kapott a teljes átalakulás

Egyhangúlag döntöttek az olajtársaság holdinggá alakításáról a részvényesek a rendkívüli közgyűlésen. A Mol jogilag is elkülönülő cégekbe szervezi ki három fő üzletágának tevékenységét.
K. T.
2025.11.27, 12:27
Frissítve: 2025.11.27, 12:39

Az olajtársaság csütörtöki rendkívüli közgyűlésén egyhangúlag elfogadták a részvényesek a Mol holdinggá alakításáról szóló vezetőségi javaslatot.

Mol
Átszervezi működését a Mol / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

Az új szerkezetben a társaság irányítási és finanszírozási központként működik tovább, miközben fő üzletágai – a kutatás-termelés, a feldolgozás és a kiskereskedelem – önálló leányvállalatokként folytatják tevékenységüket.

A rendkívüli közgyűlés döntött arról, hogy a Mol Nyrt., mint anyavállalat önálló cégként folytatja tovább működését, a társaságból pedig leválással létrejön

  • a Mol Upstream Zrt., 
  • a Mol Downsteam Zrt. 
  • és a Mol Retail Zrt.

Az új működési szerkezet 2026. március 31-én lép életbe.

A közgyűlésen a részvényesek 53,96 százaléka jelent meg, a szétválásra vonatkozó javaslatot 100 százalékos többséggel fogadták el.

Az átalakulás célja, hogy hosszú távon egy rugalmas, jövőálló és reziliens jogi struktúra jöjjön létre, amely csökkenti vagy megszünteti a működést korlátozó tényezőket, és támogatja a vállalat Shape Tomorrow 2030+ stratégiájának megvalósítását. 

A Mol korábban lapunk megkeresésére elmondta, hogy az olajiparban nem egyedülálló a holdingstruktúra, a nyugat-európai szektortársak közül például a Shell, a BP és a Total Energies is ilyen formában működik, ami egyszerűbbé teszi a gyakran földrajzilag is elkülönülő, más-más tevékenységet végző üzletágak működtetését. Az átalakulás egy jogi keretváltásról szól, amelynek célja, hogy a Mol csoport hosszú távon rugalmasabban és hatékonyabban működjön. 

