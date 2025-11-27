Még óvatosak a vállalkozások, de a jövőt már kedvezőbben látják - megérkezett az MNB és az MKIK legfrissebb konjunktúraindexe

Kiemelten fontos a vállalatok gazdasági helyzetének és várakozásainak nyomon követése mind a Magyar Nemzeti Bank (MNB), mind a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) számára – mondta Varga Mihály jegybankelnök az MNB–MKIK Vállalati Konjunktúrafelmérés eredményeit bemutató sajtótájékoztatón csütörtökön.

A vállalati konjunktúraindexet Varga Mihály és Nagy Elek ismertette / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A felmérés pontosabb képet ad a vállalatok helyzetéről

Az MNB elnöke elmondta azt is, hogy az új módszertannal készülő felmérés az eddigieknél közvetlenebb és pontosabb képet ad a vállalkozások helyzetéről és kilátásairól, hozzátéve, hogy az MNB filozófiájának egyik fontos eleme, hogy a szakmai tudás a magyar reálgazdaságot közvetlenül is segítse, és ebben hathatós segítséget nyújt az MKIK is. A közös felmérés is ennek az eredménye, mely része a két szervezet közötti ötpontos együttműködési megállapodásnak, amit a két intézmény áprilisban kötött.

A jegybankelnök beszámolt arról is, hogy az eredmények biztatóak, hiszen több mint 1500 céget sikerült elérni.

Az index a reálgazdasági folyamatok alakulását is jól jelzi

Elmondása szerint az MNB–MKIK vállalati konjunktúraindex alakulása szoros összhangot mutat a negyedéves bruttó hazai termék éves változásával, így jól leképezi a reálgazdasági folyamatokat.

Az indexben javulás volt megfigyelhető az elmúlt két hónapban, ám összességében még mindig visszafogott konjunktúrát jelez a mutató.

Varga Mihály szerint a vállalatok jelenlegi helyzetértékelése továbbra is óvatos az eredmények alapján, ám a jövőre vonatkozó várakozások kedvezőbbek, ami alapot jelenthet a következő időszak gazdasági folyamataihoz. Hozzátette, hogy a felmérés fontos visszajelzést ad a gazdaságpolitika, valamint a vállalati szektor számára is, hiszen lehetőséget kínál saját helyzetük értékelésére méret és iparág szerinti bontásban egyaránt.

A jegybankelnök arról is beszámolt, hogy a vállalatok saját tevékenységük korlátjaként jellemzően a gyenge keresletet, a magas energiaárakat, valamint az infláció következtében velünk maradó magas költségszintet említik. A részletes vállalati válaszok alapján pontosabban követhetők a gazdasági alkalmazkodási folyamatok, valamint a költség- és keresleti korlátok alakulása.