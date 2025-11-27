OTP, Mol: dupla céláremelés érkezett, az öröm mégsem lehet teljesen felhőtlen

Új csúcsra ért csütörtök délelőtt a BUX index, melynek értéke először lépte át a 110 ezer pontos szintet. A hazai tőzsde vezető indexének emelkedése előtt lehet még további tér, amit a két legnagyobb blue chip részvényre érkezett friss céláremelés is megalapoz: az OTP és a Mol is magasabb árcédulát kapott csütörtökön.

Az OTP-ben kisebb, a Mol részvényeiben nagyobb tartalék maradhatott még a friss céláremelések alapján / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Átértékelte az OTP kilátásait a Goldman Sachs

Az OTP kilátásait a tengerentúlról javították, a Goldman Sachs állt elő 35 500 forintos árfolyam-várakozással. Az amerikai nagybank nyár elején még 31 ezer forintra taksálta a legnagyobb magyar hitelező papírjainak értékét. Frissített céláruk 3 százalékkal magasabb a szerdai záróárnál, ezzel együtt vételre ajánlják a bankpapírt.

A Bloomberg adatbázisában szereplő OTP-célárak átlaga 34 350 forint, ami bő 1 százalékkal van a jelenlegi szint felett. A legnagyobb magyar blue chip részvényt követő 17 befektetési szolgáltató közül 14 vételt, egy tartást, kettő pedig eladást javasol.