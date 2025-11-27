Deviza
EUR/HUF381.53 -0.15% USD/HUF329.16 -0.07% GBP/HUF435.92 -0.09% CHF/HUF408.66 -0.29% PLN/HUF90.2 -0.07% RON/HUF74.95 -0.16% CZK/HUF15.79 -0.18% EUR/HUF381.53 -0.15% USD/HUF329.16 -0.07% GBP/HUF435.92 -0.09% CHF/HUF408.66 -0.29% PLN/HUF90.2 -0.07% RON/HUF74.95 -0.16% CZK/HUF15.79 -0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,355.28 -0.43% MTELEKOM1,772 +1.02% MOL2,908 +0.28% OTP34,040 -1.2% RICHTER9,795 -0.05% OPUS532 +0.38% ANY7,180 -0.28% AUTOWALLIS153 +1.31% WABERERS5,380 0% BUMIX10,423.6 +0.01% CETOP3,750.03 +0.59% CETOP NTR2,340.91 -0.3% BUX109,355.28 -0.43% MTELEKOM1,772 +1.02% MOL2,908 +0.28% OTP34,040 -1.2% RICHTER9,795 -0.05% OPUS532 +0.38% ANY7,180 -0.28% AUTOWALLIS153 +1.31% WABERERS5,380 0% BUMIX10,423.6 +0.01% CETOP3,750.03 +0.59% CETOP NTR2,340.91 -0.3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
OTP
Goldman Sachs
Mol
elemzés

OTP, Mol: dupla céláremelés érkezett, az öröm mégsem lehet teljesen felhőtlen

A Goldman Sachs mellett egy lengyel brókerház is véleményt mondott a hazai blue chip részvényekről. Az OTP-ben kisebb, a Mol részvényeiben nagyobb tartalék maradhatott még a friss céláremelések alapján.
K. T.
2025.11.27, 12:04
Frissítve: 2025.11.27, 12:54

Új csúcsra ért csütörtök délelőtt a BUX index, melynek értéke először lépte át a 110 ezer pontos szintet. A hazai tőzsde vezető indexének emelkedése előtt lehet még további tér, amit a két legnagyobb blue chip részvényre érkezett friss céláremelés is megalapoz: az OTP és a Mol is magasabb árcédulát kapott csütörtökön.

OTP, Mol
Az OTP-ben kisebb, a Mol részvényeiben nagyobb tartalék maradhatott még a friss céláremelések alapján / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

Átértékelte az OTP kilátásait a Goldman Sachs

Az OTP kilátásait a tengerentúlról javították, a Goldman Sachs állt elő 35 500 forintos árfolyam-várakozással. Az amerikai nagybank nyár elején még 31 ezer forintra taksálta a legnagyobb magyar hitelező papírjainak értékét. Frissített céláruk 3 százalékkal magasabb a szerdai záróárnál, ezzel együtt vételre ajánlják a bankpapírt.

A Bloomberg adatbázisában szereplő OTP-célárak átlaga 34 350 forint, ami bő 1 százalékkal van a jelenlegi szint felett. A legnagyobb magyar blue chip részvényt követő 17 befektetési szolgáltató közül 14 vételt, egy tartást, kettő pedig eladást javasol.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény14:52:42
Árfolyam: 34,040 HUF -410 / -1.2 %
Forgalom: 6,145,475,590 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

A legoptimistább várakozással az Autonomous Research él, szerintük egészen 39 504 forintig ralizhat a kurzus. A legóvatosabb Erste szerint 28 ezer forintot érhet a bankrészvény.

Leminősítették a Molt

A Mol célárát Lengyelországban vizsgálták felül. A Santander Biuro Maklerskie ugyan mindössze 50 forinttal toldotta meg korábbi becslését, a 3300 forintos friss várakozás így is közel 14 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent. Az ajánlását viszont rontotta a lengyel brókerház, amely szerint vétel helyett már csak tartásra javasolt az olajtársaság részvénye.

Az elemzői konszenzusban szereplő átlagos célár 3200 forint, ez 9,5 százalékos hozampotenciált jelent. A Molt követő 13 bankház közül nyolc vételi, három tartásra vonatkozó, kettő pedig eladási ajánlást tart érvényben.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény14:55:27
Árfolyam: 2,908 HUF +8 / +0.28 %
Forgalom: 724,195,902 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

A leginkább derűlátó Wood & Company 3730 forintra várja az árfolyamot egyéves távlaton, a legpesszimistább BM Pekao szerint viszont 2628 forintig csúszhat vissza a kurzus.

Az OTP részvényei 58 százalékot raliztak, míg a Mol papírjai 7 százalékot emelkedtek az év eleje óta.
 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu