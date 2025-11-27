Románia képtelen leállni a fegyverkezéssel, százával veszik a légvédelmi rendszereket - rohamosan bővül az arzenál

Tovább folytatja a fegyverkezést keleti szomszédunk. Románia védelmi minisztériuma csütörtökön bejelentette, hogy több mint 626 millió euró (mintegy 240 milliárd forint) értékben vásárol Mistral légvédelmi rendszereket Franciaországról, amely egy több más európai uniós tagállammal kötött közös fegyverbeszerzési megállapodás része.

Mistral rakéták vásárlásáról állapodott meg Románia / Fotó: Clement Mahoudeau / AFP

A minisztérium tájékoztatása alapján kedden írták alá a francia védelmi tárcával a megállapodást 231 darab Mistral hordozható légvédelmi rendszer és 934 rakéta beszerzéséről, valamint az ezeket kezelő katonák képzésről, szimulátorokról és logisztikáról – írta a Reuters.

A közlemény azt nem részletezte, hogy mikor kerül sor a szerződésben szereplő berendezések leszállítására. A megállapodással egy régóta húzódó ügy végére sikerült pontot tenni, ugyanis a román törvényhozók először az orosz–ukrán háború kitörésének évében, 2022-ben hagyták jóvá a beszerzési tervet.

Románia, az Európai Unió és a NATO tagállama, 650 kilométeres közös határszakasza van Ukrajnával. Azóta, hogy Oroszország megkezdte az ukránok dunai kikötőinek támadását, többször is előfordult, hogy drónok hatoltak be a román légtérbe, és törmelékek hullottak Románia területére.

Több lábon áll Románia légvédelme

A román légvédelem jelenleg F–16-os vadászgépekből, Patriot rakétarendszerekből, az amerikai a Lockheed Martin által gyártott HIMARS rakétavetőkből, rövid hatótávolságú dél-koreai Chiron föld-levegő rakétákból és német Gepard légvédelmi ágyúkból áll. Bukarest ezen kívül az Európai Unió új védelmi finanszírozási mechanizmusának keretében Ukrajnával együttműködve drónok gyártását is tervezi.

Románia további fegyvervásárlást is tervez, az Amerikai Egyesült Államok által szállított új Merops drónellenes rendszer bevezetésének utolsó szakaszában van, ezt román és amerikai védelmi tisztviselők egyaránt megerősítették.

