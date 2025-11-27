Deviza
Gulyás Gergely elárulta: a Mol tárgyal a NIS szerb olajfinomító megvásárlásáról – a kormány is kész segíteni az üzletet

Jelenleg is tárgyal a magyar olajtársaság a NIS megvásárlásáról. A Mol lehetséges szerbiai szerepvállalásáról Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a kormányinfón.
VG
2025.11.27, 12:05
Frissítve: 2025.11.27, 12:43

A Mol jelenleg is tárgyal a Gazprom tulajdonában lévő szerbiai NIS finomító megvásárlásáról – erről beszélt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtök délelőtti kormányinfón a Bloomberg tudósítása szerint.

Mol, Nis
A Mol is érdeklődhet a szerbiai NIS olajfinomító iránt / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Szerbiának minél előbb vevőt kell találnia a pancsovai finomítót üzemeltető NIS-re, mivel az orosz olajcégekre és eszközökre vonatkozó amerikai szankciók hatálya alá tartozik.

A Mol tulajdonszerzése megoldást jelenthet Szerbiának, a magyar kormány pedig szükség esetén kész segíteni egy ilyen megállapodás megkötésében – mondta Gulyás.

A miniszterelnökséget vezető miniszter sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta azokat a sajtóhíreket, amelyek arról szólnak, hogy Orbán Viktor kormányfő pénteken Moszkvába utazik, hogy találkozzon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

A NIS megvásárlására a Mol mellett egy arab vevő, az az arab emirátusi illetőségű ADNOC neve is felmerült, de a szerb állam is felkészült, hogy adott esetben irányítása alá vonja a szankciókkal sújtott olajcéget. Erre a költségvetési törvény tervezetének módosításával adna lehetőséget magának Belgrád.

Az idő sürget, Vucic elnök kedden kijelentette, hogy a NIS olajfinomítója négy napon belül bezár, ha az Egyesült Államok nem oldja fel a szankciókat, veszélyeztetve ezzel az üzemanyag-ellátást a tél beköszönte előtt.

A Világgazdaság vajdasági tudósítója szerint egyelőre nincs üzemanyaghiány Szerbiában, de a kormány felkészült a legrosszabbra; még a katonai tartalékokat is felszabadítanák. A szerbiai üzemanyag-ellátás problémái a lakosság körében is feszültségekhez vezethetnek.

Az amerikai szankciók miatt bajba jutott déli szomszédunk kisegítését a magyar kormány is prioritásként kezeli. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a héten Belgrádba utazott, és onnan jelentette be, hogy a Mol decembertől 2,5-szeresére emeli a kőolaj és kőolajtermékek szállítását a nehéz helyzetbe került országba.

A tárcavezető szerint ez stratégiai döntés. A Mol novembertől már duplázta a Szerbiába irányuló beszállítást, amit jövő hónap elejétől tovább növel majd. 

Az export bővítését a százhalombattai finomító októberi tűzesete sem érinti, a vállalat minden lehetséges útvonalat mozgósít – közútit, vasútit és a Dunán zajló folyami fuvarokat is.

Az Erste becslése szerint a Mol termékértékesítésének valahol 3-5 százaléka körül lehet Szerbia, ami, ha a teljes 11 millió tonnás üzemanyag (benzin, dízel, jet, LPG és fűtőolaj) értékesítését nézzük, akkor kb. 330-550 ezer tonnát jelenthet éves szinten. Szerbia egyébként napi 74 ezer hordó nyersolajat fogyaszt, az Erste becslése szerint kb. 2,8 millió tonna finomított terméket használ évente, vagyis a Mol csoport kb. 12-20 százalékát biztosíthatja ennek a fogyasztásnak.

A Mol részvényei 0,3 százalékkal ereszkedtek csütörtök délelőtt, az év eleje óta pedig 6 százalékkal emelkedett a kurzus.

 

 

